https://ria.ru/20230316/bespilotnik-1858320272.html

"Выглядит убого". В Сети высмеяли видео Пентагона с упавшим беспилотником

"Выглядит убого". В Сети высмеяли видео Пентагона с упавшим беспилотником - РИА Новости, 16.03.2023

"Выглядит убого". В Сети высмеяли видео Пентагона с упавшим беспилотником

Пользователи Twitter раскритиковали предполагаемое видео инцидента с американским БПЛА MQ-9 над Черным морем, опубликованное Пентагоном. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:53

2023-03-16T14:53

2023-03-16T15:35

в мире

технологии

черное море

сша

twitter

mq-9 reaper (беспилотник ввс сша)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858296381_24:0:2495:1390_1920x0_80_0_0_5a4b8232147239d07956ba97d24b1cf0.jpg

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали предполагаемое видео инцидента с американским БПЛА MQ-9 над Черным морем, опубликованное Пентагоном.Многие сомневаются в подлинности записи, обнародованной правительством США, утверждая, что это подделка, созданная с помощью компьютерной графики."Это самое фальшивое видео, которое я только видел. Ужасная компьютерная графика", — написал Virusesque20."Это кадр из игры Ace Combat?" — пошутил JesusChrist88x."Почему мне кажется, что это видео — подделка? Почему наше правительство так сильно хотело выложить видео этого происшествия? Простите, я не доверяю", — прокомментировала Based1717.В Вашингтоне утверждают, что американский БЛПА упал после столкновения с российским истребителем, протаранившим винт беспилотника. Минобороны России заявляло, что истребители не вступали в контакт с MQ-9 и непричастны к его крушению.

https://ria.ru/20230316/bespilotnik-1858259702.html

https://ria.ru/20230316/drony-1858184100.html

черное море

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, черное море, сша, twitter, mq-9 reaper (беспилотник ввс сша)