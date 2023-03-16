https://ria.ru/20230316/grachev-1858453175.html

В ЛНР после тяжелой болезни умер командир Грачев

В ЛНР после тяжелой болезни умер командир Грачев - РИА Новости, 16.03.2023

В ЛНР после тяжелой болезни умер командир Грачев

Командир комендантского полка 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики, руководитель Луганского республиканского отделения "Боевого братства"... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T22:26

2023-03-16T22:26

2023-03-16T23:27

в мире

луганская народная республика

андрей марочко

боевое братство

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ЛУГАНСК, 16 мар — РИА Новости. Командир комендантского полка 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики, руководитель Луганского республиканского отделения "Боевого братства" полковник Сергей Грачев умер после тяжелой болезни, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко."Не стало Сергея Грачева — это великая утрата для Луганской Народной Республики, поскольку это одна из ключевых фигур в становлении и развитии ЛНР. Благодаря его стараниям, умениям, знаниям у нас появилась возможность в том числе провести референдум в 2014 году и стать независимыми от Украины", — сказал он.Марочко подчеркнул, что Грачев с 2014-го активно принимал участие во многих ключевых сражениях, в частности в боях за Луганский аэропорт и в Дебальцевской операции. "Он неоднократно получал ранения, но выходил живым из очень жарких сражений. Но ранения не прошли бесследно, сейчас болезнь дала о себе знать", — дополнил подполковник. Прощание с Грачевым состоится 18 марта в луганском храме в честь святого апостола Андрея Первозванного.

луганская народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, андрей марочко, боевое братство