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Минпросвещения думает, как улучшить систему ЕГЭ, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2023
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16:36 16.03.2023 (обновлено: 17:03 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/ege-1858360573.html
Минпросвещения думает, как улучшить систему ЕГЭ, заявил Путин
Минпросвещения думает, как улучшить систему ЕГЭ, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2023
Минпросвещения думает, как улучшить систему ЕГЭ, заявил Путин
Министерство науки и высшего образования, министерство просвещения вместе с общественностью, с ректорами высших учебных заведений думают над тем, как улучшить... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:36
2023-03-16T17:03
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
единый государственный экзамен (егэ)
общество
политика
экзамены
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования, министерство просвещения вместе с общественностью, с ректорами высших учебных заведений думают над тем, как улучшить Единый государственный экзамен, заявил президент РФ Владимир Путин.Он ранее отметил, что в системе ЕГЭ есть свои минусы."И министерство науки и высшего образования, министерство просвещения вместе с общественностью, с ректорами высших учебных заведений думают над тем, как улучшить эту систему и улучшают ее. Скажем, ведущие вузы не только берут к себе абитуриентов через ЕГЭ, они через конкурсы, через олимпиады берут. Есть другие механизмы, которые эту систему совершенствуют, но, наверное, вы правы в том, что нужно и дальше ее совершенствовать", - сказал Путин, обращаясь к участнику съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, который предложил президенту отменить ЕГЭ.
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россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, единый государственный экзамен (егэ), общество, политика, экзамены, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Общество, Политика, Экзамены, Социальный навигатор, СН_Образование
Минпросвещения думает, как улучшить систему ЕГЭ, заявил Путин

Президент Путин: Минпросвещения вместе с вузами думает, как улучшить систему ЕГЭ

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования, министерство просвещения вместе с общественностью, с ректорами высших учебных заведений думают над тем, как улучшить Единый государственный экзамен, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он ранее отметил, что в системе ЕГЭ есть свои минусы.
"И министерство науки и высшего образования, министерство просвещения вместе с общественностью, с ректорами высших учебных заведений думают над тем, как улучшить эту систему и улучшают ее. Скажем, ведущие вузы не только берут к себе абитуриентов через ЕГЭ, они через конкурсы, через олимпиады берут. Есть другие механизмы, которые эту систему совершенствуют, но, наверное, вы правы в том, что нужно и дальше ее совершенствовать", - сказал Путин, обращаясь к участнику съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, который предложил президенту отменить ЕГЭ.
ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Мишустин ответил на вопрос о возможной отмене ЕГЭ
15 марта, 18:08
 
РоссияВладимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателейЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)ОбществоПолитикаЭкзаменыСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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