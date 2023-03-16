https://ria.ru/20230316/teriberka-1858221675.html

Дорогу к мурманской Териберке закрыли из-за метели

Дорогу к мурманской Териберке закрыли из-за метели - РИА Новости, 16.03.2023

Дорогу к мурманской Териберке закрыли из-за метели

Проезд к популярному у туристов селу Териберка в Мурманской области закрыли из-за неблагоприятных погодных условий, на единственной к ней автодороге сейчас... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T10:47

2023-03-16T10:47

2023-03-16T10:47

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Проезд к популярному у туристов селу Териберка в Мурманской области закрыли из-за неблагоприятных погодных условий, на единственной к ней автодороге сейчас сильная метель и нулевая видимость, сообщают пресс-службы регионального главка МЧС России и Мурманскавтодора. По данным регионального управления МЧС, в четверг в 6.30 мск из-за сильного снега был закрыт проезд по автомобильной дороге Кола – Серебрянские ГЭС с 32-го по 135-й километры и 570-й километр, а также к селу Териберка с нулевого по 40-й километр. Как уточняет Мурманскавтодор, пути закрыты до улучшения погодных и дорожных условий, сейчас на трассах снег, метель, ветер и нулевая видимость. Териберка – маленькое древнее село на берегу Баренцева моря. Оно стало известно всей России после того, как здесь прошли съемки фильма "Левиафан" Андрея Звягинцева. Круглый год сюда приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться природой, отведать северных деликатесов, сделать яркие фотографии. Согласно официальным данным, ежегодный турпоток в Териберку составляет порядка 40 тысяч человек. Приграничный режим был снят с Териберки только в 2009 году, и она стала практически единственным открытым для посторонних людей поселком с выходом к открытому океану, до которого можно доехать на легковом автомобиле.

https://ria.ru/20221226/murmansk-1840803405.html

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Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, мурманская область, кола, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)