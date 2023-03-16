https://ria.ru/20230316/ege-1858360389.html
ЕГЭ открывает много возможностей для детей с периферии, заявил Путин
ЕГЭ открывает много возможностей для детей с периферии, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2023
ЕГЭ открывает много возможностей для детей с периферии, заявил Путин
У Единого государственного экзамена есть много минусов, но он открывает много возможностей для детей с периферии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:35
2023-03-16T16:35
2023-03-16T17:00
общество
россия
владимир путин
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. У Единого государственного экзамена есть много минусов, но он открывает много возможностей для детей с периферии, заявил президент РФ Владимир Путин."У ЕГЭ есть много минусов, и я знаю, и многие наши граждане возмущаются начетничеством, которое там имеет место быть в этой системе, это правда, это существует. Но, с другой стороны, это открывает возможности для очень многих детей с периферии тех образовательных центров, которые есть, потому что, допустим, в некоторых городах развивается среднее высшее образование, но не так, как в традиционных центрах образовательных крупных наших миллионников. Для них, детей с периферии, открываются возможности учиться в ведущих высших школах страны, именно с помощью ЕГЭ", - сказал Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.Он подчеркнул, что количество талантливых ребят с периферии, которые попадают в престижные высшие учебные заведения страны, кратно выросло по сравнению с тем, что было до ЕГЭ.
https://ria.ru/20230315/ege-1858111854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
ЕГЭ открывает много возможностей для детей с периферии, заявил Путин
Путин: у ЕГЭ много минусов, но он открывает много возможностей для детей с периферии