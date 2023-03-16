https://ria.ru/20230316/alabay-1858228056.html
При нападении алабая во Владимире пострадал полицейский
При нападении алабая во Владимире пострадал полицейский - РИА Новости, 16.03.2023
При нападении алабая во Владимире пострадал полицейский
Сотрудник полиции пострадал во Владимире при нападении алабая, его напарнику пришлось применить табельное оружие, сообщили РИА Новости в УМВД по региону. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:47
2023-03-16T10:47
2023-03-16T10:47
происшествия
владимир
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РЯЗАНЬ, 16 мар - РИА Новости. Сотрудник полиции пострадал во Владимире при нападении алабая, его напарнику пришлось применить табельное оружие, сообщили РИА Новости в УМВД по региону. Уточняется, что инцидент произошел в среду. В дежурную часть поступило сообщение, что на одной из улиц Владимира находится агрессивная собака породы алабай, представляющая опасность для граждан. "Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы полиции предпринял меры по сдерживанию животного до приезда бригады по отлову собак. Собака вела себя агрессивно и напала на сотрудника полиции. В связи с очевидной угрозой жизни и здоровью напарником полицейского в соответствии с положениями ФЗ "О полиции" было принято решение применить табельное оружие. Животное было обезврежено", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудник полиции получил травмы лица и рук, он был доставлен в медицинское учреждение. В УМВД уточнили, что алабай жив. "Благодаря оперативным и решительным действиям сотрудников полиции никто из граждан не пострадал. Владелец собаки установлен. По факту инцидента назначено проведение проверки, в ходе которой будут тщательным образом изучены все обстоятельства, в том числе по соблюдению хозяином собаки требований к содержанию животного", - подчеркивает УМВД.
https://ria.ru/20230315/sobaka-1858116961.html
владимир
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимир
При нападении алабая во Владимире пострадал полицейский
При нападении алабая во Владимире пострадал полицейский, его напарник применил оружие
РЯЗАНЬ, 16 мар - РИА Новости. Сотрудник полиции пострадал во Владимире при нападении алабая, его напарнику пришлось применить табельное оружие, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.
Уточняется, что инцидент произошел в среду. В дежурную часть поступило сообщение, что на одной из улиц Владимира
находится агрессивная собака породы алабай, представляющая опасность для граждан.
"Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы полиции предпринял меры по сдерживанию животного до приезда бригады по отлову собак. Собака вела себя агрессивно и напала на сотрудника полиции. В связи с очевидной угрозой жизни и здоровью напарником полицейского в соответствии с положениями ФЗ "О полиции" было принято решение применить табельное оружие. Животное было обезврежено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудник полиции получил травмы лица и рук, он был доставлен в медицинское учреждение. В УМВД уточнили, что алабай жив.
"Благодаря оперативным и решительным действиям сотрудников полиции никто из граждан не пострадал. Владелец собаки установлен. По факту инцидента назначено проведение проверки, в ходе которой будут тщательным образом изучены все обстоятельства, в том числе по соблюдению хозяином собаки требований к содержанию животного", - подчеркивает УМВД.
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