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МИД анонсировал переговоры Лаврова и его армянского коллеги 20 марта - РИА Новости, 16.03.2023
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16:00 16.03.2023 (обновлено: 16:12 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/armeniya-1858348490.html
МИД анонсировал переговоры Лаврова и его армянского коллеги 20 марта
МИД анонсировал переговоры Лаврова и его армянского коллеги 20 марта - РИА Новости, 16.03.2023
МИД анонсировал переговоры Лаврова и его армянского коллеги 20 марта
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 20 марта проведет в Москве переговоры с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:00
2023-03-16T16:12
армения
россия
мария захарова
сергей лавров
арарат мирзоян
в мире
нагорный карабах
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 20 марта проведет в Москве переговоры с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Двадцатого марта состоятся переговоры главы внешнеполитического ведомства РФ с министром иностранных дел Республики Армения, который посетит Москву с рабочим визитом", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, на переговорах министры обсудят "шаги по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, укрепления взаимодействия в общих интеграционных объединениях - СНГ, ЕАЭС, ОДКБ"."В центре обсуждения будет региональная проблематика, включая урегулирование ситуации вокруг Лачинского коридора и, в целом, в Нагорном Карабахе, реализация трехсторонних договоренностей РФ, Армении и Азербайджана. Мы рассчитываем, что предстоящая встреча будет способствовать совершенствованию качества диалога с Ереваном, а также работать на укрепление безопасности и стабильности на Южном Кавказе", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20230314/karabakh-1857792107.html
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армения, россия, мария захарова, сергей лавров, арарат мирзоян, в мире, нагорный карабах
Армения, Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян, В мире, Нагорный Карабах
МИД анонсировал переговоры Лаврова и его армянского коллеги 20 марта

Лавров и глава МИД Армении Мирзоян обсудят в Москве 20 марта ситуацию в Нагорном Карабахе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 20 марта проведет в Москве переговоры с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Двадцатого марта состоятся переговоры главы внешнеполитического ведомства РФ с министром иностранных дел Республики Армения, который посетит Москву с рабочим визитом", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, на переговорах министры обсудят "шаги по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, укрепления взаимодействия в общих интеграционных объединениях - СНГ, ЕАЭС, ОДКБ".
"В центре обсуждения будет региональная проблематика, включая урегулирование ситуации вокруг Лачинского коридора и, в целом, в Нагорном Карабахе, реализация трехсторонних договоренностей РФ, Армении и Азербайджана. Мы рассчитываем, что предстоящая встреча будет способствовать совершенствованию качества диалога с Ереваном, а также работать на укрепление безопасности и стабильности на Южном Кавказе", - добавила Захарова.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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АрменияРоссияМария ЗахароваСергей ЛавровАрарат МирзоянВ миреНагорный Карабах
 
 
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