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В Дагестане выпавшие из грузовика кирпичи убили человека

В Дагестане выпавшие из грузовика кирпичи убили человека - РИА Новости, 16.03.2023

В Дагестане выпавшие из грузовика кирпичи убили человека

Кирпичи выпали из грузовика на трассе в Дагестане и смертельно травмировали водителя другого автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:24

2023-03-16T16:24

2023-03-16T16:33

дтп

происшествия

авто

бабаюртовский район

россия

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мвд по республике дагестан

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МАХАЧКАЛА, 16 мар - РИА Новости. Кирпичи выпали из грузовика на трассе в Дагестане и смертельно травмировали водителя другого автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД республики. ДТП произошло в четверг, примерно в 13.00, на федеральной автодороге "Астрахань – Махачкала" в Бабаюртовском районе Дагестана. "Водитель грузового автомобиля "MA3" допустил падение груза (кирпичи) на двигавшийся во встречном направлении автомобиль "ГА3-3302" под управлением 57-летнего жителя Бабаюртовского района", – сообщили в региональном МВД. Водитель "ГА3-3302" с тяжкими травмами был доставлен в больницу, где, по данным ведомства, скончался.

https://ria.ru/20230315/dtp-1858097429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дтп, происшествия, авто, бабаюртовский район, россия, республика дагестан, мвд по республике дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)