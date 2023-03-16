"Выглядит убого". В Сети высмеяли видео Пентагона с упавшим беспилотником
Пользователи Twitter назвали видео ЧП с американским БПЛА плохой компьютерной графикой
© РИА Новости / Пресс-служба Европейского командования ВС США | Перейти в медиабанкИстребитель Су-27 ВКС России пролетает вблизи БПЛА MQ-9 Reaper ВС США в акватории Черного моря
Истребитель Су-27 ВКС России пролетает вблизи БПЛА MQ-9 Reaper ВС США в акватории Черного моря. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали предполагаемое видео инцидента с американским БПЛА MQ-9 над Черным морем, опубликованное Пентагоном.
Многие сомневаются в подлинности записи, обнародованной правительством США, утверждая, что это подделка, созданная с помощью компьютерной графики.
"Это самое фальшивое видео, которое я только видел. Ужасная компьютерная графика", — написал Virusesque20.
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"Мне очень нравится переход к цветным полоскам... Таким образом компьютерная графика действительно выглядит "правдоподобно", — сыронизировал Kanevato.
"Это кадр из игры Ace Combat?" — пошутил JesusChrist88x.
"Почему мне кажется, что это видео — подделка? Почему наше правительство так сильно хотело выложить видео этого происшествия? Простите, я не доверяю", — прокомментировала Based1717.
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"Третий "Топ Ган" выглядит убого", — отметил Arjan69427756.
В Вашингтоне утверждают, что американский БЛПА упал после столкновения с российским истребителем, протаранившим винт беспилотника. Минобороны России заявляло, что истребители не вступали в контакт с MQ-9 и непричастны к его крушению.