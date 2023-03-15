https://ria.ru/20230315/zimbabve-1857934925.html

В Зимбабве напомнили о поддержке со стороны СССР в борьбе за независимость

В Зимбабве напомнили о поддержке со стороны СССР в борьбе за независимость - РИА Новости, 15.03.2023

В Зимбабве напомнили о поддержке со стороны СССР в борьбе за независимость

Зимбабвийцы чтят русских людей и с благодарностью вспоминают поддержку СССР в борьбе за независимость, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T08:49

2023-03-15T08:49

2023-03-15T09:09

в мире

россия

зимбабве

африка

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ХАРАРЕ, 15 мар – РИА Новости. Зимбабвийцы чтят русских людей и с благодарностью вспоминают поддержку СССР в борьбе за независимость, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва. "Мы чтим русских людей, они всегда были очень миролюбивы, но всегда становились жертвами войн – пережили несколько больших вторжений, поэтому им всегда приходилось отстаивать свою страну, - сказал Мутсвангва. - Россия давала Азии и Африке оружие для борьбы за независимость, и это сыграло важную историческую роль. Именно благодаря России Африка свободна. Если бы не Россия и ее поддержка, мы бы еще долго не увидели независимости. Россия дала нам возможность стать независимыми в военном плане, стать теми, кто мы есть. Теперь мы свободные страны и всегда с благодарностью будем вспоминать о том, что сделали русские люди для нас". Он отметил, что из-за тесных исторических связей с СССР четверть военных Зимбабве, особенно среди командного состава, учились в России. "Так что Зимбабве – одна из самых дружелюбных по отношению к России стран, имеющая связи даже на уровне военных… Россия очень поддерживала нас во времена борьбы за независимость в военном плане", - добавил политик. Мутсвангва рассказал о строящемся в столице Зимбабве Музее освобождения Африки, где будет установлен памятник победе России в Великой Отечественной войне. "Мы будем обмениваться нашим опытом с помощью Музея освобождения Африки, в котором будет продемонстрирован наш исторический опыт борьбы, а также опыт России в сопротивлении иностранной агрессии. Таким образом мы покажем нашей молодежи, что нужно ценить свободу и независимость, а если не защищать их, то легко можно утратить", - заявил политик. Он отметил, что Зимбабве также хотело бы развивать культурные обмены с Россией – в кинематографе, музыке и спорте. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20221207/politika-1837007009.html

https://ria.ru/20230307/zimbabve-1856433686.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, зимбабве, африка