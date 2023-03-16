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Правительство до 30 марта доложит о создании Фонда поддержки участников СВО - РИА Новости, 16.03.2023
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16:41 16.03.2023 (обновлено: 17:02 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/fond-1858361776.html
Правительство до 30 марта доложит о создании Фонда поддержки участников СВО
Правительство до 30 марта доложит о создании Фонда поддержки участников СВО - РИА Новости, 16.03.2023
Правительство до 30 марта доложит о создании Фонда поддержки участников СВО
Президент России Владимир Путин поручил правительству России до 30 марта доложить о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:41
2023-03-16T17:02
общество
россия
новгородская область
владимир путин
михаил мишустин
андрей никитин (политик)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству России до 30 марта доложить о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО), соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при участии комиссии Государственного Совета Российской Федерации... в целях адресного сопровождения участников специальной военной операции и членов их семей... в том числе при предоставлении им мер социальной поддержки... обеспечить: создание государственного фонда поддержки участников специальной военной операции. Доклад - до 30 марта 2023 года", - говорится в поручении.Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, высшие должностные лица регионов России и губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
https://ria.ru/20230315/fond-1858066398.html
россия
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общество, россия, новгородская область, владимир путин, михаил мишустин, андрей никитин (политик)
Общество, Россия, Новгородская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Андрей Никитин (политик)
Правительство до 30 марта доложит о создании Фонда поддержки участников СВО

Путин поручил правительству доложить о создании Фонда поддержки участников спецоперации

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству России до 30 марта доложить о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО), соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при участии комиссии Государственного Совета Российской Федерации... в целях адресного сопровождения участников специальной военной операции и членов их семей... в том числе при предоставлении им мер социальной поддержки... обеспечить: создание государственного фонда поддержки участников специальной военной операции. Доклад - до 30 марта 2023 года", - говорится в поручении.
Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, высшие должностные лица регионов России и губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Мишустин рассказал, как будет работать Фонд поддержки семей участников СВО
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ОбществоРоссияНовгородская областьВладимир ПутинМихаил МишустинАндрей Никитин (политик)
 
 
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