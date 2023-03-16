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В Московском зоопарке пандам подарили лакомства в честь их праздника

В Московском зоопарке пандам подарили лакомства в честь их праздника - РИА Новости, 16.03.2023

В Московском зоопарке пандам подарили лакомства в честь их праздника

Панд в Московском зоопарке поздравили с Международным днем этих животных, сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова в своем телеграм-канале. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T17:30

2023-03-16T17:30

2023-03-16T18:43

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светлана акулова

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Панд в Московском зоопарке поздравили с Международным днем этих животных, сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова в своем телеграм-канале. "Мы <...> украсили их вольеры бумажными цветами — так мы в том числе отметили наступление весны. А еще мы подарили Жуи тряпичное яблоко с наполнением из древесной стружки, в которую предварительно спрятали лакомства — морковь, батат и яблоко. А Диндин получила цветок лотоса из бумаги, в котором тоже были угощения", — рассказала она. Акулова отметила, что также зоологи приготовили пандам ледяные торты, украшенные кусочками фруктов.Ранее Московский зоопарк сообщил, что подготовил просветительскую программу к Международному дню панд, который празднуется 16 марта, тематические экскурсии "Соседи панды" и мастер-классы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, москва, светлана акулова, московский зоопарк, животные, россия