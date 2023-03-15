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Зимбабве готова поставлять России фрукты, овощи, орехи и кофе - РИА Новости, 15.03.2023
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08:57 15.03.2023 (обновлено: 09:09 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/zimbabve-1857936263.html
Зимбабве готова поставлять России фрукты, овощи, орехи и кофе
Зимбабве готова поставлять России фрукты, овощи, орехи и кофе - РИА Новости, 15.03.2023
Зимбабве готова поставлять России фрукты, овощи, орехи и кофе
Зимбабве готова поставлять в Россию фрукты, овощи, орехи, чай и кофе, а также табак, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T08:57
2023-03-15T09:09
экономика
россия
зимбабве
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ХАРАРЕ, 15 мар – РИА Новости. Зимбабве готова поставлять в Россию фрукты, овощи, орехи, чай и кофе, а также табак, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва. "Важная сфера торговли с Россией – это фрукты и овощи… У нас много тропических фруктов, сладких апельсинов, которые мы могли бы поставлять в Россию. Из-за конфликта с Западом вам нужно диверсифицировать поставки фруктов и овощей. Тут мы могли бы помочь, потому что у нас лучший в мире климат, где можно производить любые продукты – у нас есть плодородные почвы и достаточно водоснабжения, что позволит нам стать важным игроком на рынке свежих овощей и фруктов", - сказал Мутсвангва. "Кроме того, орехи, чай и кофе – по этим продуктам мы тоже лидируем в мире. В Зимбабве развита и табачная промышленность, мы лидеры в мире, наш табак пользуется большой популярностью. Мы могли бы работать вместе с Россией в этом секторе", - добавил политик. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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экономика, россия, зимбабве
Экономика, Россия, Зимбабве
Зимбабве готова поставлять России фрукты, овощи, орехи и кофе

Спикер правящей партии Мутсвангва: Зимбабве готово поставлять в Россию фрукты и кофе

© AP Photo / Stephen WanderaКофейная ферма
Кофейная ферма - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© AP Photo / Stephen Wandera
Кофейная ферма. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРАРЕ, 15 мар – РИА Новости. Зимбабве готова поставлять в Россию фрукты, овощи, орехи, чай и кофе, а также табак, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва.
"Важная сфера торговли с Россией – это фрукты и овощи… У нас много тропических фруктов, сладких апельсинов, которые мы могли бы поставлять в Россию. Из-за конфликта с Западом вам нужно диверсифицировать поставки фруктов и овощей. Тут мы могли бы помочь, потому что у нас лучший в мире климат, где можно производить любые продукты – у нас есть плодородные почвы и достаточно водоснабжения, что позволит нам стать важным игроком на рынке свежих овощей и фруктов", - сказал Мутсвангва.
"Кроме того, орехи, чай и кофе – по этим продуктам мы тоже лидируем в мире. В Зимбабве развита и табачная промышленность, мы лидеры в мире, наш табак пользуется большой популярностью. Мы могли бы работать вместе с Россией в этом секторе", - добавил политик.
Читайте полный текст интервью >>
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