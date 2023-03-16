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Песков призвал к индивидуальному подходу к решившим вернуться в Россию - РИА Новости, 16.03.2023
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12:41 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/emigratsiya-1858265751.html
Песков призвал к индивидуальному подходу к решившим вернуться в Россию
Песков призвал к индивидуальному подходу к решившим вернуться в Россию - РИА Новости, 16.03.2023
Песков призвал к индивидуальному подходу к решившим вернуться в Россию
Индивидуальный подход к решившим вернуться в Россию из-за рубежа - нормальная логика, в этом нет ничего нового, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:41
2023-03-16T12:41
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Индивидуальный подход к решившим вернуться в Россию из-за рубежа - нормальная логика, в этом нет ничего нового, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что нужно создавать условия для возвращения на родину уехавших из страны россиян, не делая из них оппонентов государства. По мнению законодателя, здесь должен быть индивидуальный подход, поскольку в большей части эти люди не совершали каких-то необратимых действий, "которые бы превращали их в изгоев, оппонентов нашего государства". "Я не согласен с вами, ничего нового здесь нет, это абсолютно нормальная логика и об этом неоднократно говорилось", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать "новые вариации" по теме создания в стране условий для возвращения россиян.
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политика, россия, дмитрий песков
Политика, Россия, Дмитрий Песков
Песков призвал к индивидуальному подходу к решившим вернуться в Россию

Песков назвал нормальной логикой индивидуальный подход к решившим вернуться в Россию

© AP PhotoЛюди возле КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии
Люди возле КПП Верхний Ларс на границе России и Грузии - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo
Люди возле КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Индивидуальный подход к решившим вернуться в Россию из-за рубежа - нормальная логика, в этом нет ничего нового, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что нужно создавать условия для возвращения на родину уехавших из страны россиян, не делая из них оппонентов государства. По мнению законодателя, здесь должен быть индивидуальный подход, поскольку в большей части эти люди не совершали каких-то необратимых действий, "которые бы превращали их в изгоев, оппонентов нашего государства".
"Я не согласен с вами, ничего нового здесь нет, это абсолютно нормальная логика и об этом неоднократно говорилось", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать "новые вариации" по теме создания в стране условий для возвращения россиян.
КПП Верхний Ларс в Северной Осетии на границе с Грузией - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
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