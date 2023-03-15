https://ria.ru/20230315/zimbabve-1857936263.html
Зимбабве готова поставлять России фрукты, овощи, орехи и кофе
Зимбабве готова поставлять России фрукты, овощи, орехи и кофе - РИА Новости, 15.03.2023
Зимбабве готова поставлять России фрукты, овощи, орехи и кофе
Зимбабве готова поставлять в Россию фрукты, овощи, орехи, чай и кофе, а также табак, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T08:57
2023-03-15T08:57
2023-03-15T09:09
экономика
россия
зимбабве
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834717022_0:122:3297:1977_1920x0_80_0_0_07e296670a0b4c8e0d13101ee4c11076.jpg
ХАРАРЕ, 15 мар – РИА Новости. Зимбабве готова поставлять в Россию фрукты, овощи, орехи, чай и кофе, а также табак, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва. "Важная сфера торговли с Россией – это фрукты и овощи… У нас много тропических фруктов, сладких апельсинов, которые мы могли бы поставлять в Россию. Из-за конфликта с Западом вам нужно диверсифицировать поставки фруктов и овощей. Тут мы могли бы помочь, потому что у нас лучший в мире климат, где можно производить любые продукты – у нас есть плодородные почвы и достаточно водоснабжения, что позволит нам стать важным игроком на рынке свежих овощей и фруктов", - сказал Мутсвангва. "Кроме того, орехи, чай и кофе – по этим продуктам мы тоже лидируем в мире. В Зимбабве развита и табачная промышленность, мы лидеры в мире, наш табак пользуется большой популярностью. Мы могли бы работать вместе с Россией в этом секторе", - добавил политик. Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20230315/torgovlya-1857931790.html
россия
зимбабве
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834717022_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_ebd546509bf84158e741da3bae17a657.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, зимбабве
Экономика, Россия, Зимбабве
Зимбабве готова поставлять России фрукты, овощи, орехи и кофе
Спикер правящей партии Мутсвангва: Зимбабве готово поставлять в Россию фрукты и кофе
ХАРАРЕ, 15 мар – РИА Новости. Зимбабве готова поставлять в Россию фрукты, овощи, орехи, чай и кофе, а также табак, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва.
"Важная сфера торговли с Россией – это фрукты и овощи… У нас много тропических фруктов, сладких апельсинов, которые мы могли бы поставлять в Россию. Из-за конфликта с Западом вам нужно диверсифицировать поставки фруктов и овощей. Тут мы могли бы помочь, потому что у нас лучший в мире климат, где можно производить любые продукты – у нас есть плодородные почвы и достаточно водоснабжения, что позволит нам стать важным игроком на рынке свежих овощей и фруктов", - сказал Мутсвангва.
"Кроме того, орехи, чай и кофе – по этим продуктам мы тоже лидируем в мире. В Зимбабве развита и табачная промышленность, мы лидеры в мире, наш табак пользуется большой популярностью. Мы могли бы работать вместе с Россией в этом секторе", - добавил политик.
В Зимбабве призвали наладить торговлю с Россией в нацвалютах