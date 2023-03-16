https://ria.ru/20230316/poteri-1858199193.html

Киев, по оценкам США, уже потерял более ста тысяч военных, пишут СМИ

Киев, по оценкам США, уже потерял более ста тысяч военных, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2023

Киев, по оценкам США, уже потерял более ста тысяч военных, пишут СМИ

Свыше 100 тысяч украинских военных погибли за время конфликта на Украине, пишет газета Politico со ссылкой на оценки американских чиновников. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T08:43

2023-03-16T08:43

2023-03-16T11:32

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

сша

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Свыше 100 тысяч украинских военных погибли за время конфликта на Украине, пишет газета Politico со ссылкой на оценки американских чиновников. Как отметила газета, "многие из этих потерь происходят в Бахмуте". Ранее газета Times сообщала, что медики на Украине сталкиваются с такими масштабами боевых потерь среди военных ВСУ и тяжестью ранений, с которыми НАТО не встречалась. В свою очередь, как писала газета Financial Times, на Западе признают, что украинские войска несут потери по всей линии фронта. В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "по оценкам на сегодняшний день, погибли <...> 100 тысяч военных". Позднее абзац о числе погибших и раненых был полностью удален из письменного и видеозаявления главы ЕК. Как объяснила в Twitter официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинат, была допущена "неточность", а оценка, которая была использована в заявлении фон дер Ляйен, основана на "данных внешних источников". При этом указанная цифра потерь, по ее словам, охватывала как убитых, так и раненых. Впоследствии пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров выразил мнение, что главе ЕК не стоило озвучивать данные о потерях украинской армии — по его словам, такую информацию должен сообщать только Зеленский или министр обороны Украины Алексей Резников.

https://ria.ru/20230316/ukraina-1858029112.html

https://ria.ru/20230316/nlaw-1858197378.html

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сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, украина, сша