https://ria.ru/20230316/emigratsiya-1858265751.html
Песков призвал к индивидуальному подходу к решившим вернуться в Россию
Песков призвал к индивидуальному подходу к решившим вернуться в Россию - РИА Новости, 16.03.2023
Песков призвал к индивидуальному подходу к решившим вернуться в Россию
Индивидуальный подход к решившим вернуться в Россию из-за рубежа - нормальная логика, в этом нет ничего нового, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:41
2023-03-16T12:41
2023-03-16T12:41
политика
россия
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844740615_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ddcb04968ecf5816d050a22c1b78472d.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Индивидуальный подход к решившим вернуться в Россию из-за рубежа - нормальная логика, в этом нет ничего нового, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что нужно создавать условия для возвращения на родину уехавших из страны россиян, не делая из них оппонентов государства. По мнению законодателя, здесь должен быть индивидуальный подход, поскольку в большей части эти люди не совершали каких-то необратимых действий, "которые бы превращали их в изгоев, оппонентов нашего государства". "Я не согласен с вами, ничего нового здесь нет, это абсолютно нормальная логика и об этом неоднократно говорилось", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать "новые вариации" по теме создания в стране условий для возвращения россиян.
https://ria.ru/20230201/uekhavshie-1849052629.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844740615_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c8a3bd9f0f4e9a25b4b5238ab6d64a9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков
Политика, Россия, Дмитрий Песков
Песков призвал к индивидуальному подходу к решившим вернуться в Россию
Песков назвал нормальной логикой индивидуальный подход к решившим вернуться в Россию