https://ria.ru/20230316/si-1858265868.html

Кремль своевременно сообщит о визите Си Цзиньпина в Москву

Кремль своевременно сообщит о визите Си Цзиньпина в Москву - РИА Новости, 16.03.2023

Кремль своевременно сообщит о визите Си Цзиньпина в Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль своевременно проинформирует о возможном визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, когда... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:41

2023-03-16T12:41

2023-03-16T12:41

политика

россия

москва

китай

си цзиньпин

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль своевременно проинформирует о возможном визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, когда такой состоится. В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что Си Цзиньпин планирует посетить Москву уже на следующей неделе. На вопрос о дате визита китайского лидера Си Цзиньпина в Россию Песков ранее заявил, что, в соответствии с принятой практикой, обычно такие визиты анонсируются синхронно по взаимной договоренности сторон. "Мы своевременно все вам сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, появилась ли ясность по визиту Си Цзиньпина в Москву.

https://ria.ru/20230313/kitay-1857029869.html

россия

москва

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, москва, китай, си цзиньпин, дмитрий песков