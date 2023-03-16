https://ria.ru/20230316/toyota-1858310508.html

Мантуров не исключил передачу петербургского завода Toyota ФГУП "НАМИ"

Мантуров не исключил передачу петербургского завода Toyota ФГУП "НАМИ" - РИА Новости, 16.03.2023

Мантуров не исключил передачу петербургского завода Toyota ФГУП "НАМИ"

Завод японского автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге может быть передан ФГУП "НАМИ", Минпромторг РФ прорабатывает такую возможность, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:41

2023-03-16T14:41

2023-03-16T14:43

санкт-петербург

россия

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

денис мантуров

авто

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Завод японского автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге может быть передан ФГУП "НАМИ", Минпромторг РФ прорабатывает такую возможность, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Производство на площадке в Петербурге было приостановлено еще с 4 марта прошлого года, а в сентябре было объявлено о закрытии завода в связи с невозможностью поставок необходимых комплектующих."Прорабатывается передача российских активов Toyota НАМИ", - сказал Мантуров в кулуарах съезда РСПП, отвечая на вопрос о судьбе завода Toyota в РФ.

https://ria.ru/20230207/avtovaz-1850259607.html

санкт-петербург

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

санкт-петербург, россия, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, денис мантуров, авто