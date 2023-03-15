https://ria.ru/20230315/zimbabve-1857936263.html

Зимбабве готова поставлять России фрукты, овощи, орехи и кофе

Зимбабве готова поставлять России фрукты, овощи, орехи и кофе - РИА Новости, 15.03.2023

Зимбабве готова поставлять России фрукты, овощи, орехи и кофе

Зимбабве готова поставлять в Россию фрукты, овощи, орехи, чай и кофе, а также табак, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T08:57

2023-03-15T08:57

2023-03-15T09:09

экономика

россия

зимбабве

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ХАРАРЕ, 15 мар – РИА Новости. Зимбабве готова поставлять в Россию фрукты, овощи, орехи, чай и кофе, а также табак, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва. "Важная сфера торговли с Россией – это фрукты и овощи… У нас много тропических фруктов, сладких апельсинов, которые мы могли бы поставлять в Россию. Из-за конфликта с Западом вам нужно диверсифицировать поставки фруктов и овощей. Тут мы могли бы помочь, потому что у нас лучший в мире климат, где можно производить любые продукты – у нас есть плодородные почвы и достаточно водоснабжения, что позволит нам стать важным игроком на рынке свежих овощей и фруктов", - сказал Мутсвангва. "Кроме того, орехи, чай и кофе – по этим продуктам мы тоже лидируем в мире. В Зимбабве развита и табачная промышленность, мы лидеры в мире, наш табак пользуется большой популярностью. Мы могли бы работать вместе с Россией в этом секторе", - добавил политик. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230315/torgovlya-1857931790.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, зимбабве