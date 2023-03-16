https://ria.ru/20230316/peskov-1858267348.html

Песков рассказал о контактах с США по ситуации с беспилотником

Песков рассказал о контактах с США по ситуации с беспилотником - РИА Новости, 16.03.2023

Песков рассказал о контактах с США по ситуации с беспилотником

По ситуации с американским беспилотником состоялись контакты по линии военных, а также дипломатические контакты, сообщил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:47

2023-03-16T12:47

2023-03-16T12:54

россия

дмитрий песков

министерство обороны сша

сергей шойгу

ллойд остин

сша

черное море

безопасность

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. По ситуации с американским беспилотником состоялись контакты по линии военных, а также дипломатические контакты, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Минобороны России ранее сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ."Каналы связи были задействованы, вы же знаете, что состоялись контакты по линии военных, и НГШ (начальник Генштаба - ред.), и министр обороны - они переговорили. Были контакты по дипломатической линии", - сказал Песков, отвечая на вопрос, задействовалась ли "горячая линия" между Россией и США, которая была установлена еще во времена холодной войны.В среду министр обороны РФ Сергей Шойгу поговорил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином, беседа состоялась по инициативе американской стороны. Основное внимание министры уделили инциденту с американским беспилотником в Черном море. Позднее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов также провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли.

https://ria.ru/20230315/ssha-1858085871.html

россия

сша

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий песков, министерство обороны сша, сергей шойгу, ллойд остин, сша, черное море, безопасность