Киев, по оценкам США, уже потерял более ста тысяч военных, пишут СМИ
Politico: ВСУ, по оценкам США, уже потеряли более ста тысяч военных, включая самых опытных
Медики эвакуируют раненого украинского солдата под Артемовском. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Свыше 100 тысяч украинских военных погибли за время конфликта на Украине, пишет газета Politico со ссылкой на оценки американских чиновников.
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"Свыше 100 тысяч украинских военных погибли <…> (за год вооруженного конфликта. — Прим. ред.), включая самых опытных солдат", — пишет издание.
Как отметила газета, "многие из этих потерь происходят в Бахмуте".
Ранее газета Times сообщала, что медики на Украине сталкиваются с такими масштабами боевых потерь среди военных ВСУ и тяжестью ранений, с которыми НАТО не встречалась. В свою очередь, как писала газета Financial Times, на Западе признают, что украинские войска несут потери по всей линии фронта.
В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "по оценкам на сегодняшний день, погибли <...> 100 тысяч военных". Позднее абзац о числе погибших и раненых был полностью удален из письменного и видеозаявления главы ЕК. Как объяснила в Twitter официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинат, была допущена "неточность", а оценка, которая была использована в заявлении фон дер Ляйен, основана на "данных внешних источников". При этом указанная цифра потерь, по ее словам, охватывала как убитых, так и раненых.
Впоследствии пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров выразил мнение, что главе ЕК не стоило озвучивать данные о потерях украинской армии — по его словам, такую информацию должен сообщать только Зеленский или министр обороны Украины Алексей Резников.