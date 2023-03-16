https://ria.ru/20230316/evropa-1858269444.html

Зюганов назвал харакири отказ Европы от отношений с Россией

Зюганов назвал харакири отказ Европы от отношений с Россией - РИА Новости, 16.03.2023

Зюганов назвал харакири отказ Европы от отношений с Россией

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Европа делает себе харакири, отказываясь от партнерства с Россией. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:54

2023-03-16T12:54

2023-03-16T12:54

экономика

евросоюз

госдума рф

россия

геннадий зюганов

кпрф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Европа делает себе харакири, отказываясь от партнерства с Россией. "Я не понимаю совершенно Европу. Она занимается харакири, она себе петлю надела на горло и затягивает собственными руками", - заявил политик на пресс-конференции. Так, отметил он, немецкая промышленность без дешевых товаров из Китая и энергоресурсов из России "будет неконкурентноспособной". "Это касается не только Германии… им надо проводить свою политику", - подчеркнул Зюганов, отметив, что ранее Европа была настроена к РФ доброжелательно.

https://ria.ru/20230302/golod-1855075295.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, евросоюз, госдума рф, россия, геннадий зюганов, кпрф, санкции в отношении россии