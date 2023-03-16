https://ria.ru/20230316/kirpichi-1858356848.html
В Дагестане выпавшие из грузовика кирпичи убили человека
В Дагестане выпавшие из грузовика кирпичи убили человека - РИА Новости, 16.03.2023
В Дагестане выпавшие из грузовика кирпичи убили человека
Кирпичи выпали из грузовика на трассе в Дагестане и смертельно травмировали водителя другого автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:24
2023-03-16T16:24
2023-03-16T16:33
дтп
происшествия
авто
бабаюртовский район
россия
республика дагестан
мвд по республике дагестан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МАХАЧКАЛА, 16 мар - РИА Новости. Кирпичи выпали из грузовика на трассе в Дагестане и смертельно травмировали водителя другого автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД республики. ДТП произошло в четверг, примерно в 13.00, на федеральной автодороге "Астрахань – Махачкала" в Бабаюртовском районе Дагестана. "Водитель грузового автомобиля "MA3" допустил падение груза (кирпичи) на двигавшийся во встречном направлении автомобиль "ГА3-3302" под управлением 57-летнего жителя Бабаюртовского района", – сообщили в региональном МВД. Водитель "ГА3-3302" с тяжкими травмами был доставлен в больницу, где, по данным ведомства, скончался.
https://ria.ru/20230315/dtp-1858097429.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дтп, происшествия, авто, бабаюртовский район, россия, республика дагестан, мвд по республике дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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В Дагестане выпавшие из грузовика кирпичи убили человека
На трассе в Дагестане кирпичи выпали из грузовика и убили водителя другого автомобиля