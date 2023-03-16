https://ria.ru/20230316/gaz-1858114122.html

Угодили в ловушку: российский газ для Европы оказался с сюрпризом

Угодили в ловушку: российский газ для Европы оказался с сюрпризом - РИА Новости, 16.03.2023

Угодили в ловушку: российский газ для Европы оказался с сюрпризом

ЕС никак не может избавиться от энергетического импорта из России. Наоборот, вдвое больше покупают сжиженного газа. Аналитики констатируют: "вредная привычка"... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T08:00

2023-03-16T08:00

2023-03-16T08:14

экономика

россия

европа

евросоюз

колумбийский университет

международное энергетическое агентство

санкции в отношении россии

сжиженный природный газ

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. ЕС никак не может избавиться от энергетического импорта из России. Наоборот, вдвое больше покупают сжиженного газа. Аналитики констатируют: "вредная привычка" может выйти европейцам боком.Рекордные объемыПо данным аналитического цента Bruegel, в 2022-м ЕС приобрел 19,2 миллиарда кубометров российского СПГ — на 35% больше, чем в 2021-м (14,2 миллиарда).Согласно анализу группы мониторинга энергетического рынка Montel, основными импортерами выступили Франция (около трети поставок в Европу), Нидерланды, Испания (почти четверть) и Бельгия. Полностью отказались от закупок лишь Великобритания и Литва.Было "очень удобно закрывать глаза на возросшие потоки российского газа", отмечают аналитики Колумбийского университета.Как подчеркивает The Brussels Times, СПГ из России по-прежнему необходим Европе, так как легко доступен из-за географической близости и относительно дешев. Некуда деватьсяАльтернативные поставки обходятся европейцам очень дорого. Как подсчитали в Евростате, в 2022-м на газ потратили в 3,3 раза больше, чем годом ранее, — 208 миллиардов евро (в 2021-м — 62,5).Впервые за много лет большая часть расходов пришлась на сжиженный — 109,4 миллиарда (на трубопроводный — 98,6 миллиарда)."Европе без газа из России не обойтись, как бы ни хотелось политикам: все-таки он подешевле катарского или американского. Если окончательно откажутся, Москва перенаправит экспорт в Китай или Индию. А европейцам придется наращивать закупки в США, Катаре или Азии, хотя китайский и индийский СПГ вполне может оказаться российским", — говорит Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Действительно, проверить происхождение СПГ практически невозможно — банка образцов топлива из разных стран нет и сделать изотопный анализ с того или иного танкера не получится.Опасный импортКонечно, всплеск российского импорта противоречит энергетической политике ЕС. И это сопряжено с определенными рисками.На Западе считают, что для Москвы СПГ — геополитическое оружие, как и трубопроводный газ."Из-за потребления российского СПГ Европа фактически угодила в ловушку. Все может обернуться газовым шантажом, когда понадобится формировать запасы на следующую зиму", — отмечает издание.Выбирать не приходитсяМечта ЕС полностью отказаться от российских энергоносителей и лишить Москву доходов пока остается недостижимой.В Vortexa считают, что "российский газ продолжит играть важную роль в заполнении европейских хранилищ". И это очень беспокоит Брюссель.Россия, четвертый производитель сжиженного газа в мире, сейчас обеспечивает около 15% поставок в Европу. По оценкам аналитиков Rystad Energy, этот показатель увеличится.

https://ria.ru/20230309/spg-1856765222.html

https://ria.ru/20230314/raskhody-1857682726.html

https://ria.ru/20230309/spg-1856854288.html

россия

европа

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, россия, европа, евросоюз, колумбийский университет, международное энергетическое агентство, санкции в отношении россии, сжиженный природный газ