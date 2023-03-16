https://ria.ru/20230316/alabay-1858228056.html

При нападении алабая во Владимире пострадал полицейский

При нападении алабая во Владимире пострадал полицейский - РИА Новости, 16.03.2023

При нападении алабая во Владимире пострадал полицейский

Сотрудник полиции пострадал во Владимире при нападении алабая, его напарнику пришлось применить табельное оружие, сообщили РИА Новости в УМВД по региону. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T10:47

2023-03-16T10:47

2023-03-16T10:47

происшествия

владимир

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РЯЗАНЬ, 16 мар - РИА Новости. Сотрудник полиции пострадал во Владимире при нападении алабая, его напарнику пришлось применить табельное оружие, сообщили РИА Новости в УМВД по региону. Уточняется, что инцидент произошел в среду. В дежурную часть поступило сообщение, что на одной из улиц Владимира находится агрессивная собака породы алабай, представляющая опасность для граждан. "Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы полиции предпринял меры по сдерживанию животного до приезда бригады по отлову собак. Собака вела себя агрессивно и напала на сотрудника полиции. В связи с очевидной угрозой жизни и здоровью напарником полицейского в соответствии с положениями ФЗ "О полиции" было принято решение применить табельное оружие. Животное было обезврежено", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудник полиции получил травмы лица и рук, он был доставлен в медицинское учреждение. В УМВД уточнили, что алабай жив. "Благодаря оперативным и решительным действиям сотрудников полиции никто из граждан не пострадал. Владелец собаки установлен. По факту инцидента назначено проведение проверки, в ходе которой будут тщательным образом изучены все обстоятельства, в том числе по соблюдению хозяином собаки требований к содержанию животного", - подчеркивает УМВД.

https://ria.ru/20230315/sobaka-1858116961.html

владимир

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, владимир