https://ria.ru/20230316/ege-1858360389.html

ЕГЭ открывает много возможностей для детей с периферии, заявил Путин

ЕГЭ открывает много возможностей для детей с периферии, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2023

ЕГЭ открывает много возможностей для детей с периферии, заявил Путин

У Единого государственного экзамена есть много минусов, но он открывает много возможностей для детей с периферии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:35

2023-03-16T16:35

2023-03-16T17:00

общество

россия

владимир путин

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. У Единого государственного экзамена есть много минусов, но он открывает много возможностей для детей с периферии, заявил президент РФ Владимир Путин."У ЕГЭ есть много минусов, и я знаю, и многие наши граждане возмущаются начетничеством, которое там имеет место быть в этой системе, это правда, это существует. Но, с другой стороны, это открывает возможности для очень многих детей с периферии тех образовательных центров, которые есть, потому что, допустим, в некоторых городах развивается среднее высшее образование, но не так, как в традиционных центрах образовательных крупных наших миллионников. Для них, детей с периферии, открываются возможности учиться в ведущих высших школах страны, именно с помощью ЕГЭ", - сказал Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.Он подчеркнул, что количество талантливых ребят с периферии, которые попадают в престижные высшие учебные заведения страны, кратно выросло по сравнению с тем, что было до ЕГЭ.

https://ria.ru/20230315/ege-1858111854.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование