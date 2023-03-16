https://ria.ru/20230316/marshrut-1858351165.html
Путин попросил ускорить строительство маршрута из Дагестана в Иран
Путин попросил ускорить строительство маршрута из Дагестана в Иран - РИА Новости, 16.03.2023
Путин попросил ускорить строительство маршрута из Дагестана в Иран
Президент России Владимир Путин заявил, что все страны согласны построить маршрут Дагестан-Азербайджан-Иран, несмотря на сложности геополитических раскладов. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:07
2023-03-16T16:07
2023-03-16T16:53
иран
владимир путин
россия
республика дагестан
азербайджан
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что все страны согласны построить маршрут Дагестан-Азербайджан-Иран, несмотря на сложности геополитических раскладов."Все согласны, несмотря на сложность геополитических раскладов и противоречий между странами регионов, которые всегда возникают между соседями. С тем, что нужно строить этот маршрут (Дагестан-Азербайджан-Иран), все согласны", - заявил Путин.Он также добавил, что сейчас только должны понять, каким темпом будет делаться строительство маршрута, каковы конечные источники финансирования.
https://ria.ru/20230315/ucheniya-1858099633.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, владимир путин, россия, республика дагестан, азербайджан
Иран, Владимир Путин, Россия, Республика Дагестан, Азербайджан
Путин попросил ускорить строительство маршрута из Дагестана в Иран
Президент Путин попросил ускорить строительство маршрута Дагестан — Азербайджан — Иран
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что все страны согласны построить маршрут Дагестан-Азербайджан-Иран, несмотря на сложности геополитических раскладов.
"Все согласны, несмотря на сложность геополитических раскладов и противоречий между странами регионов, которые всегда возникают между соседями. С тем, что нужно строить этот маршрут (Дагестан-Азербайджан-Иран), все согласны", - заявил Путин.
Он также добавил, что сейчас только должны понять, каким темпом будет делаться строительство маршрута, каковы конечные источники финансирования.
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