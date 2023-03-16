Рейтинг@Mail.ru
При нападении алабая во Владимире пострадал полицейский - РИА Новости, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/alabay-1858228056.html
При нападении алабая во Владимире пострадал полицейский
При нападении алабая во Владимире пострадал полицейский - РИА Новости, 16.03.2023
При нападении алабая во Владимире пострадал полицейский
Сотрудник полиции пострадал во Владимире при нападении алабая, его напарнику пришлось применить табельное оружие, сообщили РИА Новости в УМВД по региону. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:47
2023-03-16T10:47
происшествия
владимир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
РЯЗАНЬ, 16 мар - РИА Новости. Сотрудник полиции пострадал во Владимире при нападении алабая, его напарнику пришлось применить табельное оружие, сообщили РИА Новости в УМВД по региону. Уточняется, что инцидент произошел в среду. В дежурную часть поступило сообщение, что на одной из улиц Владимира находится агрессивная собака породы алабай, представляющая опасность для граждан. "Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы полиции предпринял меры по сдерживанию животного до приезда бригады по отлову собак. Собака вела себя агрессивно и напала на сотрудника полиции. В связи с очевидной угрозой жизни и здоровью напарником полицейского в соответствии с положениями ФЗ "О полиции" было принято решение применить табельное оружие. Животное было обезврежено", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудник полиции получил травмы лица и рук, он был доставлен в медицинское учреждение. В УМВД уточнили, что алабай жив. "Благодаря оперативным и решительным действиям сотрудников полиции никто из граждан не пострадал. Владелец собаки установлен. По факту инцидента назначено проведение проверки, в ходе которой будут тщательным образом изучены все обстоятельства, в том числе по соблюдению хозяином собаки требований к содержанию животного", - подчеркивает УМВД.
https://ria.ru/20230315/sobaka-1858116961.html
владимир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владимир
Происшествия, Владимир
При нападении алабая во Владимире пострадал полицейский

При нападении алабая во Владимире пострадал полицейский, его напарник применил оружие

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 16 мар - РИА Новости. Сотрудник полиции пострадал во Владимире при нападении алабая, его напарнику пришлось применить табельное оружие, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.
Уточняется, что инцидент произошел в среду. В дежурную часть поступило сообщение, что на одной из улиц Владимира находится агрессивная собака породы алабай, представляющая опасность для граждан.
"Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы полиции предпринял меры по сдерживанию животного до приезда бригады по отлову собак. Собака вела себя агрессивно и напала на сотрудника полиции. В связи с очевидной угрозой жизни и здоровью напарником полицейского в соответствии с положениями ФЗ "О полиции" было принято решение применить табельное оружие. Животное было обезврежено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудник полиции получил травмы лица и рук, он был доставлен в медицинское учреждение. В УМВД уточнили, что алабай жив.
"Благодаря оперативным и решительным действиям сотрудников полиции никто из граждан не пострадал. Владелец собаки установлен. По факту инцидента назначено проведение проверки, в ходе которой будут тщательным образом изучены все обстоятельства, в том числе по соблюдению хозяином собаки требований к содержанию животного", - подчеркивает УМВД.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
В Кемерово полицейский застрелил собаку, напавшую на хозяина
15 марта, 18:23
 
ПроисшествияВладимир
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала