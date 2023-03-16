https://ria.ru/20230316/si-1858265868.html
Кремль своевременно сообщит о визите Си Цзиньпина в Москву
Кремль своевременно сообщит о визите Си Цзиньпина в Москву - РИА Новости, 16.03.2023
Кремль своевременно сообщит о визите Си Цзиньпина в Москву
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль своевременно проинформирует о возможном визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, когда... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:41
2023-03-16T12:41
2023-03-16T12:41
политика
россия
москва
китай
си цзиньпин
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль своевременно проинформирует о возможном визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, когда такой состоится. В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что Си Цзиньпин планирует посетить Москву уже на следующей неделе. На вопрос о дате визита китайского лидера Си Цзиньпина в Россию Песков ранее заявил, что, в соответствии с принятой практикой, обычно такие визиты анонсируются синхронно по взаимной договоренности сторон. "Мы своевременно все вам сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, появилась ли ясность по визиту Си Цзиньпина в Москву.
https://ria.ru/20230313/kitay-1857029869.html
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РИА Новости
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политика, россия, москва, китай, си цзиньпин, дмитрий песков
Политика, Россия, Москва, Китай, Си Цзиньпин, Дмитрий Песков
Кремль своевременно сообщит о визите Си Цзиньпина в Москву
Песков пообещал своевременно сообщить о визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль своевременно проинформирует о возможном визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, когда такой состоится.
В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что Си Цзиньпин планирует посетить Москву уже на следующей неделе. На вопрос о дате визита китайского лидера Си Цзиньпина в Россию Песков ранее заявил, что, в соответствии с принятой практикой, обычно такие визиты анонсируются синхронно по взаимной договоренности сторон.
"Мы своевременно все вам сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, появилась ли ясность по визиту Си Цзиньпина в Москву.
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