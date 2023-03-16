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Мужчине вынесли приговор за попытку подкупить руководство московского суда - РИА Новости, 16.03.2023
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20:38 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/prigovor-1858437716.html
Мужчине вынесли приговор за попытку подкупить руководство московского суда
Мужчине вынесли приговор за попытку подкупить руководство московского суда - РИА Новости, 16.03.2023
Мужчине вынесли приговор за попытку подкупить руководство московского суда
Суд приговорил к трем годам лишения свободы мошенника, выступавшего посредником в передаче взятки в размере 550 тысяч долларов должностным лицами Пресненского... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T20:38
2023-03-16T20:38
происшествия
москва
россия
ольга миримская
александр чернов
юкос
пресненский суд г. москвы
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Суд приговорил к трем годам лишения свободы мошенника, выступавшего посредником в передаче взятки в размере 550 тысяч долларов должностным лицами Пресненского районного суда Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "Вину в совершении инкриминируемого деяния (Иван - ред.) Кибальчич признал полностью, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. С учетом позиции государственного обвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры города Москвы суд приговорил Кибальчича к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. В начале февраля 2015 года председатель совета директоров коммерческого банка БКФ Ольга Миримская пыталась подкупить за 550 тысяч долларов руководство Пресненского суда Москвы. Посредником должен был выступить Кибальчич. Он, в свою очередь, распорядился средствами по своему усмотрению. Иван Кибальчич давал показания как свидетель обвинения по ее делу. Однако при проверке его показания вскрылся факт мошенничества с 550 тысячами долларов, после чего дело было возбуждено уже в отношении него, а Миримская стала потерпевшей. Кибальчич был арестован прошлым летом. Ранее адвокат Миримской Александр Чернов сообщал РИА Новости, что его подзащитная вину в предъявленном обвинении не признала и еще в 2015 году подавала заявление на супругу Кибальчича Екатерину, которая в то время была ее юристом. Миримская указывала, что они оба занимались иском о разделе ее имущества с бывшим мужем, экс-топ-менеджером ЮКОСа Алексеем Голубовичем, но проиграли его, а уплаченные в качестве гонорара деньги (550 тысяч долларов) отказались вернуть, заявив, что деньги якобы они пошли на оплату взяток судьям. Эти же показания Миримская повторила на очной ставке с Кибальчичем в прошлом году. Миримскую обвиняют в даче взяток автомобилями следователю Юрию Носову, а также в трех эпизодах покушения на дачу взятки на общую сумму на 1,8 млн долларов судьям Пресненского суда Москвы и Девятого апелляционного арбитражного суда. Свою вину она отрицает. Расследование ее дела завершено, обвиняемая знакомится с материалами дела. Миримская является основателем компании "Русский продукт" – крупного производителя продуктов (овсяные каши "Геркулес", кисели, компоты, суповые смеси и так далее). В 2015 году Forbes поставил ее на 22-е место в списке богатейших женщин России с состоянием в 100 миллионов долларов.
https://ria.ru/20230222/vzyatki-1853655819.html
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происшествия, москва, россия, ольга миримская, александр чернов, юкос, пресненский суд г. москвы
Происшествия, Москва, Россия, Ольга Миримская, Александр Чернов, ЮКОС, Пресненский суд г. Москвы
Мужчине вынесли приговор за попытку подкупить руководство московского суда

Мужчине дали три года колонии за попытку подкупить руководство Пресненского суда Москвы

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Суд приговорил к трем годам лишения свободы мошенника, выступавшего посредником в передаче взятки в размере 550 тысяч долларов должностным лицами Пресненского районного суда Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Вину в совершении инкриминируемого деяния (Иван - ред.) Кибальчич признал полностью, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. С учетом позиции государственного обвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры города Москвы суд приговорил Кибальчича к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
В Перми отменили приговор экс-сотруднице службы приставов по делу о взятках
22 февраля, 11:41
В начале февраля 2015 года председатель совета директоров коммерческого банка БКФ Ольга Миримская пыталась подкупить за 550 тысяч долларов руководство Пресненского суда Москвы. Посредником должен был выступить Кибальчич. Он, в свою очередь, распорядился средствами по своему усмотрению. Иван Кибальчич давал показания как свидетель обвинения по ее делу. Однако при проверке его показания вскрылся факт мошенничества с 550 тысячами долларов, после чего дело было возбуждено уже в отношении него, а Миримская стала потерпевшей. Кибальчич был арестован прошлым летом. Ранее адвокат Миримской Александр Чернов сообщал РИА Новости, что его подзащитная вину в предъявленном обвинении не признала и еще в 2015 году подавала заявление на супругу Кибальчича Екатерину, которая в то время была ее юристом. Миримская указывала, что они оба занимались иском о разделе ее имущества с бывшим мужем, экс-топ-менеджером ЮКОСа Алексеем Голубовичем, но проиграли его, а уплаченные в качестве гонорара деньги (550 тысяч долларов) отказались вернуть, заявив, что деньги якобы они пошли на оплату взяток судьям. Эти же показания Миримская повторила на очной ставке с Кибальчичем в прошлом году.
Миримскую обвиняют в даче взяток автомобилями следователю Юрию Носову, а также в трех эпизодах покушения на дачу взятки на общую сумму на 1,8 млн долларов судьям Пресненского суда Москвы и Девятого апелляционного арбитражного суда. Свою вину она отрицает. Расследование ее дела завершено, обвиняемая знакомится с материалами дела.
Миримская является основателем компании "Русский продукт" – крупного производителя продуктов (овсяные каши "Геркулес", кисели, компоты, суповые смеси и так далее). В 2015 году Forbes поставил ее на 22-е место в списке богатейших женщин России с состоянием в 100 миллионов долларов.
Уголовный суд, уголовный кодекс - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Челябинский депутат получил девять лет колонии за дачу взятки ноутбуками
17 февраля, 11:04
 
ПроисшествияМоскваРоссияОльга МиримскаяАлександр ЧерновЮКОСПресненский суд г. Москвы
 
 
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