https://ria.ru/20230316/terakt-1858298192.html
Экс-полицейский получил пожизненный срок за участие в терактах в Москве
Экс-полицейский получил пожизненный срок за участие в терактах в Москве - РИА Новости, 16.03.2023
Экс-полицейский получил пожизненный срок за участие в терактах в Москве
Второй западный военный окружной суд в четверг приговорил к пожизненному сроку бывшего начальника РОВД по Кизлярскому району Дагестана полковника Гази Исаева за РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:17
2023-03-16T14:17
2023-03-16T14:44
москва
теракты в московском метро (2010)
республика дагестан
кизлярский район
происшествия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Второй западный военный окружной суд в четверг приговорил к пожизненному сроку бывшего начальника РОВД по Кизлярскому району Дагестана полковника Гази Исаева за участие в терактах в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Окончательно назначить Исаеву Гази Магомедовичу наказание в виде пожизненного лишения свободы", - огласил решение председательствующий судья Константин Репета. Кроме того, бывший страж порядка лишен звания полковника. Именно такое наказание и запрашивала прокуратура. Но в деталях есть разница: гособвинитель просил, чтобы первые пять лет Исаев провел в самых суровых условиях, в тюрьме, а затем "переехал" в колонию особого режима. Суд же назначил весь срок в особом режиме.Помимо этого, суд взыскал с Исаева 17 миллионов рублей по иску столичного метро, а иски остальных потерпевших - покалеченных пассажиров и родственников убитых - отклонил. Последние просили взыскать с соучастника террористов от 400 тысяч до 600 миллионов рублей. Теперь они могут заявить те же требования в рамках гражданских исков.Исаев вину не признал и в последнем слове пожаловался на то, что обвинение "основывается на показаниях людей, которых он и посадил". В начале процесса он выражал мнение, что дело было сфабриковано из-за того, что он "хотел посадить главу Кизлярского района".Как доказало следствие, Исаев состоял в запрещенной исламистской организации "Имарат Кавказ"* и предупреждал их о мероприятиях по своей линии. Более того, согласно материалам дела, Исаев лично доставил на автомобиле одну из смертниц с "поясом шахида" на автостанцию в районе Кизляра, откуда она уехала в Москву.Теракт прогремел в Москве 29 марта 2010 года: смертницы с интервалом менее часа взорвали себя на станциях "Лубянка" и "Парк культуры". Погибли 39 человек, 128 получили ранения различной степени тяжести.Организатором взрывов спецслужбы назвали Магомедали Вагабова - одного из лидеров диверсионно-террористического подполья, действовавшего на территории Дагестана. Он был ликвидирован в 2010 году.В сентябре 2013 года силовые структуры объявили об уничтожении во время спецоперации главы "Имарата Кавказ"* Доку Умарова, который неоднократно брал на себя ответственность за крупные теракты, в том числе за взрывы на "Лубянке" и "Парке культуры".В феврале 2022 года пожизненный срок получил Магомед Нуров - он, выполняя роль связного, возил членов банды на встречи, где планировались взрывы в метро, и укрывал участников теракта от правоохранительных органов.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230116/chasy-1845217005.html
https://ria.ru/20220617/terakty-1796064067.html
https://ria.ru/20220204/terakt-1770844934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, теракты в московском метро (2010), республика дагестан, кизлярский район, происшествия
Москва, Теракты в московском метро (2010), Республика Дагестан, Кизлярский район, Происшествия
Экс-полицейский получил пожизненный срок за участие в терактах в Москве
Военный суд назначил экс-полицейскому Исаеву пожизненный срок по делу о терактах в Москве
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Второй западный военный окружной суд в четверг приговорил к пожизненному сроку бывшего начальника РОВД по Кизлярскому району Дагестана полковника Гази Исаева за участие в терактах в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Окончательно назначить Исаеву Гази Магомедовичу наказание в виде пожизненного лишения свободы", - огласил решение председательствующий судья Константин Репета. Кроме того, бывший страж порядка лишен звания полковника. Именно такое наказание и запрашивала прокуратура. Но в деталях есть разница: гособвинитель просил, чтобы первые пять лет Исаев провел в самых суровых условиях, в тюрьме, а затем "переехал" в колонию особого режима. Суд же назначил весь срок в особом режиме.
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Помимо этого, суд взыскал с Исаева 17 миллионов рублей по иску столичного метро, а иски остальных потерпевших - покалеченных пассажиров и родственников убитых - отклонил. Последние просили взыскать с соучастника террористов от 400 тысяч до 600 миллионов рублей. Теперь они могут заявить те же требования в рамках гражданских исков.
Исаев вину не признал и в последнем слове пожаловался на то, что обвинение "основывается на показаниях людей, которых он и посадил". В начале процесса он выражал мнение, что дело было сфабриковано из-за того, что он "хотел посадить главу Кизлярского района".
Как доказало следствие, Исаев состоял в запрещенной исламистской организации "Имарат Кавказ"* и предупреждал их о мероприятиях по своей линии. Более того, согласно материалам дела, Исаев лично доставил на автомобиле одну из смертниц с "поясом шахида" на автостанцию в районе Кизляра
, откуда она уехала в Москву.
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Теракт прогремел в Москве 29 марта 2010 года: смертницы с интервалом менее часа взорвали себя на станциях "Лубянка" и "Парк культуры". Погибли 39 человек, 128 получили ранения различной степени тяжести.
Организатором взрывов спецслужбы назвали Магомедали Вагабова - одного из лидеров диверсионно-террористического подполья, действовавшего на территории Дагестана. Он был ликвидирован в 2010 году.
В сентябре 2013 года силовые структуры объявили об уничтожении во время спецоперации главы "Имарата Кавказ"* Доку Умарова
, который неоднократно брал на себя ответственность за крупные теракты, в том числе за взрывы на "Лубянке" и "Парке культуры".
В феврале 2022 года пожизненный срок получил Магомед Нуров - он, выполняя роль связного, возил членов банды на встречи, где планировались взрывы в метро, и укрывал участников теракта от правоохранительных органов.
* Запрещенная в России террористическая организация
Дело о терактах на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" в московском метро