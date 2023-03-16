https://ria.ru/20230316/treyler-1858297000.html

Театральные страсти: Ходченкова и Лолита сыграли в сериале Бондарчука

Театральные страсти: Ходченкова и Лолита сыграли в сериале Бондарчука - РИА Новости, 16.03.2023

Театральные страсти: Ходченкова и Лолита сыграли в сериале Бондарчука

В Сети появился трейлер сериала Федора Бондарчука "Актрисы", сообщает пресс-служба проекта. Сценарий написала супруга постановщика Паулина Андреева. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:53

2023-03-16T14:53

2023-03-16T14:53

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Сети появился трейлер сериала Федора Бондарчука "Актрисы", сообщает пресс-служба проекта. Сценарий написала супруга постановщика Паулина Андреева. В проекте рассказывается о том, как устроена актерская профессия и с какими сложностями сталкиваются артисты. Например, в ролике показано, как несколько актрис проходят пробы на одну и ту же роль в спектакле французского режиссера. Кроме того, в видео есть кадры из личной жизни героев. Крики, слезы, страсть, скандалы и взвинченные нервы — все это есть в трейлере. *Внимание, видео содержит сцены курения. Напоминаем, что курение опасно для вашего здоровьяАктерский состав у проекта звездный. Например, в сериале появляются Светлана Ходченкова и Лолита Милявская. Первая сыграла актрису, карьера которой не задалась, и она ушла петь в церковный хор. Лолита воплотила образ директора театра. У ее героиня не сложилась личная жизнь. Также в проекте снимались Елена Николаева, Полина Пушкарук, Сергей Гилев, Алексей Макаров, Роман Евдокимов, Анна Невская, Ольга Макеева и другие.Проект стартует на сервисах Wink ("Ростелеком") и Кинопоиск 30 марта 2023 года.Ранее актеры "Короля и Шута" Влад Коноплев и Константин Плотников рассказали о негативе от фанатов группы после премьеры сериала.

https://ria.ru/20230316/kino-1857847654.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, что посмотреть , светлана ходченкова, федор бондарчук, лолита милявская