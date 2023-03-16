https://ria.ru/20230316/armeniya-1858348490.html

МИД анонсировал переговоры Лаврова и его армянского коллеги 20 марта

МИД анонсировал переговоры Лаврова и его армянского коллеги 20 марта - РИА Новости, 16.03.2023

МИД анонсировал переговоры Лаврова и его армянского коллеги 20 марта

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 20 марта проведет в Москве переговоры с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:00

2023-03-16T16:00

2023-03-16T16:12

армения

россия

мария захарова

сергей лавров

арарат мирзоян

в мире

нагорный карабах

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 20 марта проведет в Москве переговоры с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Двадцатого марта состоятся переговоры главы внешнеполитического ведомства РФ с министром иностранных дел Республики Армения, который посетит Москву с рабочим визитом", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, на переговорах министры обсудят "шаги по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, укрепления взаимодействия в общих интеграционных объединениях - СНГ, ЕАЭС, ОДКБ"."В центре обсуждения будет региональная проблематика, включая урегулирование ситуации вокруг Лачинского коридора и, в целом, в Нагорном Карабахе, реализация трехсторонних договоренностей РФ, Армении и Азербайджана. Мы рассчитываем, что предстоящая встреча будет способствовать совершенствованию качества диалога с Ереваном, а также работать на укрепление безопасности и стабильности на Южном Кавказе", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20230314/karabakh-1857792107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

армения, россия, мария захарова, сергей лавров, арарат мирзоян, в мире, нагорный карабах