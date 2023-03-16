https://ria.ru/20230316/terakt-1858298192.html

Экс-полицейский получил пожизненный срок за участие в терактах в Москве

Экс-полицейский получил пожизненный срок за участие в терактах в Москве - РИА Новости, 16.03.2023

Экс-полицейский получил пожизненный срок за участие в терактах в Москве

Второй западный военный окружной суд в четверг приговорил к пожизненному сроку бывшего начальника РОВД по Кизлярскому району Дагестана полковника Гази Исаева за РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:17

2023-03-16T14:17

2023-03-16T14:44

москва

теракты в московском метро (2010)

республика дагестан

кизлярский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858308294_0:297:3112:2048_1920x0_80_0_0_ba5a4af5ec30ed7fb31cc45f7892f242.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Второй западный военный окружной суд в четверг приговорил к пожизненному сроку бывшего начальника РОВД по Кизлярскому району Дагестана полковника Гази Исаева за участие в терактах в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Окончательно назначить Исаеву Гази Магомедовичу наказание в виде пожизненного лишения свободы", - огласил решение председательствующий судья Константин Репета. Кроме того, бывший страж порядка лишен звания полковника. Именно такое наказание и запрашивала прокуратура. Но в деталях есть разница: гособвинитель просил, чтобы первые пять лет Исаев провел в самых суровых условиях, в тюрьме, а затем "переехал" в колонию особого режима. Суд же назначил весь срок в особом режиме.Помимо этого, суд взыскал с Исаева 17 миллионов рублей по иску столичного метро, а иски остальных потерпевших - покалеченных пассажиров и родственников убитых - отклонил. Последние просили взыскать с соучастника террористов от 400 тысяч до 600 миллионов рублей. Теперь они могут заявить те же требования в рамках гражданских исков.Исаев вину не признал и в последнем слове пожаловался на то, что обвинение "основывается на показаниях людей, которых он и посадил". В начале процесса он выражал мнение, что дело было сфабриковано из-за того, что он "хотел посадить главу Кизлярского района".Как доказало следствие, Исаев состоял в запрещенной исламистской организации "Имарат Кавказ"* и предупреждал их о мероприятиях по своей линии. Более того, согласно материалам дела, Исаев лично доставил на автомобиле одну из смертниц с "поясом шахида" на автостанцию в районе Кизляра, откуда она уехала в Москву.Теракт прогремел в Москве 29 марта 2010 года: смертницы с интервалом менее часа взорвали себя на станциях "Лубянка" и "Парк культуры". Погибли 39 человек, 128 получили ранения различной степени тяжести.Организатором взрывов спецслужбы назвали Магомедали Вагабова - одного из лидеров диверсионно-террористического подполья, действовавшего на территории Дагестана. Он был ликвидирован в 2010 году.В сентябре 2013 года силовые структуры объявили об уничтожении во время спецоперации главы "Имарата Кавказ"* Доку Умарова, который неоднократно брал на себя ответственность за крупные теракты, в том числе за взрывы на "Лубянке" и "Парке культуры".В феврале 2022 года пожизненный срок получил Магомед Нуров - он, выполняя роль связного, возил членов банды на встречи, где планировались взрывы в метро, и укрывал участников теракта от правоохранительных органов.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230116/chasy-1845217005.html

https://ria.ru/20220617/terakty-1796064067.html

https://ria.ru/20220204/terakt-1770844934.html

москва

кизлярский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, теракты в московском метро (2010), республика дагестан, кизлярский район, происшествия