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СМИ: союзники США не хотят делиться боеприпасами с Киевом - РИА Новости, 16.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:01 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/ukraina-1858395831.html
СМИ: союзники США не хотят делиться боеприпасами с Киевом
СМИ: союзники США не хотят делиться боеприпасами с Киевом - РИА Новости, 16.03.2023
СМИ: союзники США не хотят делиться боеприпасами с Киевом
США берут боеприпасы для Украины со своих складов в других странах, так как ряд союзников Вашингтона не хотят делиться снарядами с Киевом, сообщает издание Wall РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T18:01
2023-03-16T18:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
нато
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. США берут боеприпасы для Украины со своих складов в других странах, так как ряд союзников Вашингтона не хотят делиться снарядами с Киевом, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на чиновников. "Поскольку некоторые союзники США не хотят или не могут поставить достаточно боеприпасов на Украину, военные США берут их из своих складов в ряде мест, в том числе Израиле, Южной Корее, Германии и Кувейте", - говорится в сообщении газеты. Согласно изданию, первый раз Вашингтон первый раз воспользовался этими запасами в конце 2022 года. По информации газеты, Южная Корея, в частности, не особо заинтересована в предоставлении боеприпасов Украине, ограничившись 200 тысячами снарядов. Сеул заявил Вашингтону, что не хочет, чтобы его боеприпасы появились на поле боя в Европе, но может продать их США, если они пойдут на восполнение американских запасов. Однако эта договоренность была заморожена по инициативе Сеула. "Чтобы избежать видимости, что Сеул поставляет (оружие) Украине, США прошлым летом договорились о продаже Южной Кореей боеприпасов калибром 155 мм министерству обороны Чехии", - пишет газета со ссылкой на европейского депутата. Однако отмечается, что сделка не состоялась.По данным издания, Индия также не желает поставлять боеприпасы. В ходе недавнего визита на Ближний Восток глава Пентагона Ллойд Остин попросил Египет о снарядах калибром 155 мм и советском оборудовании, но Каир не дал никаких обязательств. "Остин обсуждает нужды Украины с каждым высокопоставленным лидером, которого он встречает", - отмечает издание со ссылкой на чиновника. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230316/ukraina-1858350080.html
https://ria.ru/20230315/skhron-1858163197.html
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в мире, украина, сша, нато, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
СМИ: союзники США не хотят делиться боеприпасами с Киевом

Wall Street Journal: многие союзники США не хотят делиться боеприпасами с Украиной

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты с самоходной гаубицей CAESAR возле Авдеевки
Украинские солдаты с самоходной гаубицей CAESAR возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты с самоходной гаубицей CAESAR возле Авдеевки. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. США берут боеприпасы для Украины со своих складов в других странах, так как ряд союзников Вашингтона не хотят делиться снарядами с Киевом, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.
"Поскольку некоторые союзники США не хотят или не могут поставить достаточно боеприпасов на Украину, военные США берут их из своих складов в ряде мест, в том числе Израиле, Южной Корее, Германии и Кувейте", - говорится в сообщении газеты. Согласно изданию, первый раз Вашингтон первый раз воспользовался этими запасами в конце 2022 года.
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По информации газеты, Южная Корея, в частности, не особо заинтересована в предоставлении боеприпасов Украине, ограничившись 200 тысячами снарядов. Сеул заявил Вашингтону, что не хочет, чтобы его боеприпасы появились на поле боя в Европе, но может продать их США, если они пойдут на восполнение американских запасов. Однако эта договоренность была заморожена по инициативе Сеула.
"Чтобы избежать видимости, что Сеул поставляет (оружие) Украине, США прошлым летом договорились о продаже Южной Кореей боеприпасов калибром 155 мм министерству обороны Чехии", - пишет газета со ссылкой на европейского депутата. Однако отмечается, что сделка не состоялась.
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По данным издания, Индия также не желает поставлять боеприпасы. В ходе недавнего визита на Ближний Восток глава Пентагона Ллойд Остин попросил Египет о снарядах калибром 155 мм и советском оборудовании, но Каир не дал никаких обязательств. "Остин обсуждает нужды Украины с каждым высокопоставленным лидером, которого он встречает", - отмечает издание со ссылкой на чиновника.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАНАТОСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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