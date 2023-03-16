https://ria.ru/20230316/otshelnitsa-1858192692.html

Отшельнице Лыковой предложили эвакуироваться из тайги из-за пуска ракеты

Отшельнице Лыковой предложили эвакуироваться из тайги из-за пуска ракеты - РИА Новости, 16.03.2023

Отшельнице Лыковой предложили эвакуироваться из тайги из-за пуска ракеты

Сибирскую отшельницу Агафью Лыкову, живущую в на территории заповедника "Хакасский", предупредили о новом запуске ракеты с космодрома "Байконур" и предложили ей РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T07:46

2023-03-16T07:46

2023-03-16T11:01

агафья лыкова

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КРАСНОЯРСК, 16 мар — РИА Новости. Сибирскую отшельницу Агафью Лыкову, живущую в на территории заповедника "Хакасский", предупредили о новом запуске ракеты с космодрома "Байконур" и предложили ей эвакуироваться на это время, сообщает пресс-служба заповедника.На этой неделе сотрудники заповедника совместно с ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" в рамках рабочей поездки совершили облет территории участка "Заимка Лыковых". "Через горно-таежный участок "Заимка Лыковых" проходит траектория падения ступеней ракет, запускаемых с космодрома "Байконур". И каждый раз перед запуском и после проводятся облеты местности. Главной целью этого полета стало оповещение о предстоящем запуске ракеты постоянно проживающей там Агафьи Лыковой и предложения ей эвакуироваться на это время", — говорится в сообщении.Таежную отшельницу навещают регулярно. В это время есть возможность пообщаться с ней, передать письма, посылки и гостинцы. Также работники заповедника и участники полета стараются максимально помочь ей по хозяйству."В результате облета территории найден фрагмент ракетоносителя, отделившийся в результате предыдущих запусков. В настоящее время сотрудники Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры приступили к его демонтажу и вывозу с территории", — сообщает заповедник.Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах. Агафья Лыкова до сих пор живет в тайге.

https://ria.ru/20230313/proton-1857423509.html

https://ria.ru/20230209/kosmos-1850726840.html

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агафья лыкова