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Театральные страсти: Ходченкова и Лолита сыграли в сериале Бондарчука - РИА Новости, 16.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:53 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/treyler-1858297000.html
Театральные страсти: Ходченкова и Лолита сыграли в сериале Бондарчука
Театральные страсти: Ходченкова и Лолита сыграли в сериале Бондарчука - РИА Новости, 16.03.2023
Театральные страсти: Ходченкова и Лолита сыграли в сериале Бондарчука
В Сети появился трейлер сериала Федора Бондарчука "Актрисы", сообщает пресс-служба проекта. Сценарий написала супруга постановщика Паулина Андреева. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:53
2023-03-16T14:53
культура
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светлана ходченкова
федор бондарчук
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Сети появился трейлер сериала Федора Бондарчука "Актрисы", сообщает пресс-служба проекта. Сценарий написала супруга постановщика Паулина Андреева. В проекте рассказывается о том, как устроена актерская профессия и с какими сложностями сталкиваются артисты. Например, в ролике показано, как несколько актрис проходят пробы на одну и ту же роль в спектакле французского режиссера. Кроме того, в видео есть кадры из личной жизни героев. Крики, слезы, страсть, скандалы и взвинченные нервы — все это есть в трейлере. *Внимание, видео содержит сцены курения. Напоминаем, что курение опасно для вашего здоровьяАктерский состав у проекта звездный. Например, в сериале появляются Светлана Ходченкова и Лолита Милявская. Первая сыграла актрису, карьера которой не задалась, и она ушла петь в церковный хор. Лолита воплотила образ директора театра. У ее героиня не сложилась личная жизнь. Также в проекте снимались Елена Николаева, Полина Пушкарук, Сергей Гилев, Алексей Макаров, Роман Евдокимов, Анна Невская, Ольга Макеева и другие.Проект стартует на сервисах Wink ("Ростелеком") и Кинопоиск 30 марта 2023 года.Ранее актеры "Короля и Шута" Влад Коноплев и Константин Плотников рассказали о негативе от фанатов группы после премьеры сериала.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, что посмотреть , светлана ходченкова, федор бондарчук, лолита милявская
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, что посмотреть , Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук, Лолита Милявская
Театральные страсти: Ходченкова и Лолита сыграли в сериале Бондарчука

Появились кадры сериала Бондарчука "Актрисы" с Ходченковой и Лолитой

© Фото : Anna Bagaeva/YoutubeСветлана Ходченкова в фильме "Актрисы"
Светлана Ходченкова в фильме Актрисы - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© Фото : Anna Bagaeva/Youtube
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Сети появился трейлер сериала Федора Бондарчука "Актрисы", сообщает пресс-служба проекта. Сценарий написала супруга постановщика Паулина Андреева.
В проекте рассказывается о том, как устроена актерская профессия и с какими сложностями сталкиваются артисты. Например, в ролике показано, как несколько актрис проходят пробы на одну и ту же роль в спектакле французского режиссера. Кроме того, в видео есть кадры из личной жизни героев. Крики, слезы, страсть, скандалы и взвинченные нервы — все это есть в трейлере.
*Внимание, видео содержит сцены курения. Напоминаем, что курение опасно для вашего здоровья
Актерский состав у проекта звездный. Например, в сериале появляются Светлана Ходченкова и Лолита Милявская. Первая сыграла актрису, карьера которой не задалась, и она ушла петь в церковный хор.
«
"А дальше происходит чудесное возвращение в профессию и новые испытания, теперь уже славой. И вот то, как все это ломает человека, заставляет его сделать какую-то переоценку ценностей — это и есть главное в этой истории, мне кажется", — говорит Ходченкова.
Лолита воплотила образ директора театра. У ее героиня не сложилась личная жизнь.
«
"Она — человек, смирившийся с участью второй жены. И это нелегкая судьбина. Для меня это персонаж сложный, вроде бы понятный, но сложный. И сложность в том, что я сама по-другому устроена. Я из тех, кто никогда не будет второй и не будет никого возводить на пьедестал", — делится подробностями звезда эстрады.
Также в проекте снимались Елена Николаева, Полина Пушкарук, Сергей Гилев, Алексей Макаров, Роман Евдокимов, Анна Невская, Ольга Макеева и другие.
Проект стартует на сервисах Wink ("Ростелеком") и Кинопоиск 30 марта 2023 года.
Ранее актеры "Короля и Шута" Влад Коноплев и Константин Плотников рассказали о негативе от фанатов группы после премьеры сериала.
Оксана Кравчук и Федор Бондарчук на съемках сериала Актрисы - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Определили тренды: сериалы, которые мы будем смотреть весь год
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КультураНовости культурыКино и сериалыЗнаменитостизвездычто посмотретьСветлана ХодченковаФедор БондарчукЛолита Милявская
 
 
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