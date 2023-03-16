https://ria.ru/20230316/strelba-1858284189.html

Против жителя Петербурга завели дело за стрельбу из квартиры по полицейским

Против жителя Петербурга завели дело за стрельбу из квартиры по полицейским - РИА Новости, 16.03.2023

Против жителя Петербурга завели дело за стрельбу из квартиры по полицейским

Уголовное дело завели на мужчину из Колпино, который, закрывшись в квартире вместе с 14-летней дочерью, стрелял из двери по сотрудникам полиции, сообщила... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T13:31

2023-03-16T13:31

2023-03-16T13:31

происшествия

россия

санкт-петербург

колпино

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Уголовное дело завели на мужчину из Колпино, который, закрывшись в квартире вместе с 14-летней дочерью, стрелял из двери по сотрудникам полиции, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу. "Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) в отношении мужчины 1982 года рождения", - говорится в сообщении. По данным следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в ответ на законные требования сотрудника полиции об освобождении насильно удерживаемой им его несовершеннолетней дочери 2008 года рождения произвел не менее 9 выстрелов в сторону полицейского из ружья. Как сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в ходе переговоров сотрудникам все-таки удалось убедить дебошира открыть дверь и сдаться. Мужчина был задержан. В ходе обыска в квартире полицейские изъяли охотничье ружье "Магнум", из которого велась стрельба, и травматический пистолет. Оружием он владел на законных основаниях. В ГСУСК уточнили, что задержанному предъявлено обвинение по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

https://ria.ru/20230315/delo-1858130431.html

https://ria.ru/20230315/strelba-1858066255.html

россия

санкт-петербург

колпино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, санкт-петербург, колпино, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)