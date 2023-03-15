https://ria.ru/20230315/zimbabve-1857931234.html

Зимбабве хочет закупать в России нефть и сельхозтехнику

Зимбабве хочет закупать в России нефть и сельхозтехнику - РИА Новости, 15.03.2023

Зимбабве хочет закупать в России нефть и сельхозтехнику

Зимбабве хочет напрямую закупать у российских поставщиков нефть, удобрения и сельхозтехнику, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T08:28

2023-03-15T08:28

2023-03-15T09:08

экономика

зимбабве

россия

белоруссия

кристофер мутсвангва

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ХАРАРЕ, 15 мар – РИА Новости. Зимбабве хочет напрямую закупать у российских поставщиков нефть, удобрения и сельхозтехнику, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва. "Мы покупаем (удобрения) у России через третьи страны, но мы бы хотели установить прямые отношения между российскими поставщиками удобрений и зимбабвийскими фермерами. Точно так же и в нефтяной отрасли – нужно организовать прямые поставки между Россией и Зимбабве, нам не обязательно торговать через третьи страны", - сказал он. Мутсвангва также добавил, что Зимбабве интересуется российской сельхозтехникой, которая нужна для развивающегося сельского хозяйства страны. Политик отметил, что Зимбабве уже успешно работает в этой области с Белоруссией. "И могли бы работать с Россией, чтобы Зимбабве стала житницей для всего мира, в том числе растущего населения Азии. Зимбабве в будущем могла бы составить России компанию в экспорте продуктов, если мы получим технику и капитал. Так что производство продуктов питания – еще одна важная сфера для сотрудничества между нашими странами", - резюмировал он. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230315/zimbabve-1857930153.html

https://ria.ru/20230306/udobreniya-1856123533.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, зимбабве, россия, белоруссия, кристофер мутсвангва