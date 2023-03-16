https://ria.ru/20230316/prigovor-1858437716.html

Мужчине вынесли приговор за попытку подкупить руководство московского суда

Мужчине вынесли приговор за попытку подкупить руководство московского суда - РИА Новости, 16.03.2023

Мужчине вынесли приговор за попытку подкупить руководство московского суда

Суд приговорил к трем годам лишения свободы мошенника, выступавшего посредником в передаче взятки в размере 550 тысяч долларов должностным лицами Пресненского... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T20:38

2023-03-16T20:38

2023-03-16T20:38

происшествия

москва

россия

ольга миримская

александр чернов

юкос

пресненский суд г. москвы

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Суд приговорил к трем годам лишения свободы мошенника, выступавшего посредником в передаче взятки в размере 550 тысяч долларов должностным лицами Пресненского районного суда Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "Вину в совершении инкриминируемого деяния (Иван - ред.) Кибальчич признал полностью, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. С учетом позиции государственного обвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры города Москвы суд приговорил Кибальчича к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. В начале февраля 2015 года председатель совета директоров коммерческого банка БКФ Ольга Миримская пыталась подкупить за 550 тысяч долларов руководство Пресненского суда Москвы. Посредником должен был выступить Кибальчич. Он, в свою очередь, распорядился средствами по своему усмотрению. Иван Кибальчич давал показания как свидетель обвинения по ее делу. Однако при проверке его показания вскрылся факт мошенничества с 550 тысячами долларов, после чего дело было возбуждено уже в отношении него, а Миримская стала потерпевшей. Кибальчич был арестован прошлым летом. Ранее адвокат Миримской Александр Чернов сообщал РИА Новости, что его подзащитная вину в предъявленном обвинении не признала и еще в 2015 году подавала заявление на супругу Кибальчича Екатерину, которая в то время была ее юристом. Миримская указывала, что они оба занимались иском о разделе ее имущества с бывшим мужем, экс-топ-менеджером ЮКОСа Алексеем Голубовичем, но проиграли его, а уплаченные в качестве гонорара деньги (550 тысяч долларов) отказались вернуть, заявив, что деньги якобы они пошли на оплату взяток судьям. Эти же показания Миримская повторила на очной ставке с Кибальчичем в прошлом году. Миримскую обвиняют в даче взяток автомобилями следователю Юрию Носову, а также в трех эпизодах покушения на дачу взятки на общую сумму на 1,8 млн долларов судьям Пресненского суда Москвы и Девятого апелляционного арбитражного суда. Свою вину она отрицает. Расследование ее дела завершено, обвиняемая знакомится с материалами дела. Миримская является основателем компании "Русский продукт" – крупного производителя продуктов (овсяные каши "Геркулес", кисели, компоты, суповые смеси и так далее). В 2015 году Forbes поставил ее на 22-е место в списке богатейших женщин России с состоянием в 100 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230222/vzyatki-1853655819.html

https://ria.ru/20230217/vzyatka-1852605264.html

москва

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, ольга миримская, александр чернов, юкос, пресненский суд г. москвы