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"Россия сегодня" и Музей Победы договорились о партнерстве - РИА Новости, 16.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:32 16.03.2023 (обновлено: 16:23 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/partnerstvo-1858067480.html
"Россия сегодня" и Музей Победы договорились о партнерстве
"Россия сегодня" и Музей Победы договорились о партнерстве - РИА Новости, 16.03.2023
"Россия сегодня" и Музей Победы договорились о партнерстве
Международная медиагруппа "Россия сегодня" и Музей Победы на Поклонной горе заключили соглашение о сотрудничестве. Соответствующий документ подписали в четверг... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:32
2023-03-16T16:23
дмитрий киселев
музей победы
валерий мельников
донбасс
россия
москва
миа "россия сегодня"
новости агентства
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" и Музей Победы на Поклонной горе заключили соглашение о сотрудничестве. Соответствующий документ подписали в четверг генеральный директор новостной организации Дмитрий Киселев и директор музея Александр Школьник.Соглашение предусматривает обмен информацией, опытом, проведение совместных мероприятий, в том числе семинаров и конференций. Сотрудничество сторон нацелено, в частности, на усиление патриотического воспитания общества, содействие сохранению общественно-исторического и культурного наследия."Этим соглашением мы юридически закрепляем отношения партнерства, которые сложились уже довольно давно, – отметил Дмитрий Киселев. – Так, в 2020-м наша медиагруппа участвовала в проходившем здесь Международном научно-практическом форуме "Уроки Нюрнберга", именно в Музее Победы в минувшем году команда РИА Новости презентовала свой исторический "Нюрнберг. VRдикт народов", а сейчас в нем развернута посвященная людям Донбасса выставка работ нашего маститого фотокорреспондента Валерия Мельникова "Возвращение домой". Перспективы сотрудничества ведущего российского информационного холдинга и одного из крупнейших в мире музейно-мемориальных комплексов практически безграничны".Музей Победы – крупнейший в России музейный комплекс, посвященный истории Великой Отечественной и Второй мировой войн. Здесь можно увидеть подлинные раритеты, рассказывающие о событиях и героях тех лет: оружие, амуницию, фотографии, документы, награды и многое другое. Выставочные площади Музея Победы составляют свыше 16 тыс. квадратных метров, а в фондах хранится около 400 тыс. музейных предметов. В главном здании музея действуют экспозиции "Подвиг Народа", "Битва за Москву. Первая Победа", "Подвиг Армии" с диорамным комплексом, Зал исторической правды, мультимедийный зал "Лица Победы". В составе Музея Победы — четыре филиала: Красногорский, Ржевский, "Музей Г.К Жукова" и Музей "Г.О.Р.А.".
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дмитрий киселев, музей победы, валерий мельников, донбасс, россия, москва, миа "россия сегодня", новости агентства, культура
Дмитрий Киселев, Музей Победы, Валерий Мельников, Донбасс, Россия, Москва, МИА "Россия сегодня", Новости агентства, Культура, Культура

"Россия сегодня" и Музей Победы договорились о партнерстве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и директор Музея Победы Александр Школьник на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве медиагруппы "Россия сегодня" и Музея Победы
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и директор Музея Победы Александр Школьник на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве медиагруппы Россия сегодня и Музея Победы - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" и Музей Победы на Поклонной горе заключили соглашение о сотрудничестве. Соответствующий документ подписали в четверг генеральный директор новостной организации Дмитрий Киселев и директор музея Александр Школьник.
Соглашение предусматривает обмен информацией, опытом, проведение совместных мероприятий, в том числе семинаров и конференций. Сотрудничество сторон нацелено, в частности, на усиление патриотического воспитания общества, содействие сохранению общественно-исторического и культурного наследия.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Директор Музея Победы Александр Школьник, генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник в Музее Победы на Поклонной горе.

Директор Музея Победы Александр Школьник, генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель службы визуальных проектов медиагруппы Россия сегодня Оксана Олейник в Музее Победы на Поклонной горе

Директор Музея Победы Александр Школьник, генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник в Музее Победы на Поклонной горе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 3
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Директор Музея Победы Александр Школьник, генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник в Музее Победы.

Подписание соглашения о сотрудничестве медиагруппы Россия сегодня и Музея Победы

Директор Музея Победы Александр Школьник, генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник в Музее Победы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 3
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и директор Музея Победы Александр Школьник во время совместного фотографирования в Музее Победы на Поклонной горе.

Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и директор Музея Победы Александр Школьник во время совместного фотографирования в Музее Победы на Поклонной горе

Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и директор Музея Победы Александр Школьник во время совместного фотографирования в Музее Победы на Поклонной горе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 3

Директор Музея Победы Александр Школьник, генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник в Музее Победы на Поклонной горе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 3

Директор Музея Победы Александр Школьник, генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник в Музее Победы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 3

Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и директор Музея Победы Александр Школьник во время совместного фотографирования в Музее Победы на Поклонной горе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 3
"Этим соглашением мы юридически закрепляем отношения партнерства, которые сложились уже довольно давно, – отметил Дмитрий Киселев. – Так, в 2020-м наша медиагруппа участвовала в проходившем здесь Международном научно-практическом форуме "Уроки Нюрнберга", именно в Музее Победы в минувшем году команда РИА Новости презентовала свой исторический "Нюрнберг. VRдикт народов", а сейчас в нем развернута посвященная людям Донбасса выставка работ нашего маститого фотокорреспондента Валерия Мельникова "Возвращение домой". Перспективы сотрудничества ведущего российского информационного холдинга и одного из крупнейших в мире музейно-мемориальных комплексов практически безграничны".
«
"Музей Победы сегодня — это не только главный военно-исторический музей страны, но и ведущий культурно-просветительский центр. Ежегодно мы создаем десятки актуальных выставок, проводим сотни патриотических мероприятий и акций, тематических экскурсий и образовательных программ, конференций и научных встреч. И для нас всегда было принципиально важно не только открывать выставки и проводить мероприятия, но и продвигать эти события в информационном пространстве, чтобы помочь нашим музейным продуктам максимально расширить свою аудиторию. Подписанное сегодня соглашение музея с крупнейшим информационным новостным агентством нашей страны, несомненно, будет способствовать решению этой задачи. Уверен, что благодаря сотрудничеству с таким влиятельным новостным порталом о ведущих проектах Музея Победы узнают миллионы жителей России", – подчеркнул Александр Школьник.
Музей Победы – крупнейший в России музейный комплекс, посвященный истории Великой Отечественной и Второй мировой войн. Здесь можно увидеть подлинные раритеты, рассказывающие о событиях и героях тех лет: оружие, амуницию, фотографии, документы, награды и многое другое. Выставочные площади Музея Победы составляют свыше 16 тыс. квадратных метров, а в фондах хранится около 400 тыс. музейных предметов. В главном здании музея действуют экспозиции "Подвиг Народа", "Битва за Москву. Первая Победа", "Подвиг Армии" с диорамным комплексом, Зал исторической правды, мультимедийный зал "Лица Победы". В составе Музея Победы — четыре филиала: Красногорский, Ржевский, "Музей Г.К Жукова" и Музей "Г.О.Р.А.".
Выставка работ фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова Возвращение домой в Музее Победы - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Выставка фотокора РИА Новости о людях Донбасса открылась в Музее Победы
22 февраля, 12:52
 
КультураДмитрий КиселевМузей ПобедыВалерий МельниковДонбассРоссияМоскваМИА "Россия сегодня"Новости агентстваКультура
 
 
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