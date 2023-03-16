"Россия сегодня" и Музей Победы договорились о партнерстве
Директор Музея Победы Александр Школьник, генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник в Музее Победы на Поклонной горе.
Директор Музея Победы Александр Школьник, генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник в Музее Победы на Поклонной горе.
Директор Музея Победы Александр Школьник, генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник в Музее Победы.
Директор Музея Победы Александр Школьник, генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник в Музее Победы.
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и директор Музея Победы Александр Школьник во время совместного фотографирования в Музее Победы на Поклонной горе.
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и директор Музея Победы Александр Школьник во время совместного фотографирования в Музее Победы на Поклонной горе.
Директор Музея Победы Александр Школьник, генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник в Музее Победы на Поклонной горе.
Директор Музея Победы Александр Школьник, генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник в Музее Победы.
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и директор Музея Победы Александр Школьник во время совместного фотографирования в Музее Победы на Поклонной горе.