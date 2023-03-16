https://ria.ru/20230316/putin-1858261853.html
Путин обсудит с РСПП либерализацию законодательства
Путин обсудит с РСПП либерализацию законодательства - РИА Новости, 16.03.2023
Путин обсудит с РСПП либерализацию законодательства
Президент России Владимир Путин обсудит в четверг с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) перевод компаний под российскую юрисдикцию и... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:33
2023-03-16T12:33
2023-03-16T12:33
экономика
россия
дмитрий песков
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит в четверг с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) перевод компаний под российскую юрисдикцию и либерализацию законодательства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что президент России в четверг примет участие в работе съезда РСПП, а также проведет отдельную встречу с членами бюро организации. "Скоро президент отправится в московский международный Дом музыки, где проходит заседание РСПП. Он примет участие в пленарном заседании, отдельно проведет встречу с членами бюро, Ожидаем, что на самом пленарном заседании будут обсуждены самые различные темы: и перевод компаний под российскую юрисдикцию, и предложение по либерализации уголовного законодательства, весьма и весьма актуальная тема для наших предпринимателей и работодателей", - сообщил Песков журналистам.
https://ria.ru/20230214/spisok-1852044029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин обсудит с РСПП либерализацию законодательства
Президент Путин обсудит с РСПП перевод компаний под российскую юрисдикцию
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит в четверг с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) перевод компаний под российскую юрисдикцию и либерализацию законодательства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что президент России в четверг примет участие в работе съезда РСПП, а также проведет отдельную встречу с членами бюро организации.
"Скоро президент отправится в московский международный Дом музыки, где проходит заседание РСПП. Он примет участие в пленарном заседании, отдельно проведет встречу с членами бюро, Ожидаем, что на самом пленарном заседании будут обсуждены самые различные темы: и перевод компаний под российскую юрисдикцию, и предложение по либерализации уголовного законодательства, весьма и весьма актуальная тема для наших предпринимателей и работодателей", - сообщил Песков журналистам.
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