https://ria.ru/20230316/otpusk-1858366145.html

Путин поручил спецслужбам обеспечить отпуска военным и добровольцам

Путин поручил спецслужбам обеспечить отпуска военным и добровольцам - РИА Новости, 16.03.2023

Путин поручил спецслужбам обеспечить отпуска военным и добровольцам

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны, МЧС, МВД и спецслужбам до 15 апреля обеспечить военным и добровольцам специальной военной операции отпуска... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:56

2023-03-16T16:56

2023-03-16T16:58

владимир путин

сергей шойгу

виктор золотов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

россия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны, МЧС, МВД и спецслужбам до 15 апреля обеспечить военным и добровольцам специальной военной операции отпуска на срок не менее 14 суток не реже одного раза в полгода, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля."Минобороны России, Росгвардии, МЧС России, ФСБ России, ФСО России, МВД России обеспечить предоставление военнослужащим, лицам, имеющим специальные звания, участникам добровольческих формирований, участвующим в специальной военной операции, отпуска продолжительностью не менее 14 суток не реже одного раза в полгода, не считая времени, необходимого для проезда к месту использования отпуска и обратно", - говорится в сообщении.Доклад поручено предоставить до 15 апреля 2023 года. Ответственными назначены главы соответствующих ведомств - Сергей Шойгу, Виктор Золотов, Александр Куренков, Александр Бортников, Дмитрий Кочнев и Владимир Колокольцев.Ранее, 21 февраля Путин заявил в ходе выступления перед Федеральным собранием, что все российские военнослужащие, включая добровольцев, участвующие в спецоперации, получат отпуск в 14 дней раз в полгода.По словам Путина, необходимость предоставления такого отпуска обусловлена тем, что служба в зоне СВО связана с "колоссальными физическими, психологическими нагрузками, каждодневным риском для здоровья и жизни".

https://ria.ru/20230309/otpusk-1856701657.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, сергей шойгу, виктор золотов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, россия