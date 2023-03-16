https://ria.ru/20230316/fond-1858361776.html
Правительство до 30 марта доложит о создании Фонда поддержки участников СВО
Правительство до 30 марта доложит о создании Фонда поддержки участников СВО - РИА Новости, 16.03.2023
Правительство до 30 марта доложит о создании Фонда поддержки участников СВО
Президент России Владимир Путин поручил правительству России до 30 марта доложить о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:41
2023-03-16T16:41
2023-03-16T17:02
общество
россия
новгородская область
владимир путин
михаил мишустин
андрей никитин (политик)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству России до 30 марта доложить о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО), соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при участии комиссии Государственного Совета Российской Федерации... в целях адресного сопровождения участников специальной военной операции и членов их семей... в том числе при предоставлении им мер социальной поддержки... обеспечить: создание государственного фонда поддержки участников специальной военной операции. Доклад - до 30 марта 2023 года", - говорится в поручении.Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, высшие должностные лица регионов России и губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
https://ria.ru/20230315/fond-1858066398.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, новгородская область, владимир путин, михаил мишустин, андрей никитин (политик)
Общество, Россия, Новгородская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Андрей Никитин (политик)
Правительство до 30 марта доложит о создании Фонда поддержки участников СВО
Путин поручил правительству доложить о создании Фонда поддержки участников спецоперации