https://ria.ru/20230316/toyota-1858310508.html
Мантуров не исключил передачу петербургского завода Toyota ФГУП "НАМИ"
Мантуров не исключил передачу петербургского завода Toyota ФГУП "НАМИ" - РИА Новости, 16.03.2023
Мантуров не исключил передачу петербургского завода Toyota ФГУП "НАМИ"
Завод японского автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге может быть передан ФГУП "НАМИ", Минпромторг РФ прорабатывает такую возможность, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:41
2023-03-16T14:41
2023-03-16T14:43
санкт-петербург
россия
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
денис мантуров
авто
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Завод японского автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге может быть передан ФГУП "НАМИ", Минпромторг РФ прорабатывает такую возможность, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Производство на площадке в Петербурге было приостановлено еще с 4 марта прошлого года, а в сентябре было объявлено о закрытии завода в связи с невозможностью поставок необходимых комплектующих."Прорабатывается передача российских активов Toyota НАМИ", - сказал Мантуров в кулуарах съезда РСПП, отвечая на вопрос о судьбе завода Toyota в РФ.
https://ria.ru/20230207/avtovaz-1850259607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, денис мантуров, авто
Санкт-Петербург, Россия, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика, Денис Мантуров, Авто
Мантуров не исключил передачу петербургского завода Toyota ФГУП "НАМИ"
Мантуров: прорабатывается возможность передачи петербургского завода Toyota ФГУП "НАМИ"