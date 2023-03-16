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Путин поручил спецслужбам обеспечить отпуска военным и добровольцам - РИА Новости, 16.03.2023
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16:56 16.03.2023 (обновлено: 16:58 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/otpusk-1858366145.html
Путин поручил спецслужбам обеспечить отпуска военным и добровольцам
Путин поручил спецслужбам обеспечить отпуска военным и добровольцам - РИА Новости, 16.03.2023
Путин поручил спецслужбам обеспечить отпуска военным и добровольцам
Президент России Владимир Путин поручил Минобороны, МЧС, МВД и спецслужбам до 15 апреля обеспечить военным и добровольцам специальной военной операции отпуска... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:56
2023-03-16T16:58
владимир путин
сергей шойгу
виктор золотов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
россия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны, МЧС, МВД и спецслужбам до 15 апреля обеспечить военным и добровольцам специальной военной операции отпуска на срок не менее 14 суток не реже одного раза в полгода, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля."Минобороны России, Росгвардии, МЧС России, ФСБ России, ФСО России, МВД России обеспечить предоставление военнослужащим, лицам, имеющим специальные звания, участникам добровольческих формирований, участвующим в специальной военной операции, отпуска продолжительностью не менее 14 суток не реже одного раза в полгода, не считая времени, необходимого для проезда к месту использования отпуска и обратно", - говорится в сообщении.Доклад поручено предоставить до 15 апреля 2023 года. Ответственными назначены главы соответствующих ведомств - Сергей Шойгу, Виктор Золотов, Александр Куренков, Александр Бортников, Дмитрий Кочнев и Владимир Колокольцев.Ранее, 21 февраля Путин заявил в ходе выступления перед Федеральным собранием, что все российские военнослужащие, включая добровольцев, участвующие в спецоперации, получат отпуск в 14 дней раз в полгода.По словам Путина, необходимость предоставления такого отпуска обусловлена тем, что служба в зоне СВО связана с "колоссальными физическими, психологическими нагрузками, каждодневным риском для здоровья и жизни".
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владимир путин, сергей шойгу, виктор золотов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, россия
Владимир Путин, Сергей Шойгу, Виктор Золотов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Россия
Путин поручил спецслужбам обеспечить отпуска военным и добровольцам

Путин поручил спецслужбам до 15 апреля обеспечить отпуска военным и добровольцам

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны, МЧС, МВД и спецслужбам до 15 апреля обеспечить военным и добровольцам специальной военной операции отпуска на срок не менее 14 суток не реже одного раза в полгода, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Минобороны России, Росгвардии, МЧС России, ФСБ России, ФСО России, МВД России обеспечить предоставление военнослужащим, лицам, имеющим специальные звания, участникам добровольческих формирований, участвующим в специальной военной операции, отпуска продолжительностью не менее 14 суток не реже одного раза в полгода, не считая времени, необходимого для проезда к месту использования отпуска и обратно", - говорится в сообщении.
Доклад поручено предоставить до 15 апреля 2023 года. Ответственными назначены главы соответствующих ведомств - Сергей Шойгу, Виктор Золотов, Александр Куренков, Александр Бортников, Дмитрий Кочнев и Владимир Колокольцев.
Ранее, 21 февраля Путин заявил в ходе выступления перед Федеральным собранием, что все российские военнослужащие, включая добровольцев, участвующие в спецоперации, получат отпуск в 14 дней раз в полгода.
По словам Путина, необходимость предоставления такого отпуска обусловлена тем, что служба в зоне СВО связана с "колоссальными физическими, психологическими нагрузками, каждодневным риском для здоровья и жизни".
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Владимир ПутинСергей ШойгуВиктор ЗолотовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьРоссия
 
 
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