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Песков рассказал о контактах с США по ситуации с беспилотником - РИА Новости, 16.03.2023
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12:47 16.03.2023 (обновлено: 12:54 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/peskov-1858267348.html
Песков рассказал о контактах с США по ситуации с беспилотником
Песков рассказал о контактах с США по ситуации с беспилотником - РИА Новости, 16.03.2023
Песков рассказал о контактах с США по ситуации с беспилотником
По ситуации с американским беспилотником состоялись контакты по линии военных, а также дипломатические контакты, сообщил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:47
2023-03-16T12:54
россия
дмитрий песков
министерство обороны сша
сергей шойгу
ллойд остин
сша
черное море
безопасность
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. По ситуации с американским беспилотником состоялись контакты по линии военных, а также дипломатические контакты, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Минобороны России ранее сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ."Каналы связи были задействованы, вы же знаете, что состоялись контакты по линии военных, и НГШ (начальник Генштаба - ред.), и министр обороны - они переговорили. Были контакты по дипломатической линии", - сказал Песков, отвечая на вопрос, задействовалась ли "горячая линия" между Россией и США, которая была установлена еще во времена холодной войны.В среду министр обороны РФ Сергей Шойгу поговорил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином, беседа состоялась по инициативе американской стороны. Основное внимание министры уделили инциденту с американским беспилотником в Черном море. Позднее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов также провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли.
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сша
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россия, дмитрий песков, министерство обороны сша, сергей шойгу, ллойд остин, сша, черное море, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Министерство обороны США, Сергей Шойгу, Ллойд Остин, США, Черное море, Безопасность
Песков рассказал о контактах с США по ситуации с беспилотником

Песков: по ситуации с беспилотником состоялись контакты с США по линии военных, дипломатов

© iStock.com / BlueBarronPhotoБеспилотник MQ-9 Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© iStock.com / BlueBarronPhoto
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. По ситуации с американским беспилотником состоялись контакты по линии военных, а также дипломатические контакты, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Минобороны России ранее сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
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"Каналы связи были задействованы, вы же знаете, что состоялись контакты по линии военных, и НГШ (начальник Генштаба - ред.), и министр обороны - они переговорили. Были контакты по дипломатической линии", - сказал Песков, отвечая на вопрос, задействовалась ли "горячая линия" между Россией и США, которая была установлена еще во времена холодной войны.
В среду министр обороны РФ Сергей Шойгу поговорил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином, беседа состоялась по инициативе американской стороны. Основное внимание министры уделили инциденту с американским беспилотником в Черном море. Позднее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов также провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли.
Инцидент с американским беспилотником MQ-9Инцидент с американским беспилотником MQ-9
Инфографика
 
РоссияДмитрий ПесковМинистерство обороны СШАСергей ШойгуЛлойд ОстинСШАЧерное мореБезопасность
 
 
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