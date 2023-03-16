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Эрдоган заявил, что постоянно контактирует с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 16.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:21 16.03.2023 (обновлено: 13:38 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/erdogan-1858281199.html
Эрдоган заявил, что постоянно контактирует с Путиным и Зеленским
Эрдоган заявил, что постоянно контактирует с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 16.03.2023
Эрдоган заявил, что постоянно контактирует с Путиным и Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что постоянно контактирует с лидером РФ Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским и намерен продолжать усилия... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T13:21
2023-03-16T13:38
владимир путин
специальная военная операция на украине
украина
в мире
москва
россия
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 16 мар – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что постоянно контактирует с лидером РФ Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским и намерен продолжать усилия для организации переговоров между ними."Для справедливого и мирного завершения украинского конфликта мы продолжаем наши дипломатические усилия. Я постоянно контактирую с господином Путиным и господином Зеленским. Мы продолжим наши усилия до конца для того, чтобы вернуть стороны за стол переговоров", - заявил Эрдоган в ходе выступления на внеочередном саммите Организации тюркских государств.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230205/ukraina-1849847298.html
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владимир путин, украина, в мире, москва, россия, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Москва, Россия, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что постоянно контактирует с Путиным и Зеленским

Президент Турции Эрдоган заявил, что находится в постоянном контакте с Путиным и Зеленским

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 16 мар – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что постоянно контактирует с лидером РФ Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским и намерен продолжать усилия для организации переговоров между ними.
"Для справедливого и мирного завершения украинского конфликта мы продолжаем наши дипломатические усилия. Я постоянно контактирую с господином Путиным и господином Зеленским. Мы продолжим наши усилия до конца для того, чтобы вернуть стороны за стол переговоров", - заявил Эрдоган в ходе выступления на внеочередном саммите Организации тюркских государств.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
В Турции назвали США причиной затягивания конфликта на Украине
5 февраля, 13:43
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Украинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Киев не посмеет ударить вглубь территории России, заявил турецкий генерал
23 февраля, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраинаВ миреМоскваРоссияВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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