https://ria.ru/20230316/marshrut-1858351165.html

Путин попросил ускорить строительство маршрута из Дагестана в Иран

Путин попросил ускорить строительство маршрута из Дагестана в Иран - РИА Новости, 16.03.2023

Путин попросил ускорить строительство маршрута из Дагестана в Иран

Президент России Владимир Путин заявил, что все страны согласны построить маршрут Дагестан-Азербайджан-Иран, несмотря на сложности геополитических раскладов. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:07

2023-03-16T16:07

2023-03-16T16:53

иран

владимир путин

россия

республика дагестан

азербайджан

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что все страны согласны построить маршрут Дагестан-Азербайджан-Иран, несмотря на сложности геополитических раскладов."Все согласны, несмотря на сложность геополитических раскладов и противоречий между странами регионов, которые всегда возникают между соседями. С тем, что нужно строить этот маршрут (Дагестан-Азербайджан-Иран), все согласны", - заявил Путин.Он также добавил, что сейчас только должны понять, каким темпом будет делаться строительство маршрута, каковы конечные источники финансирования.

https://ria.ru/20230315/ucheniya-1858099633.html

иран

россия

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

иран, владимир путин, россия, республика дагестан, азербайджан