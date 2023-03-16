https://ria.ru/20230316/ege-1858360573.html
Минпросвещения думает, как улучшить систему ЕГЭ, заявил Путин
Минпросвещения думает, как улучшить систему ЕГЭ, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2023
Минпросвещения думает, как улучшить систему ЕГЭ, заявил Путин
Министерство науки и высшего образования, министерство просвещения вместе с общественностью, с ректорами высших учебных заведений думают над тем, как улучшить... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:36
2023-03-16T16:36
2023-03-16T17:03
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
единый государственный экзамен (егэ)
общество
политика
экзамены
социальный навигатор
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования, министерство просвещения вместе с общественностью, с ректорами высших учебных заведений думают над тем, как улучшить Единый государственный экзамен, заявил президент РФ Владимир Путин.Он ранее отметил, что в системе ЕГЭ есть свои минусы."И министерство науки и высшего образования, министерство просвещения вместе с общественностью, с ректорами высших учебных заведений думают над тем, как улучшить эту систему и улучшают ее. Скажем, ведущие вузы не только берут к себе абитуриентов через ЕГЭ, они через конкурсы, через олимпиады берут. Есть другие механизмы, которые эту систему совершенствуют, но, наверное, вы правы в том, что нужно и дальше ее совершенствовать", - сказал Путин, обращаясь к участнику съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, который предложил президенту отменить ЕГЭ.
https://ria.ru/20230315/ege-1858111854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, единый государственный экзамен (егэ), общество, политика, экзамены, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Общество, Политика, Экзамены, Социальный навигатор, СН_Образование
Минпросвещения думает, как улучшить систему ЕГЭ, заявил Путин
Президент Путин: Минпросвещения вместе с вузами думает, как улучшить систему ЕГЭ
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования, министерство просвещения вместе с общественностью, с ректорами высших учебных заведений думают над тем, как улучшить Единый государственный экзамен, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он ранее отметил, что в системе ЕГЭ есть свои минусы.
"И министерство науки и высшего образования, министерство просвещения вместе с общественностью, с ректорами высших учебных заведений думают над тем, как улучшить эту систему и улучшают ее. Скажем, ведущие вузы не только берут к себе абитуриентов через ЕГЭ, они через конкурсы, через олимпиады берут. Есть другие механизмы, которые эту систему совершенствуют, но, наверное, вы правы в том, что нужно и дальше ее совершенствовать", - сказал Путин, обращаясь к участнику съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, который предложил президенту отменить ЕГЭ.
Мишустин ответил на вопрос о возможной отмене ЕГЭ