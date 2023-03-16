https://ria.ru/20230316/minirovanie-1858194708.html

Украинские войска минируют Купянское направление

Украинские войска минируют Купянское направление - РИА Новости, 16.03.2023

Украинские войска минируют Купянское направление

Украинские силовики минируют купянское направление минами производства США, Германии и Франции, рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T08:13

2023-03-16T08:13

2023-03-16T08:13

специальная военная операция на украине

в мире

сватово

россия

сша

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 16 мар - РИА Новости. Украинские силовики минируют купянское направление минами производства США, Германии и Франции, рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее Марочко заявил РИА Новости, что в ночь на среду при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) украинские силовики произвели дистанционное минирование Сватово, использовав около 60 противотанковых немецких мин. "Украинские боевики минируют местность натовскими минами и минами без маркировки", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что при продвижении войск РФ на Купянском направлении, в районах бывших украинских позиций, выявлены как противопехотные, так и противотанковые мины западного производства. "В основном страны-производители – США, Германия и Франция. Также выявлены мины, которые не имеют маркировки и очень схожи с минами советского производства", - рассказал эксперт.

https://ria.ru/20230315/spetsoperatsiya-1858010263.html

https://ria.ru/20230315/kupyansk-1857929160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сватово, россия, сша, андрей марочко