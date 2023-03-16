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На саммите Япония - Южная Корея обсудят полную денуклеаризацию КНДР - РИА Новости, 16.03.2023
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04:42 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/kndr-1858185381.html
На саммите Япония - Южная Корея обсудят полную денуклеаризацию КНДР
На саммите Япония - Южная Корея обсудят полную денуклеаризацию КНДР - РИА Новости, 16.03.2023
На саммите Япония - Южная Корея обсудят полную денуклеаризацию КНДР
Вопрос полной денуклеаризации Северной Кореи будет обсуждаться сегодня на встрече на высшем уровне между лидерами Японии и Южной Кореи в Токио, сообщил... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T04:42
2023-03-16T04:42
япония
южная корея
пхеньян
в мире
хирокадзу мацуно
фумио кисида
юн сок ель
большая двадцатка
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ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Вопрос полной денуклеаризации Северной Кореи будет обсуждаться сегодня на встрече на высшем уровне между лидерами Японии и Южной Кореи в Токио, сообщил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.Он назвал "неприемлемыми" ракетные пуски Северной Кореи, которые угрожают миру и безопасности Японии и региона.Саммит премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента Южной Кореи Юн Сок Ёля состоится в рамках первого за 12 лет визита южнокорейского президента в Японию, если не считать визит южнокорейского лидера для участия в саммите G20 в Осаке в 2019 году.Ранее Япония заявила Северной Корее решительный протест через посольство в Пекине и подвергло резкой критике запуск межконтинентальной баллистической ракеты.Северная Корея в 7.09 (1.09 мск) запустила из окрестностей Пхеньяна межконтинентальную баллистическую ракету в восточном направлении, сообщало ранее МО Японии. Ракета пролетела около 70 минут и в 8.19 (2.19 мск), предположительно, упала в 200 километрах от острова Осима на Хоккайдо, за пределами исключительной экономической зоны Японии. Дальность полета, по данным японских военных, составила 1 тысячу километров, максимальная высота полета - 6 тысяч километров. Ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано. В связи с запуском было созвано совещание совета безопасности Японии с участием ключевых министров.Ранее сообщалось, что ракета была выпущена, предположительно, по навесной траектории под большим углом вертикально. За счет этого увеличивается высота полета и сокращается дальность.Это уже шестой пуск баллистической ракеты КНДР в этом году. За прошлый она осуществила 37 таких пусков.КНДР 18 февраля запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15". Ракета была пущена по навесной траектории, то есть под вертикальным углом, она достигла высоты 5768 километров, пролетела 989 километров за 4015 секунд и упала в Японское море. КНДР назвала запуск "внезапными учениями". Считается, что это первый раз, когда Пхеньян без подготовки и предупреждения дал своим военным указание произвести запуск северокорейской МБР.
https://ria.ru/20230220/kndr-1853046676.html
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япония, южная корея, пхеньян, в мире, хирокадзу мацуно, фумио кисида, юн сок ель, большая двадцатка
Япония, Южная Корея, Пхеньян, В мире, Хирокадзу Мацуно, Фумио Кисида, Юн Сок Ель, Большая двадцатка
На саммите Япония - Южная Корея обсудят полную денуклеаризацию КНДР

Лидеры Японии и Южной Кореи в Токио обсудят вопрос полной денуклеаризации КНДР

© KCTV Баллистическая ракета "Пуккыксон 4-А" во время парада в Пхеньяне, КНДР
Баллистическая ракета Пуккыксон 4-А во время парада в Пхеньяне, КНДР
© KCTV
Баллистическая ракета "Пуккыксон 4-А" во время парада в Пхеньяне, КНДР. Архивное фото
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ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Вопрос полной денуклеаризации Северной Кореи будет обсуждаться сегодня на встрече на высшем уровне между лидерами Японии и Южной Кореи в Токио, сообщил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.
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"Сегодня на встрече на высшем уровне между лидерами Японии и Республики Корея мы хотим подтвердить взаимодействие Японии и Южной Кореи, а также Японии - Южной Кореи - США для полной денуклеаризации Северной Кореи", - сказал Мацуно.
Он назвал "неприемлемыми" ракетные пуски Северной Кореи, которые угрожают миру и безопасности Японии и региона.
Саммит премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента Южной Кореи Юн Сок Ёля состоится в рамках первого за 12 лет визита южнокорейского президента в Японию, если не считать визит южнокорейского лидера для участия в саммите G20 в Осаке в 2019 году.
Ранее Япония заявила Северной Корее решительный протест через посольство в Пекине и подвергло резкой критике запуск межконтинентальной баллистической ракеты.
Северная Корея в 7.09 (1.09 мск) запустила из окрестностей Пхеньяна межконтинентальную баллистическую ракету в восточном направлении, сообщало ранее МО Японии. Ракета пролетела около 70 минут и в 8.19 (2.19 мск), предположительно, упала в 200 километрах от острова Осима на Хоккайдо, за пределами исключительной экономической зоны Японии. Дальность полета, по данным японских военных, составила 1 тысячу километров, максимальная высота полета - 6 тысяч километров. Ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано. В связи с запуском было созвано совещание совета безопасности Японии с участием ключевых министров.
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Ранее сообщалось, что ракета была выпущена, предположительно, по навесной траектории под большим углом вертикально. За счет этого увеличивается высота полета и сокращается дальность.
Это уже шестой пуск баллистической ракеты КНДР в этом году. За прошлый она осуществила 37 таких пусков.
КНДР 18 февраля запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15". Ракета была пущена по навесной траектории, то есть под вертикальным углом, она достигла высоты 5768 километров, пролетела 989 километров за 4015 секунд и упала в Японское море. КНДР назвала запуск "внезапными учениями". Считается, что это первый раз, когда Пхеньян без подготовки и предупреждения дал своим военным указание произвести запуск северокорейской МБР.
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