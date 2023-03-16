https://ria.ru/20230316/partnerstvo-1858067480.html

"Россия сегодня" и Музей Победы договорились о партнерстве

"Россия сегодня" и Музей Победы договорились о партнерстве - РИА Новости, 16.03.2023

"Россия сегодня" и Музей Победы договорились о партнерстве

Международная медиагруппа "Россия сегодня" и Музей Победы на Поклонной горе заключили соглашение о сотрудничестве. Соответствующий документ подписали в четверг... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:32

2023-03-16T12:32

2023-03-16T16:23

дмитрий киселев

музей победы

валерий мельников

донбасс

россия

москва

миа "россия сегодня"

новости агентства

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" и Музей Победы на Поклонной горе заключили соглашение о сотрудничестве. Соответствующий документ подписали в четверг генеральный директор новостной организации Дмитрий Киселев и директор музея Александр Школьник.Соглашение предусматривает обмен информацией, опытом, проведение совместных мероприятий, в том числе семинаров и конференций. Сотрудничество сторон нацелено, в частности, на усиление патриотического воспитания общества, содействие сохранению общественно-исторического и культурного наследия."Этим соглашением мы юридически закрепляем отношения партнерства, которые сложились уже довольно давно, – отметил Дмитрий Киселев. – Так, в 2020-м наша медиагруппа участвовала в проходившем здесь Международном научно-практическом форуме "Уроки Нюрнберга", именно в Музее Победы в минувшем году команда РИА Новости презентовала свой исторический "Нюрнберг. VRдикт народов", а сейчас в нем развернута посвященная людям Донбасса выставка работ нашего маститого фотокорреспондента Валерия Мельникова "Возвращение домой". Перспективы сотрудничества ведущего российского информационного холдинга и одного из крупнейших в мире музейно-мемориальных комплексов практически безграничны".Музей Победы – крупнейший в России музейный комплекс, посвященный истории Великой Отечественной и Второй мировой войн. Здесь можно увидеть подлинные раритеты, рассказывающие о событиях и героях тех лет: оружие, амуницию, фотографии, документы, награды и многое другое. Выставочные площади Музея Победы составляют свыше 16 тыс. квадратных метров, а в фондах хранится около 400 тыс. музейных предметов. В главном здании музея действуют экспозиции "Подвиг Народа", "Битва за Москву. Первая Победа", "Подвиг Армии" с диорамным комплексом, Зал исторической правды, мультимедийный зал "Лица Победы". В составе Музея Победы — четыре филиала: Красногорский, Ржевский, "Музей Г.К Жукова" и Музей "Г.О.Р.А.".

https://ria.ru/20230222/vystavka-1853543066.html

донбасс

россия

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дмитрий киселев, музей победы, валерий мельников, донбасс, россия, москва, миа "россия сегодня", новости агентства, культура