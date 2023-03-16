https://ria.ru/20230316/erofey-1858261149.html

В Хабаровском крае запустили серийное производство багги "Ерофей"

В Хабаровском крае запустили серийное производство багги "Ерофей" - РИА Новости, 16.03.2023

В Хабаровском крае запустили серийное производство багги "Ерофей"

Предприятие оборонно-промышленного комплекса "Сониктранс" в Хабаровском крае запустило серийное производство высокопроходимых багги "Ерофей" для нужд... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:30

2023-03-16T12:30

2023-03-16T12:30

хабаровский край

хабаровский край

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михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 16 мар - РИА Новости. Предприятие оборонно-промышленного комплекса "Сониктранс" в Хабаровском крае запустило серийное производство высокопроходимых багги "Ерофей" для нужд специальной военной операции, несколько образцов уже прошли испытания на полигонах Восточного военного округа, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, лично прокатившийся на экземпляре в феврале, заявлял, что машину нужно доработать, так как в нынешнем виде она годится лишь для доставки на передовую продуктов, воды или боеприпасов. Скорость автовездеходов по бездорожью - 100-120 километров в час, грузоподъемность - 350 килограммов. После настройки технологического цикла в месяц будет выпускаться до 20 багги, сообщал директор предприятия "Сониктранс" Игорь Филиппов. "Список (предприятий ОПК - ред.) недавно пополнился местной компанией ООО "Сониктранс", которая запустила серийное производство высокопроходимых тактических автовездеходов "Ерофей". На данный момент для нужд СВО и наших военных выпущено несколько образцов багги, прошедших испытания на полигонах Восточного военного округа", - цитирует Дегтярева его пресс-служба. По данным правительства региона, среди флагманов ОПК края – филиал Объединенной авиастроительной корпорации Комсомольский-на-Амуре авиазавод имени Юрия Гагарина, специализирующиеся на ремонте и техобслуживании средств вооружения и военной техники ЗАО "ДВ-Регион" и Хабаровский радиотехнический завод, а также Амурский патронный завод "Вымпел" имени Павла Финогенова.

https://ria.ru/20230309/rosgvardiya-1856690951.html

https://ria.ru/20230307/degtyarev-1856266501.html

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Багги "Ерофей" для работы в зоне СВО Багги "Ерофей", разработанные хабаровскими энтузиастами для российских военных, готовят к отправке в зону спецоперации, пока же идут испытания на полигонах Восточного военного округа, заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. 2023-03-16T12:30 true PT2M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

хабаровский край, дальний восток, михаил дегтярев, юрий трутнев, россия