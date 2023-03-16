Мужчине вынесли приговор за попытку подкупить руководство московского суда
Мужчине дали три года колонии за попытку подкупить руководство Пресненского суда Москвы
© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Суд приговорил к трем годам лишения свободы мошенника, выступавшего посредником в передаче взятки в размере 550 тысяч долларов должностным лицами Пресненского районного суда Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Вину в совершении инкриминируемого деяния (Иван - ред.) Кибальчич признал полностью, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. С учетом позиции государственного обвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры города Москвы суд приговорил Кибальчича к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
В начале февраля 2015 года председатель совета директоров коммерческого банка БКФ Ольга Миримская пыталась подкупить за 550 тысяч долларов руководство Пресненского суда Москвы. Посредником должен был выступить Кибальчич. Он, в свою очередь, распорядился средствами по своему усмотрению. Иван Кибальчич давал показания как свидетель обвинения по ее делу. Однако при проверке его показания вскрылся факт мошенничества с 550 тысячами долларов, после чего дело было возбуждено уже в отношении него, а Миримская стала потерпевшей. Кибальчич был арестован прошлым летом. Ранее адвокат Миримской Александр Чернов сообщал РИА Новости, что его подзащитная вину в предъявленном обвинении не признала и еще в 2015 году подавала заявление на супругу Кибальчича Екатерину, которая в то время была ее юристом. Миримская указывала, что они оба занимались иском о разделе ее имущества с бывшим мужем, экс-топ-менеджером ЮКОСа Алексеем Голубовичем, но проиграли его, а уплаченные в качестве гонорара деньги (550 тысяч долларов) отказались вернуть, заявив, что деньги якобы они пошли на оплату взяток судьям. Эти же показания Миримская повторила на очной ставке с Кибальчичем в прошлом году.
Миримскую обвиняют в даче взяток автомобилями следователю Юрию Носову, а также в трех эпизодах покушения на дачу взятки на общую сумму на 1,8 млн долларов судьям Пресненского суда Москвы и Девятого апелляционного арбитражного суда. Свою вину она отрицает. Расследование ее дела завершено, обвиняемая знакомится с материалами дела.