https://ria.ru/20230316/kndr-1858185381.html

На саммите Япония - Южная Корея обсудят полную денуклеаризацию КНДР

На саммите Япония - Южная Корея обсудят полную денуклеаризацию КНДР - РИА Новости, 16.03.2023

На саммите Япония - Южная Корея обсудят полную денуклеаризацию КНДР

Вопрос полной денуклеаризации Северной Кореи будет обсуждаться сегодня на встрече на высшем уровне между лидерами Японии и Южной Кореи в Токио, сообщил... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T04:42

2023-03-16T04:42

2023-03-16T04:42

япония

южная корея

пхеньян

в мире

хирокадзу мацуно

фумио кисида

юн сок ель

большая двадцатка

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ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Вопрос полной денуклеаризации Северной Кореи будет обсуждаться сегодня на встрече на высшем уровне между лидерами Японии и Южной Кореи в Токио, сообщил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.Он назвал "неприемлемыми" ракетные пуски Северной Кореи, которые угрожают миру и безопасности Японии и региона.Саммит премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента Южной Кореи Юн Сок Ёля состоится в рамках первого за 12 лет визита южнокорейского президента в Японию, если не считать визит южнокорейского лидера для участия в саммите G20 в Осаке в 2019 году.Ранее Япония заявила Северной Корее решительный протест через посольство в Пекине и подвергло резкой критике запуск межконтинентальной баллистической ракеты.Северная Корея в 7.09 (1.09 мск) запустила из окрестностей Пхеньяна межконтинентальную баллистическую ракету в восточном направлении, сообщало ранее МО Японии. Ракета пролетела около 70 минут и в 8.19 (2.19 мск), предположительно, упала в 200 километрах от острова Осима на Хоккайдо, за пределами исключительной экономической зоны Японии. Дальность полета, по данным японских военных, составила 1 тысячу километров, максимальная высота полета - 6 тысяч километров. Ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано. В связи с запуском было созвано совещание совета безопасности Японии с участием ключевых министров.Ранее сообщалось, что ракета была выпущена, предположительно, по навесной траектории под большим углом вертикально. За счет этого увеличивается высота полета и сокращается дальность.Это уже шестой пуск баллистической ракеты КНДР в этом году. За прошлый она осуществила 37 таких пусков.КНДР 18 февраля запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15". Ракета была пущена по навесной траектории, то есть под вертикальным углом, она достигла высоты 5768 километров, пролетела 989 километров за 4015 секунд и упала в Японское море. КНДР назвала запуск "внезапными учениями". Считается, что это первый раз, когда Пхеньян без подготовки и предупреждения дал своим военным указание произвести запуск северокорейской МБР.

https://ria.ru/20230220/kndr-1853046676.html

https://ria.ru/20230314/kndr-1857682545.html

япония

южная корея

пхеньян

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япония, южная корея, пхеньян, в мире, хирокадзу мацуно, фумио кисида, юн сок ель, большая двадцатка