https://ria.ru/20230316/evropa-1858269444.html
Зюганов назвал харакири отказ Европы от отношений с Россией
Зюганов назвал харакири отказ Европы от отношений с Россией - РИА Новости, 16.03.2023
Зюганов назвал харакири отказ Европы от отношений с Россией
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Европа делает себе харакири, отказываясь от партнерства с Россией. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:54
2023-03-16T12:54
2023-03-16T12:54
экономика
евросоюз
госдума рф
россия
геннадий зюганов
кпрф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Европа делает себе харакири, отказываясь от партнерства с Россией. "Я не понимаю совершенно Европу. Она занимается харакири, она себе петлю надела на горло и затягивает собственными руками", - заявил политик на пресс-конференции. Так, отметил он, немецкая промышленность без дешевых товаров из Китая и энергоресурсов из России "будет неконкурентноспособной". "Это касается не только Германии… им надо проводить свою политику", - подчеркнул Зюганов, отметив, что ранее Европа была настроена к РФ доброжелательно.
https://ria.ru/20230302/golod-1855075295.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евросоюз, госдума рф, россия, геннадий зюганов, кпрф, санкции в отношении россии
Экономика, Евросоюз, Госдума РФ, Россия, Геннадий Зюганов, КПРФ, Санкции в отношении России
Зюганов назвал харакири отказ Европы от отношений с Россией
Зюганов считает, что Европа, отказываясь от партнерства с Россией, делает себе харакири