https://ria.ru/20230315/zimbabve-1857931234.html
Зимбабве хочет закупать в России нефть и сельхозтехнику
Зимбабве хочет закупать в России нефть и сельхозтехнику - РИА Новости, 15.03.2023
Зимбабве хочет закупать в России нефть и сельхозтехнику
Зимбабве хочет напрямую закупать у российских поставщиков нефть, удобрения и сельхозтехнику, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T08:28
2023-03-15T08:28
2023-03-15T09:08
экономика
зимбабве
россия
белоруссия
кристофер мутсвангва
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ХАРАРЕ, 15 мар – РИА Новости. Зимбабве хочет напрямую закупать у российских поставщиков нефть, удобрения и сельхозтехнику, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва. "Мы покупаем (удобрения) у России через третьи страны, но мы бы хотели установить прямые отношения между российскими поставщиками удобрений и зимбабвийскими фермерами. Точно так же и в нефтяной отрасли – нужно организовать прямые поставки между Россией и Зимбабве, нам не обязательно торговать через третьи страны", - сказал он. Мутсвангва также добавил, что Зимбабве интересуется российской сельхозтехникой, которая нужна для развивающегося сельского хозяйства страны. Политик отметил, что Зимбабве уже успешно работает в этой области с Белоруссией. "И могли бы работать с Россией, чтобы Зимбабве стала житницей для всего мира, в том числе растущего населения Азии. Зимбабве в будущем могла бы составить России компанию в экспорте продуктов, если мы получим технику и капитал. Так что производство продуктов питания – еще одна важная сфера для сотрудничества между нашими странами", - резюмировал он. Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20230315/zimbabve-1857930153.html
https://ria.ru/20230306/udobreniya-1856123533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, зимбабве, россия, белоруссия, кристофер мутсвангва
Экономика, Зимбабве, Россия, Белоруссия, Кристофер Мутсвангва
Зимбабве хочет закупать в России нефть и сельхозтехнику
Спикер правящей партии Мутсвангва: Зимбабве хочет закупать в России нефть и удобрения
ХАРАРЕ, 15 мар – РИА Новости. Зимбабве хочет напрямую закупать у российских поставщиков нефть, удобрения и сельхозтехнику, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва.
"Мы покупаем (удобрения) у России через третьи страны, но мы бы хотели установить прямые отношения между российскими поставщиками удобрений и зимбабвийскими фермерами. Точно так же и в нефтяной отрасли – нужно организовать прямые поставки между Россией и Зимбабве, нам не обязательно торговать через третьи страны", - сказал он.
Зимбабве хочет работать с Россией по добыче алмазов и лития
Мутсвангва также добавил, что Зимбабве интересуется российской сельхозтехникой, которая нужна для развивающегося сельского хозяйства страны.
«
"В прошлом году мы собрали достаточный урожай пшеницы, в этом году мы также ожидаем хороший урожай и уже задумываемся об экспорте. Нам нужно сельскохозяйственное оборудование, а Россия славится своим сельским хозяйством, поставляет много еды другим странам – мы могли бы покупать в России необходимое оборудование. Нам нужно не менее 50 тысяч тракторов, чтобы мы могли развивать сельское хозяйство", - подчеркнул он.
Политик отметил, что Зимбабве уже успешно работает в этой области с Белоруссией
.
"И могли бы работать с Россией, чтобы Зимбабве стала житницей для всего мира, в том числе растущего населения Азии
. Зимбабве в будущем могла бы составить России компанию в экспорте продуктов, если мы получим технику и капитал. Так что производство продуктов питания – еще одна важная сфера для сотрудничества между нашими странами", - резюмировал он.
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