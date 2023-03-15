https://ria.ru/20230315/zimbabve-1857934925.html
В Зимбабве напомнили о поддержке со стороны СССР в борьбе за независимость
В Зимбабве напомнили о поддержке со стороны СССР в борьбе за независимость - РИА Новости, 15.03.2023
В Зимбабве напомнили о поддержке со стороны СССР в борьбе за независимость
Зимбабвийцы чтят русских людей и с благодарностью вспоминают поддержку СССР в борьбе за независимость, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T08:49
2023-03-15T08:49
2023-03-15T09:09
в мире
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ХАРАРЕ, 15 мар – РИА Новости. Зимбабвийцы чтят русских людей и с благодарностью вспоминают поддержку СССР в борьбе за независимость, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва. "Мы чтим русских людей, они всегда были очень миролюбивы, но всегда становились жертвами войн – пережили несколько больших вторжений, поэтому им всегда приходилось отстаивать свою страну, - сказал Мутсвангва. - Россия давала Азии и Африке оружие для борьбы за независимость, и это сыграло важную историческую роль. Именно благодаря России Африка свободна. Если бы не Россия и ее поддержка, мы бы еще долго не увидели независимости. Россия дала нам возможность стать независимыми в военном плане, стать теми, кто мы есть. Теперь мы свободные страны и всегда с благодарностью будем вспоминать о том, что сделали русские люди для нас". Он отметил, что из-за тесных исторических связей с СССР четверть военных Зимбабве, особенно среди командного состава, учились в России. "Так что Зимбабве – одна из самых дружелюбных по отношению к России стран, имеющая связи даже на уровне военных… Россия очень поддерживала нас во времена борьбы за независимость в военном плане", - добавил политик. Мутсвангва рассказал о строящемся в столице Зимбабве Музее освобождения Африки, где будет установлен памятник победе России в Великой Отечественной войне. "Мы будем обмениваться нашим опытом с помощью Музея освобождения Африки, в котором будет продемонстрирован наш исторический опыт борьбы, а также опыт России в сопротивлении иностранной агрессии. Таким образом мы покажем нашей молодежи, что нужно ценить свободу и независимость, а если не защищать их, то легко можно утратить", - заявил политик. Он отметил, что Зимбабве также хотело бы развивать культурные обмены с Россией – в кинематографе, музыке и спорте. Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20221207/politika-1837007009.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, зимбабве, африка
В мире, Россия, Зимбабве, Африка
В Зимбабве напомнили о поддержке со стороны СССР в борьбе за независимость
Депутат Зимбабве Мутсвангва: в стране чтят русских, ведь Африка свободна благодаря СССР
ХАРАРЕ, 15 мар – РИА Новости. Зимбабвийцы чтят русских людей и с благодарностью вспоминают поддержку СССР в борьбе за независимость, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва.
"Мы чтим русских людей, они всегда были очень миролюбивы, но всегда становились жертвами войн – пережили несколько больших вторжений, поэтому им всегда приходилось отстаивать свою страну, - сказал Мутсвангва. - Россия
давала Азии
и Африке
оружие для борьбы за независимость, и это сыграло важную историческую роль. Именно благодаря России Африка свободна. Если бы не Россия и ее поддержка, мы бы еще долго не увидели независимости. Россия дала нам возможность стать независимыми в военном плане, стать теми, кто мы есть. Теперь мы свободные страны и всегда с благодарностью будем вспоминать о том, что сделали русские люди для нас".
Он отметил, что из-за тесных исторических связей с СССР четверть военных Зимбабве, особенно среди командного состава, учились в России.
"Так что Зимбабве – одна из самых дружелюбных по отношению к России стран, имеющая связи даже на уровне военных… Россия очень поддерживала нас во времена борьбы за независимость в военном плане", - добавил политик.
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Мутсвангва рассказал о строящемся в столице Зимбабве Музее освобождения Африки, где будет установлен памятник победе России в Великой Отечественной войне.
"Мы будем обмениваться нашим опытом с помощью Музея освобождения Африки, в котором будет продемонстрирован наш исторический опыт борьбы, а также опыт России в сопротивлении иностранной агрессии. Таким образом мы покажем нашей молодежи, что нужно ценить свободу и независимость, а если не защищать их, то легко можно утратить", - заявил политик.
Он отметил, что Зимбабве также хотело бы развивать культурные обмены с Россией – в кинематографе, музыке и спорте.
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