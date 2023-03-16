https://ria.ru/20230316/dekriminalizatsiya-1858381302.html
Путин поручил узаконить декриминализацию экономических преступлений
Путин поручил узаконить декриминализацию экономических преступлений - РИА Новости, 16.03.2023
Путин поручил узаконить декриминализацию экономических преступлений
Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая внести в законы поправки, направленные на декриминализацию деяний, совершаемых предпринимателями,... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T17:21
2023-03-16T17:21
2023-03-16T17:21
россия
владимир путин
михаил мишустин
валентина матвиенко
совет федерации рф
госдума рф
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая внести в законы поправки, направленные на декриминализацию деяний, совершаемых предпринимателями, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с палатами Федерального Собрания Российской Федерации, Верховным Судом Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации, МВД России и при участии ведущих деловых объединений предпринимателей с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на декриминализацию деяний, совершаемых в связи с осуществлением предпринимательской деятельности", - говорится в тексте поручения. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, генеральный прокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и глава МВД России Владимир Колокольцев. Поручение необходимо выполнить до 1 мая 2023 года.
https://ria.ru/20230315/reviziya-1858050825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин, валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Путин поручил узаконить декриминализацию экономических преступлений
Путин поручил до 1 мая внести поправки по декриминализации экономических преступлений