https://ria.ru/20230316/proekty-1858388392.html

Рязань готова осуществить проекты для технологического суверенитета страны

Рязань готова осуществить проекты для технологического суверенитета страны - РИА Новости, 16.03.2023

Рязань готова осуществить проекты для технологического суверенитета страны

Рязанская область готова к реализации самых амбициозных проектов, отвечающих потребностям страны, главная из которых - обеспечение технологического... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T17:38

2023-03-16T17:38

2023-03-16T17:38

рязанская область

рязанская область

павел малков

владимир путин

рязань

россия

александр шохин

российский союз промышленников и предпринимателей

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РЯЗАНЬ, 16 мар – РИА Новости. Рязанская область готова к реализации самых амбициозных проектов, отвечающих потребностям страны, главная из которых - обеспечение технологического суверенитета, сообщил губернатор Павел Малков. По данным пресс-службы правительства региона, в четверг Малков принял участие в пленарном заседании XVII Съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, который проходит в Москве с участием президента РФ Владимира Путина. Глава региона представил ключевые направления улучшения делового климата Рязанской области. "У Рязанского региона много преимуществ и много возможностей. Мы открыты для диалога. Готовы к сотрудничеству и к реализации самых амбициозных проектов, которые отвечали бы современным вызовам и потребностям страны. Важнейшая из них - обеспечить технологический суверенитет", - цитирует Малкова его пресс-служба. По словам губернатора, в регионе практически сформирован индустриальный парк "Рязанский", там уже реализуются 15 инвестпроектов на сумму более 31 миллиарда рублей. Развитию технологической инфраструктуры будет способствовать научно-технологический центр "Аэрокосмическая инновационная долина", который создается в Рязани при поддержке правительства РФ. Уже подписано 14 первых соглашений, еще 36 – в проработке. Малков отметил, что регион планирует развивать еще одну перспективную территорию в моногороде Новомичуринск, готовится заявка для создания там особой экономической зоны. Всего сейчас в инвестпортфеле области 95 проектов на сумму более 270 миллиардов рублей с созданием более 20 тысяч рабочих мест. Президент РСПП Александр Шохин, подчеркивается в сообщении, отметил, что с приходом Малкова на должность главы региона в Рязанской области серьезно активизированы все процессы. Он пожелал губернатору удачи, подчеркнув позитивную динамику освоения рязанским бизнесом действующих механизмов поддержки, а также активность включения региона в реализацию новых. "Новые механизмы поддержки - они уже все в работе. Более комфортно и эффективно сейчас стало работать с правительством области, это подтверждает руководитель регионального отделения РСПП Александр Жукаев", - сказал он.

https://ria.ru/20230310/solotcha-1856756573.html

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рязанская область, павел малков, владимир путин, рязань, россия, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика