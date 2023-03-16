https://ria.ru/20230316/ege-1858360573.html

Минпросвещения думает, как улучшить систему ЕГЭ, заявил Путин

Минпросвещения думает, как улучшить систему ЕГЭ, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2023

Минпросвещения думает, как улучшить систему ЕГЭ, заявил Путин

Министерство науки и высшего образования, министерство просвещения вместе с общественностью, с ректорами высших учебных заведений думают над тем, как улучшить... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:36

2023-03-16T16:36

2023-03-16T17:03

россия

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

единый государственный экзамен (егэ)

общество

политика

экзамены

социальный навигатор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792117280_0:0:3017:1698_1920x0_80_0_0_37cc7017a7829f6119b7250473a30c61.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования, министерство просвещения вместе с общественностью, с ректорами высших учебных заведений думают над тем, как улучшить Единый государственный экзамен, заявил президент РФ Владимир Путин.Он ранее отметил, что в системе ЕГЭ есть свои минусы."И министерство науки и высшего образования, министерство просвещения вместе с общественностью, с ректорами высших учебных заведений думают над тем, как улучшить эту систему и улучшают ее. Скажем, ведущие вузы не только берут к себе абитуриентов через ЕГЭ, они через конкурсы, через олимпиады берут. Есть другие механизмы, которые эту систему совершенствуют, но, наверное, вы правы в том, что нужно и дальше ее совершенствовать", - сказал Путин, обращаясь к участнику съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, который предложил президенту отменить ЕГЭ.

https://ria.ru/20230315/ege-1858111854.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, единый государственный экзамен (егэ), общество, политика, экзамены, социальный навигатор, сн_образование