https://ria.ru/20230316/putin-1858261853.html

Путин обсудит с РСПП либерализацию законодательства

Путин обсудит с РСПП либерализацию законодательства - РИА Новости, 16.03.2023

Путин обсудит с РСПП либерализацию законодательства

Президент России Владимир Путин обсудит в четверг с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) перевод компаний под российскую юрисдикцию и... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:33

2023-03-16T12:33

2023-03-16T12:33

экономика

россия

дмитрий песков

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит в четверг с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) перевод компаний под российскую юрисдикцию и либерализацию законодательства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что президент России в четверг примет участие в работе съезда РСПП, а также проведет отдельную встречу с членами бюро организации. "Скоро президент отправится в московский международный Дом музыки, где проходит заседание РСПП. Он примет участие в пленарном заседании, отдельно проведет встречу с членами бюро, Ожидаем, что на самом пленарном заседании будут обсуждены самые различные темы: и перевод компаний под российскую юрисдикцию, и предложение по либерализации уголовного законодательства, весьма и весьма актуальная тема для наших предпринимателей и работодателей", - сообщил Песков журналистам.

https://ria.ru/20230214/spisok-1852044029.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей