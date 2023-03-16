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"Выглядит убого". В Сети высмеяли видео Пентагона с упавшим беспилотником - РИА Новости, 16.03.2023
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14:53 16.03.2023 (обновлено: 15:35 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/bespilotnik-1858320272.html
"Выглядит убого". В Сети высмеяли видео Пентагона с упавшим беспилотником
"Выглядит убого". В Сети высмеяли видео Пентагона с упавшим беспилотником - РИА Новости, 16.03.2023
"Выглядит убого". В Сети высмеяли видео Пентагона с упавшим беспилотником
Пользователи Twitter раскритиковали предполагаемое видео инцидента с американским БПЛА MQ-9 над Черным морем, опубликованное Пентагоном. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:53
2023-03-16T15:35
в мире
технологии
черное море
сша
twitter
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали предполагаемое видео инцидента с американским БПЛА MQ-9 над Черным морем, опубликованное Пентагоном.Многие сомневаются в подлинности записи, обнародованной правительством США, утверждая, что это подделка, созданная с помощью компьютерной графики."Это самое фальшивое видео, которое я только видел. Ужасная компьютерная графика", — написал Virusesque20."Это кадр из игры Ace Combat?" — пошутил JesusChrist88x."Почему мне кажется, что это видео — подделка? Почему наше правительство так сильно хотело выложить видео этого происшествия? Простите, я не доверяю", — прокомментировала Based1717.В Вашингтоне утверждают, что американский БЛПА упал после столкновения с российским истребителем, протаранившим винт беспилотника. Минобороны России заявляло, что истребители не вступали в контакт с MQ-9 и непричастны к его крушению.
https://ria.ru/20230316/bespilotnik-1858259702.html
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в мире, технологии, черное море, сша, twitter, mq-9 reaper (беспилотник ввс сша)
В мире, Технологии, Черное море, США, Twitter, MQ-9 Reaper (беспилотник ВВС США)
"Выглядит убого". В Сети высмеяли видео Пентагона с упавшим беспилотником

Пользователи Twitter назвали видео ЧП с американским БПЛА плохой компьютерной графикой

© РИА Новости / Пресс-служба Европейского командования ВС США | Перейти в медиабанкИстребитель Су-27 ВКС России пролетает вблизи БПЛА MQ-9 Reaper ВС США в акватории Черного моря
Истребитель Су-27 ВКС России пролетает вблизи БПЛА MQ-9 Reaper ВС США в акватории Черного моря - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Европейского командования ВС США
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Истребитель Су-27 ВКС России пролетает вблизи БПЛА MQ-9 Reaper ВС США в акватории Черного моря. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали предполагаемое видео инцидента с американским БПЛА MQ-9 над Черным морем, опубликованное Пентагоном.
Многие сомневаются в подлинности записи, обнародованной правительством США, утверждая, что это подделка, созданная с помощью компьютерной графики.
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"Это самое фальшивое видео, которое я только видел. Ужасная компьютерная графика", — написал Virusesque20.
«

"Мне очень нравится переход к цветным полоскам... Таким образом компьютерная графика действительно выглядит "правдоподобно", — сыронизировал Kanevato.

"Это кадр из игры Ace Combat?" — пошутил JesusChrist88x.
"Почему мне кажется, что это видео — подделка? Почему наше правительство так сильно хотело выложить видео этого происшествия? Простите, я не доверяю", — прокомментировала Based1717.
«

"Третий "Топ Ган" выглядит убого", — отметил Arjan69427756.

В Вашингтоне утверждают, что американский БЛПА упал после столкновения с российским истребителем, протаранившим винт беспилотника. Минобороны России заявляло, что истребители не вступали в контакт с MQ-9 и непричастны к его крушению.
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В миреТехнологииЧерное мореСШАTwitterMQ-9 Reaper (беспилотник ВВС США)
 
 
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