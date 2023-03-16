https://ria.ru/20230316/leopard-1858412491.html

Украина получит от Канады снаряды и танки Leopard 2

Украина получит от Канады снаряды и танки Leopard 2 - РИА Новости, 16.03.2023

Украина получит от Канады снаряды и танки Leopard 2

Глава украинского министерства обороны Алексей Резников заявил, что Украина рассчитывает получить от Канады снаряды калибром 155 миллиметров, зенитные ракеты,... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T18:42

2023-03-16T18:42

2023-03-16T18:42

специальная военная операция на украине

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сергей лавров

алексей резников

twitter

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава украинского министерства обороны Алексей Резников заявил, что Украина рассчитывает получить от Канады снаряды калибром 155 миллиметров, зенитные ракеты, учебные снаряды калибром 105 миллиметров для танков, а также дополнительные танки Leopard 2 написал министр в Twitter. Согласно его сообщению, Канада объявила о новой военной помощи в рамках очередного заседания контактной группы по поддержке Украины со стороны стран НАТО и их союзников в формате "Рамштайн". "Новый пакет включает 155-миллиметровые снаряды, зенитные ракеты, 105-миллиметровые снаряды для танков и дополнительные Leopard 2", - написал Резников. В конце февраля власти Канады объявили о выделении 23,5 миллиона долларов США для поддержки Украины, это сумма включает в том числе 5,5 миллиона долларов на разминирование. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230316/mig-1858332256.html

https://ria.ru/20230227/medvedev-1854470735.html

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в мире, украина, канада, россия, сергей лавров, алексей резников, twitter, нато