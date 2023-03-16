Рейтинг@Mail.ru
Зюганов назвал харакири отказ Европы от отношений с Россией - РИА Новости, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/evropa-1858269444.html
Зюганов назвал харакири отказ Европы от отношений с Россией
Зюганов назвал харакири отказ Европы от отношений с Россией - РИА Новости, 16.03.2023
Зюганов назвал харакири отказ Европы от отношений с Россией
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Европа делает себе харакири, отказываясь от партнерства с Россией. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:54
2023-03-16T12:54
экономика
евросоюз
госдума рф
россия
геннадий зюганов
кпрф
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845500400_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_18f5e8458b94a782a581641ad85cbba5.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Европа делает себе харакири, отказываясь от партнерства с Россией. "Я не понимаю совершенно Европу. Она занимается харакири, она себе петлю надела на горло и затягивает собственными руками", - заявил политик на пресс-конференции. Так, отметил он, немецкая промышленность без дешевых товаров из Китая и энергоресурсов из России "будет неконкурентноспособной". "Это касается не только Германии… им надо проводить свою политику", - подчеркнул Зюганов, отметив, что ранее Европа была настроена к РФ доброжелательно.
https://ria.ru/20230302/golod-1855075295.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845500400_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_70eda8a899851e70ca7f8d43b3d334ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, евросоюз, госдума рф, россия, геннадий зюганов, кпрф, санкции в отношении россии
Экономика, Евросоюз, Госдума РФ, Россия, Геннадий Зюганов, КПРФ, Санкции в отношении России
Зюганов назвал харакири отказ Европы от отношений с Россией

Зюганов считает, что Европа, отказываясь от партнерства с Россией, делает себе харакири

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ Геннадий Зюганов
Руководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Европа делает себе харакири, отказываясь от партнерства с Россией.
"Я не понимаю совершенно Европу. Она занимается харакири, она себе петлю надела на горло и затягивает собственными руками", - заявил политик на пресс-конференции.
Так, отметил он, немецкая промышленность без дешевых товаров из Китая и энергоресурсов из России "будет неконкурентноспособной".
"Это касается не только Германии… им надо проводить свою политику", - подчеркнул Зюганов, отметив, что ранее Европа была настроена к РФ доброжелательно.
Девушка около прилавка с овощами в магазине в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Призрак голода. Чем Европа расплачивается за антироссийские санкции
2 марта, 08:00
 
ЭкономикаЕвросоюзГосдума РФРоссияГеннадий ЗюгановКПРФСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала