https://ria.ru/20230316/grachev-1858453175.html
В ЛНР после тяжелой болезни умер командир Грачев
В ЛНР после тяжелой болезни умер командир Грачев - РИА Новости, 16.03.2023
В ЛНР после тяжелой болезни умер командир Грачев
Командир комендантского полка 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики, руководитель Луганского республиканского отделения "Боевого братства"... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T22:26
2023-03-16T22:26
2023-03-16T23:27
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
боевое братство
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ЛУГАНСК, 16 мар — РИА Новости. Командир комендантского полка 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики, руководитель Луганского республиканского отделения "Боевого братства" полковник Сергей Грачев умер после тяжелой болезни, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко."Не стало Сергея Грачева — это великая утрата для Луганской Народной Республики, поскольку это одна из ключевых фигур в становлении и развитии ЛНР. Благодаря его стараниям, умениям, знаниям у нас появилась возможность в том числе провести референдум в 2014 году и стать независимыми от Украины", — сказал он.Марочко подчеркнул, что Грачев с 2014-го активно принимал участие во многих ключевых сражениях, в частности в боях за Луганский аэропорт и в Дебальцевской операции. "Он неоднократно получал ранения, но выходил живым из очень жарких сражений. Но ранения не прошли бесследно, сейчас болезнь дала о себе знать", — дополнил подполковник. Прощание с Грачевым состоится 18 марта в луганском храме в честь святого апостола Андрея Первозванного.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, андрей марочко, боевое братство
В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Боевое братство
В ЛНР после тяжелой болезни умер командир Грачев
Марочко сообщил о смерти командира Грачева после тяжелой болезни
ЛУГАНСК, 16 мар — РИА Новости. Командир комендантского полка 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики, руководитель Луганского республиканского отделения "Боевого братства" полковник Сергей Грачев умер после тяжелой болезни, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Не стало Сергея Грачева — это великая утрата для Луганской Народной Республики
, поскольку это одна из ключевых фигур в становлении и развитии ЛНР. Благодаря его стараниям, умениям, знаниям у нас появилась возможность в том числе провести референдум в 2014 году и стать независимыми от Украины", — сказал он.
Марочко подчеркнул, что Грачев с 2014-го активно принимал участие во многих ключевых сражениях, в частности в боях за Луганский аэропорт и в Дебальцевской операции.
"Он неоднократно получал ранения, но выходил живым из очень жарких сражений. Но ранения не прошли бесследно, сейчас болезнь дала о себе знать", — дополнил подполковник.
Прощание с Грачевым состоится 18 марта в луганском храме в честь святого апостола Андрея Первозванного.