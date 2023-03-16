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Угодили в ловушку: российский газ для Европы оказался с сюрпризом - РИА Новости, 16.03.2023
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08:00 16.03.2023 (обновлено: 08:14 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/gaz-1858114122.html
Угодили в ловушку: российский газ для Европы оказался с сюрпризом
Угодили в ловушку: российский газ для Европы оказался с сюрпризом - РИА Новости, 16.03.2023
Угодили в ловушку: российский газ для Европы оказался с сюрпризом
ЕС никак не может избавиться от энергетического импорта из России. Наоборот, вдвое больше покупают сжиженного газа. Аналитики констатируют: "вредная привычка"... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T08:00
2023-03-16T08:14
экономика
россия
европа
евросоюз
колумбийский университет
международное энергетическое агентство
санкции в отношении россии
сжиженный природный газ
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. ЕС никак не может избавиться от энергетического импорта из России. Наоборот, вдвое больше покупают сжиженного газа. Аналитики констатируют: "вредная привычка" может выйти европейцам боком.Рекордные объемыПо данным аналитического цента Bruegel, в 2022-м ЕС приобрел 19,2 миллиарда кубометров российского СПГ — на 35% больше, чем в 2021-м (14,2 миллиарда).Согласно анализу группы мониторинга энергетического рынка Montel, основными импортерами выступили Франция (около трети поставок в Европу), Нидерланды, Испания (почти четверть) и Бельгия. Полностью отказались от закупок лишь Великобритания и Литва.Было "очень удобно закрывать глаза на возросшие потоки российского газа", отмечают аналитики Колумбийского университета.Как подчеркивает The Brussels Times, СПГ из России по-прежнему необходим Европе, так как легко доступен из-за географической близости и относительно дешев. Некуда деватьсяАльтернативные поставки обходятся европейцам очень дорого. Как подсчитали в Евростате, в 2022-м на газ потратили в 3,3 раза больше, чем годом ранее, — 208 миллиардов евро (в 2021-м — 62,5).Впервые за много лет большая часть расходов пришлась на сжиженный — 109,4 миллиарда (на трубопроводный — 98,6 миллиарда)."Европе без газа из России не обойтись, как бы ни хотелось политикам: все-таки он подешевле катарского или американского. Если окончательно откажутся, Москва перенаправит экспорт в Китай или Индию. А европейцам придется наращивать закупки в США, Катаре или Азии, хотя китайский и индийский СПГ вполне может оказаться российским", — говорит Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Действительно, проверить происхождение СПГ практически невозможно — банка образцов топлива из разных стран нет и сделать изотопный анализ с того или иного танкера не получится.Опасный импортКонечно, всплеск российского импорта противоречит энергетической политике ЕС. И это сопряжено с определенными рисками.На Западе считают, что для Москвы СПГ — геополитическое оружие, как и трубопроводный газ."Из-за потребления российского СПГ Европа фактически угодила в ловушку. Все может обернуться газовым шантажом, когда понадобится формировать запасы на следующую зиму", — отмечает издание.Выбирать не приходитсяМечта ЕС полностью отказаться от российских энергоносителей и лишить Москву доходов пока остается недостижимой.В Vortexa считают, что "российский газ продолжит играть важную роль в заполнении европейских хранилищ". И это очень беспокоит Брюссель.Россия, четвертый производитель сжиженного газа в мире, сейчас обеспечивает около 15% поставок в Европу. По оценкам аналитиков Rystad Energy, этот показатель увеличится.
https://ria.ru/20230309/spg-1856765222.html
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Наталья Дембинская
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экономика, россия, европа, евросоюз, колумбийский университет, международное энергетическое агентство, санкции в отношении россии, сжиженный природный газ
Экономика, Россия, Европа, Евросоюз, Колумбийский университет, Международное энергетическое агентство, Санкции в отношении России, сжиженный природный газ

Угодили в ловушку: российский газ для Европы оказался с сюрпризом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗавод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ"
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. ЕС никак не может избавиться от энергетического импорта из России. Наоборот, вдвое больше покупают сжиженного газа. Аналитики констатируют: "вредная привычка" может выйти европейцам боком.

Рекордные объемы

По данным аналитического цента Bruegel, в 2022-м ЕС приобрел 19,2 миллиарда кубометров российского СПГ — на 35% больше, чем в 2021-м (14,2 миллиарда).
Согласно анализу группы мониторинга энергетического рынка Montel, основными импортерами выступили Франция (около трети поставок в Европу), Нидерланды, Испания (почти четверть) и Бельгия. Полностью отказались от закупок лишь Великобритания и Литва.
Было "очень удобно закрывать глаза на возросшие потоки российского газа", отмечают аналитики Колумбийского университета.
Как подчеркивает The Brussels Times, СПГ из России по-прежнему необходим Европе, так как легко доступен из-за географической близости и относительно дешев.
«

В итоге после всех санкций и потери трубопроводного топлива Евросоюз — неожиданно для себя — стал вторым по объемам потребителем российского СПГ.

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Некуда деваться

Альтернативные поставки обходятся европейцам очень дорого. Как подсчитали в Евростате, в 2022-м на газ потратили в 3,3 раза больше, чем годом ранее, — 208 миллиардов евро (в 2021-м — 62,5).
Впервые за много лет большая часть расходов пришлась на сжиженный — 109,4 миллиарда (на трубопроводный — 98,6 миллиарда).
«

При этом американский импорт вырос в семь раз — до 48,4 миллиарда евро. Россия получила 47,6 миллиарда, из которых 16,2 — за СПГ. На третьем месте по продажам в ЕС — Катар.

"Европе без газа из России не обойтись, как бы ни хотелось политикам: все-таки он подешевле катарского или американского. Если окончательно откажутся, Москва перенаправит экспорт в Китай или Индию. А европейцам придется наращивать закупки в США, Катаре или Азии, хотя китайский и индийский СПГ вполне может оказаться российским", — говорит Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.
Действительно, проверить происхождение СПГ практически невозможно — банка образцов топлива из разных стран нет и сделать изотопный анализ с того или иного танкера не получится.
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Опасный импорт

Конечно, всплеск российского импорта противоречит энергетической политике ЕС. И это сопряжено с определенными рисками.
На Западе считают, что для Москвы СПГ — геополитическое оружие, как и трубопроводный газ.
«

"Путин способен заблокировать экспорт в недружественные страны, продолжая при этом обеспечивать топливом бедные азиатские государства, испытывающие острую нехватку энергии", — предупреждает Politico.

"Из-за потребления российского СПГ Европа фактически угодила в ловушку. Все может обернуться газовым шантажом, когда понадобится формировать запасы на следующую зиму", — отмечает издание.
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Выбирать не приходится

Мечта ЕС полностью отказаться от российских энергоносителей и лишить Москву доходов пока остается недостижимой.
«

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что этим летом европейцам не хватит 30 миллиардов кубометров газа, если Москва перекроет оставшиеся трубопроводы, а спрос Китая на СПГ вырастет.

В Vortexa считают, что "российский газ продолжит играть важную роль в заполнении европейских хранилищ". И это очень беспокоит Брюссель.
Россия, четвертый производитель сжиженного газа в мире, сейчас обеспечивает около 15% поставок в Европу. По оценкам аналитиков Rystad Energy, этот показатель увеличится.
 
ЭкономикаРоссияЕвропаЕвросоюзКолумбийский университетМеждународное энергетическое агентствоСанкции в отношении Россиисжиженный природный газ
 
 
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