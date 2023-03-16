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Кремль своевременно сообщит о визите Си Цзиньпина в Москву - РИА Новости, 16.03.2023
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12:41 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/si-1858265868.html
Кремль своевременно сообщит о визите Си Цзиньпина в Москву
Кремль своевременно сообщит о визите Си Цзиньпина в Москву - РИА Новости, 16.03.2023
Кремль своевременно сообщит о визите Си Цзиньпина в Москву
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль своевременно проинформирует о возможном визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, когда... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:41
2023-03-16T12:41
политика
россия
москва
китай
си цзиньпин
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль своевременно проинформирует о возможном визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, когда такой состоится. В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что Си Цзиньпин планирует посетить Москву уже на следующей неделе. На вопрос о дате визита китайского лидера Си Цзиньпина в Россию Песков ранее заявил, что, в соответствии с принятой практикой, обычно такие визиты анонсируются синхронно по взаимной договоренности сторон. "Мы своевременно все вам сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, появилась ли ясность по визиту Си Цзиньпина в Москву.
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политика, россия, москва, китай, си цзиньпин, дмитрий песков
Политика, Россия, Москва, Китай, Си Цзиньпин, Дмитрий Песков
Кремль своевременно сообщит о визите Си Цзиньпина в Москву

Песков пообещал своевременно сообщить о визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву

© AP Photo / Andy WongПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Andy Wong
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль своевременно проинформирует о возможном визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, когда такой состоится.
В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что Си Цзиньпин планирует посетить Москву уже на следующей неделе. На вопрос о дате визита китайского лидера Си Цзиньпина в Россию Песков ранее заявил, что, в соответствии с принятой практикой, обычно такие визиты анонсируются синхронно по взаимной договоренности сторон.
"Мы своевременно все вам сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, появилась ли ясность по визиту Си Цзиньпина в Москву.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
С Россией против Запада. Китай обозначил свои цели
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ПолитикаРоссияМоскваКитайСи ЦзиньпинДмитрий Песков
 
 
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