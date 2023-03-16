https://ria.ru/20230316/fond-1858361776.html

Правительство до 30 марта доложит о создании Фонда поддержки участников СВО

Правительство до 30 марта доложит о создании Фонда поддержки участников СВО - РИА Новости, 16.03.2023

Правительство до 30 марта доложит о создании Фонда поддержки участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил правительству России до 30 марта доложить о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:41

2023-03-16T16:41

2023-03-16T17:02

общество

россия

новгородская область

владимир путин

михаил мишустин

андрей никитин (политик)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству России до 30 марта доложить о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО), соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при участии комиссии Государственного Совета Российской Федерации... в целях адресного сопровождения участников специальной военной операции и членов их семей... в том числе при предоставлении им мер социальной поддержки... обеспечить: создание государственного фонда поддержки участников специальной военной операции. Доклад - до 30 марта 2023 года", - говорится в поручении.Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, высшие должностные лица регионов России и губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

https://ria.ru/20230315/fond-1858066398.html

россия

новгородская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, новгородская область, владимир путин, михаил мишустин, андрей никитин (политик)