https://ria.ru/20230316/dekriminalizatsiya-1858381302.html

Путин поручил узаконить декриминализацию экономических преступлений

Путин поручил узаконить декриминализацию экономических преступлений - РИА Новости, 16.03.2023

Путин поручил узаконить декриминализацию экономических преступлений

Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая внести в законы поправки, направленные на декриминализацию деяний, совершаемых предпринимателями,... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T17:21

2023-03-16T17:21

2023-03-16T17:21

россия

владимир путин

михаил мишустин

валентина матвиенко

совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая внести в законы поправки, направленные на декриминализацию деяний, совершаемых предпринимателями, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с палатами Федерального Собрания Российской Федерации, Верховным Судом Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации, МВД России и при участии ведущих деловых объединений предпринимателей с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на декриминализацию деяний, совершаемых в связи с осуществлением предпринимательской деятельности", - говорится в тексте поручения. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, генеральный прокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и глава МВД России Владимир Колокольцев. Поручение необходимо выполнить до 1 мая 2023 года.

https://ria.ru/20230315/reviziya-1858050825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, михаил мишустин, валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф