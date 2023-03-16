Рейтинг@Mail.ru
Против жителя Петербурга завели дело за стрельбу из квартиры по полицейским - РИА Новости, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/strelba-1858284189.html
Против жителя Петербурга завели дело за стрельбу из квартиры по полицейским
Против жителя Петербурга завели дело за стрельбу из квартиры по полицейским - РИА Новости, 16.03.2023
Против жителя Петербурга завели дело за стрельбу из квартиры по полицейским
Уголовное дело завели на мужчину из Колпино, который, закрывшись в квартире вместе с 14-летней дочерью, стрелял из двери по сотрудникам полиции, сообщила... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T13:31
2023-03-16T13:31
происшествия
россия
санкт-петербург
колпино
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39962/80/399628032_36:0:1864:1028_1920x0_80_0_0_7abeda2f360b4e02653c8b9fc1970fb0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Уголовное дело завели на мужчину из Колпино, который, закрывшись в квартире вместе с 14-летней дочерью, стрелял из двери по сотрудникам полиции, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу. "Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) в отношении мужчины 1982 года рождения", - говорится в сообщении. По данным следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в ответ на законные требования сотрудника полиции об освобождении насильно удерживаемой им его несовершеннолетней дочери 2008 года рождения произвел не менее 9 выстрелов в сторону полицейского из ружья. Как сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в ходе переговоров сотрудникам все-таки удалось убедить дебошира открыть дверь и сдаться. Мужчина был задержан. В ходе обыска в квартире полицейские изъяли охотничье ружье "Магнум", из которого велась стрельба, и травматический пистолет. Оружием он владел на законных основаниях. В ГСУСК уточнили, что задержанному предъявлено обвинение по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
https://ria.ru/20230315/delo-1858130431.html
https://ria.ru/20230315/strelba-1858066255.html
россия
санкт-петербург
колпино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39962/80/399628032_345:0:1716:1028_1920x0_80_0_0_12bd45e91ed410b5e6fe9be421981562.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, колпино, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Против жителя Петербурга завели дело за стрельбу из квартиры по полицейским

СК возбудил дело против жителя Петербурга, стрелявшего из квартиры по полицейским

© РИА НовостиУголовное дело
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости
Уголовное дело. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Уголовное дело завели на мужчину из Колпино, который, закрывшись в квартире вместе с 14-летней дочерью, стрелял из двери по сотрудникам полиции, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.
"Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) в отношении мужчины 1982 года рождения", - говорится в сообщении.
Следователи в квартире мужчины, открывшего стрельбу из окна в Вятских Полянах
СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Вятских Полянах
15 марта, 19:09
По данным следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в ответ на законные требования сотрудника полиции об освобождении насильно удерживаемой им его несовершеннолетней дочери 2008 года рождения произвел не менее 9 выстрелов в сторону полицейского из ружья.
Как сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в ходе переговоров сотрудникам все-таки удалось убедить дебошира открыть дверь и сдаться. Мужчина был задержан. В ходе обыска в квартире полицейские изъяли охотничье ружье "Магнум", из которого велась стрельба, и травматический пистолет. Оружием он владел на законных основаниях.
В ГСУСК уточнили, что задержанному предъявлено обвинение по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Кадры задержания стрелка из Вятских Полян. Видео Росгвардии
В Кировской области задержали мужчину, открывшего стрельбу из окна
15 марта, 15:50
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургКолпиноСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала