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Украинские войска минируют Купянское направление - РИА Новости, 16.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:13 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/minirovanie-1858194708.html
Украинские войска минируют Купянское направление
Украинские войска минируют Купянское направление - РИА Новости, 16.03.2023
Украинские войска минируют Купянское направление
Украинские силовики минируют купянское направление минами производства США, Германии и Франции, рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T08:13
2023-03-16T08:13
специальная военная операция на украине
в мире
сватово
россия
сша
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 16 мар - РИА Новости. Украинские силовики минируют купянское направление минами производства США, Германии и Франции, рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее Марочко заявил РИА Новости, что в ночь на среду при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) украинские силовики произвели дистанционное минирование Сватово, использовав около 60 противотанковых немецких мин. "Украинские боевики минируют местность натовскими минами и минами без маркировки", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что при продвижении войск РФ на Купянском направлении, в районах бывших украинских позиций, выявлены как противопехотные, так и противотанковые мины западного производства. "В основном страны-производители – США, Германия и Франция. Также выявлены мины, которые не имеют маркировки и очень схожи с минами советского производства", - рассказал эксперт.
https://ria.ru/20230315/spetsoperatsiya-1858010263.html
https://ria.ru/20230315/kupyansk-1857929160.html
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в мире, сватово, россия, сша, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сватово, Россия, США, Андрей Марочко
Украинские войска минируют Купянское направление

Марочко: украинские военные минируют Купянское направление натовскими минами

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 16 мар - РИА Новости. Украинские силовики минируют купянское направление минами производства США, Германии и Франции, рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее Марочко заявил РИА Новости, что в ночь на среду при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) украинские силовики произвели дистанционное минирование Сватово, использовав около 60 противотанковых немецких мин.
"Украинские боевики минируют местность натовскими минами и минами без маркировки", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Он уточнил, что при продвижении войск РФ на Купянском направлении, в районах бывших украинских позиций, выявлены как противопехотные, так и противотанковые мины западного производства.
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"В основном страны-производители – США, Германия и Франция. Также выявлены мины, которые не имеют маркировки и очень схожи с минами советского производства", - рассказал эксперт.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСватовоРоссияСШААндрей Марочко
 
 
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