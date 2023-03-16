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Киев, по оценкам США, уже потерял более ста тысяч военных, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:43 16.03.2023 (обновлено: 11:32 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/poteri-1858199193.html
Киев, по оценкам США, уже потерял более ста тысяч военных, пишут СМИ
Киев, по оценкам США, уже потерял более ста тысяч военных, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2023
Киев, по оценкам США, уже потерял более ста тысяч военных, пишут СМИ
Свыше 100 тысяч украинских военных погибли за время конфликта на Украине, пишет газета Politico со ссылкой на оценки американских чиновников. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T08:43
2023-03-16T11:32
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
сша
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Свыше 100 тысяч украинских военных погибли за время конфликта на Украине, пишет газета Politico со ссылкой на оценки американских чиновников. Как отметила газета, "многие из этих потерь происходят в Бахмуте". Ранее газета Times сообщала, что медики на Украине сталкиваются с такими масштабами боевых потерь среди военных ВСУ и тяжестью ранений, с которыми НАТО не встречалась. В свою очередь, как писала газета Financial Times, на Западе признают, что украинские войска несут потери по всей линии фронта. В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "по оценкам на сегодняшний день, погибли &lt;...&gt; 100 тысяч военных". Позднее абзац о числе погибших и раненых был полностью удален из письменного и видеозаявления главы ЕК. Как объяснила в Twitter официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинат, была допущена "неточность", а оценка, которая была использована в заявлении фон дер Ляйен, основана на "данных внешних источников". При этом указанная цифра потерь, по ее словам, охватывала как убитых, так и раненых. Впоследствии пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров выразил мнение, что главе ЕК не стоило озвучивать данные о потерях украинской армии — по его словам, такую информацию должен сообщать только Зеленский или министр обороны Украины Алексей Резников.
https://ria.ru/20230316/ukraina-1858029112.html
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вооруженные силы украины, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, США
Киев, по оценкам США, уже потерял более ста тысяч военных, пишут СМИ

Politico: ВСУ, по оценкам США, уже потеряли более ста тысяч военных, включая самых опытных

© AFP 2023 / SERGEY SHESTAKМедики эвакуируют раненого украинского солдата под Артемовском
Медики эвакуируют раненого украинского солдата под Артемовском - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AFP 2023 / SERGEY SHESTAK
Медики эвакуируют раненого украинского солдата под Артемовском. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Свыше 100 тысяч украинских военных погибли за время конфликта на Украине, пишет газета Politico со ссылкой на оценки американских чиновников.
«

"Свыше 100 тысяч украинских военных погибли <…> (за год вооруженного конфликта. — Прим. ред.), включая самых опытных солдат", — пишет издание.

Как отметила газета, "многие из этих потерь происходят в Бахмуте".
Ранее газета Times сообщала, что медики на Украине сталкиваются с такими масштабами боевых потерь среди военных ВСУ и тяжестью ранений, с которыми НАТО не встречалась. В свою очередь, как писала газета Financial Times, на Западе признают, что украинские войска несут потери по всей линии фронта.
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В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "по оценкам на сегодняшний день, погибли <...> 100 тысяч военных". Позднее абзац о числе погибших и раненых был полностью удален из письменного и видеозаявления главы ЕК. Как объяснила в Twitter официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинат, была допущена "неточность", а оценка, которая была использована в заявлении фон дер Ляйен, основана на "данных внешних источников". При этом указанная цифра потерь, по ее словам, охватывала как убитых, так и раненых.
Впоследствии пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров выразил мнение, что главе ЕК не стоило озвучивать данные о потерях украинской армии — по его словам, такую информацию должен сообщать только Зеленский или министр обороны Украины Алексей Резников.
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