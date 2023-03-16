https://ria.ru/20230316/strelba-1858284189.html
Против жителя Петербурга завели дело за стрельбу из квартиры по полицейским
Против жителя Петербурга завели дело за стрельбу из квартиры по полицейским - РИА Новости, 16.03.2023
Против жителя Петербурга завели дело за стрельбу из квартиры по полицейским
Уголовное дело завели на мужчину из Колпино, который, закрывшись в квартире вместе с 14-летней дочерью, стрелял из двери по сотрудникам полиции, сообщила... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T13:31
2023-03-16T13:31
2023-03-16T13:31
происшествия
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колпино
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Уголовное дело завели на мужчину из Колпино, который, закрывшись в квартире вместе с 14-летней дочерью, стрелял из двери по сотрудникам полиции, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу. "Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) в отношении мужчины 1982 года рождения", - говорится в сообщении. По данным следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в ответ на законные требования сотрудника полиции об освобождении насильно удерживаемой им его несовершеннолетней дочери 2008 года рождения произвел не менее 9 выстрелов в сторону полицейского из ружья. Как сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в ходе переговоров сотрудникам все-таки удалось убедить дебошира открыть дверь и сдаться. Мужчина был задержан. В ходе обыска в квартире полицейские изъяли охотничье ружье "Магнум", из которого велась стрельба, и травматический пистолет. Оружием он владел на законных основаниях. В ГСУСК уточнили, что задержанному предъявлено обвинение по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
https://ria.ru/20230315/delo-1858130431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, колпино, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Против жителя Петербурга завели дело за стрельбу из квартиры по полицейским
СК возбудил дело против жителя Петербурга, стрелявшего из квартиры по полицейским
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости.
Уголовное дело завели на мужчину из Колпино, который, закрывшись в квартире вместе с 14-летней дочерью, стрелял из двери по сотрудникам полиции, сообщила
пресс-служба ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.
"Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) в отношении мужчины 1982 года рождения", - говорится в сообщении.
СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Вятских Полянах
По данным следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в ответ на законные требования сотрудника полиции об освобождении насильно удерживаемой им его несовершеннолетней дочери 2008 года рождения произвел не менее 9 выстрелов в сторону полицейского из ружья.
Как сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в ходе переговоров сотрудникам все-таки удалось убедить дебошира открыть дверь и сдаться. Мужчина был задержан. В ходе обыска в квартире полицейские изъяли охотничье ружье "Магнум", из которого велась стрельба, и травматический пистолет. Оружием он владел на законных основаниях.
В ГСУСК уточнили, что задержанному предъявлено обвинение по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
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