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В Дагестане выпавшие из грузовика кирпичи убили человека - РИА Новости, 16.03.2023
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16:24 16.03.2023 (обновлено: 16:33 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/kirpichi-1858356848.html
В Дагестане выпавшие из грузовика кирпичи убили человека
В Дагестане выпавшие из грузовика кирпичи убили человека - РИА Новости, 16.03.2023
В Дагестане выпавшие из грузовика кирпичи убили человека
Кирпичи выпали из грузовика на трассе в Дагестане и смертельно травмировали водителя другого автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:24
2023-03-16T16:33
дтп
происшествия
авто
бабаюртовский район
россия
республика дагестан
мвд по республике дагестан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МАХАЧКАЛА, 16 мар - РИА Новости. Кирпичи выпали из грузовика на трассе в Дагестане и смертельно травмировали водителя другого автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД республики. ДТП произошло в четверг, примерно в 13.00, на федеральной автодороге "Астрахань – Махачкала" в Бабаюртовском районе Дагестана. "Водитель грузового автомобиля "MA3" допустил падение груза (кирпичи) на двигавшийся во встречном направлении автомобиль "ГА3-3302" под управлением 57-летнего жителя Бабаюртовского района", – сообщили в региональном МВД. Водитель "ГА3-3302" с тяжкими травмами был доставлен в больницу, где, по данным ведомства, скончался.
https://ria.ru/20230315/dtp-1858097429.html
бабаюртовский район
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дтп, происшествия, авто, бабаюртовский район, россия, республика дагестан, мвд по республике дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ДТП, Происшествия, Авто, Бабаюртовский район, Россия, Республика Дагестан, МВД по Республике Дагестан, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Дагестане выпавшие из грузовика кирпичи убили человека

На трассе в Дагестане кирпичи выпали из грузовика и убили водителя другого автомобиля

© Фото : МВД ДагестанаДТП на автодороге "Астрахань-Махачкала" В Дагестане
ДТП на автодороге Астрахань-Махачкала В Дагестане - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© Фото : МВД Дагестана
ДТП на автодороге "Астрахань-Махачкала" В Дагестане
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 16 мар - РИА Новости. Кирпичи выпали из грузовика на трассе в Дагестане и смертельно травмировали водителя другого автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД республики.
ДТП произошло в четверг, примерно в 13.00, на федеральной автодороге "Астрахань – Махачкала" в Бабаюртовском районе Дагестана.
"Водитель грузового автомобиля "MA3" допустил падение груза (кирпичи) на двигавшийся во встречном направлении автомобиль "ГА3-3302" под управлением 57-летнего жителя Бабаюртовского района", – сообщили в региональном МВД.
Водитель "ГА3-3302" с тяжкими травмами был доставлен в больницу, где, по данным ведомства, скончался.
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ДТППроисшествияАвтоБабаюртовский районРоссияРеспублика ДагестанМВД по Республике ДагестанМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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