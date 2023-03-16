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Мантуров не исключил передачу петербургского завода Toyota ФГУП "НАМИ" - РИА Новости, 16.03.2023
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14:41 16.03.2023 (обновлено: 14:43 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/toyota-1858310508.html
Мантуров не исключил передачу петербургского завода Toyota ФГУП "НАМИ"
Мантуров не исключил передачу петербургского завода Toyota ФГУП "НАМИ" - РИА Новости, 16.03.2023
Мантуров не исключил передачу петербургского завода Toyota ФГУП "НАМИ"
Завод японского автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге может быть передан ФГУП "НАМИ", Минпромторг РФ прорабатывает такую возможность, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:41
2023-03-16T14:43
санкт-петербург
россия
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
денис мантуров
авто
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Завод японского автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге может быть передан ФГУП "НАМИ", Минпромторг РФ прорабатывает такую возможность, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Производство на площадке в Петербурге было приостановлено еще с 4 марта прошлого года, а в сентябре было объявлено о закрытии завода в связи с невозможностью поставок необходимых комплектующих."Прорабатывается передача российских активов Toyota НАМИ", - сказал Мантуров в кулуарах съезда РСПП, отвечая на вопрос о судьбе завода Toyota в РФ.
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санкт-петербург
россия
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санкт-петербург, россия, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, денис мантуров, авто
Санкт-Петербург, Россия, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика, Денис Мантуров, Авто
Мантуров не исключил передачу петербургского завода Toyota ФГУП "НАМИ"

Мантуров: прорабатывается возможность передачи петербургского завода Toyota ФГУП "НАМИ"

© AP Photo / Shizuo KambayashiЛоготип компании Toyota
Логотип компании Toyota - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Логотип компании Toyota. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Завод японского автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге может быть передан ФГУП "НАМИ", Минпромторг РФ прорабатывает такую возможность, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Производство на площадке в Петербурге было приостановлено еще с 4 марта прошлого года, а в сентябре было объявлено о закрытии завода в связи с невозможностью поставок необходимых комплектующих.
"Прорабатывается передача российских активов Toyota НАМИ", - сказал Мантуров в кулуарах съезда РСПП, отвечая на вопрос о судьбе завода Toyota в РФ.
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Санкт-ПетербургРоссияНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ЭкономикаДенис МантуровАвто
 
 
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