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Зимбабве хочет работать с Россией по добыче алмазов и лития - РИА Новости, 15.03.2023
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08:19 15.03.2023 (обновлено: 09:08 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/zimbabve-1857930153.html
Зимбабве хочет работать с Россией по добыче алмазов и лития
Зимбабве хочет работать с Россией по добыче алмазов и лития - РИА Новости, 15.03.2023
Зимбабве хочет работать с Россией по добыче алмазов и лития
Зимбабве хочет работать с компаниями из РФ в сфере добычи и обработки алмазов, а также по добыче лития, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T08:19
2023-03-15T09:08
экономика
зимбабве
россия
алроса
кристофер мутсвангва
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ХАРАРЕ, 15 мар – РИА Новости. Зимбабве хочет работать с компаниями из РФ в сфере добычи и обработки алмазов, а также по добыче лития, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва. "Зимбабве сейчас вышла на четвертое место по добыче алмазов в мире. Мы работаем с "Алросой", они занимаются геологоразведкой. Мы настроены и дальше работать с российскими компаниями, занимающимися добычей и обработкой алмазов. Эта индустрия очень хорошо развита в России", - сказал он. "Другая сфера – это добыча лития. Зимбабве входит в пятерку стран, обладающих крупнейшими залежами лития. А постепенный переход от углеводородного топлива к электрическому транспорту как раз позволит нам развивать сотрудничество с Россией, которая является крупнейшим игроком в энергетике в мире", - добавил политик. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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зимбабве
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Дарья Буймова
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экономика, зимбабве, россия, алроса, кристофер мутсвангва
Экономика, Зимбабве, Россия, Алроса, Кристофер Мутсвангва
Зимбабве хочет работать с Россией по добыче алмазов и лития

Спикер правящей партии Мутсвангва: Зимбабве хочет работать с Россией по добыче алмазов

© garybembridgeЗимбабве
Зимбабве
© garybembridge
Зимбабве. Архивное фото
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ХАРАРЕ, 15 мар – РИА Новости. Зимбабве хочет работать с компаниями из РФ в сфере добычи и обработки алмазов, а также по добыче лития, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва.
"Зимбабве сейчас вышла на четвертое место по добыче алмазов в мире. Мы работаем с "Алросой", они занимаются геологоразведкой. Мы настроены и дальше работать с российскими компаниями, занимающимися добычей и обработкой алмазов. Эта индустрия очень хорошо развита в России", - сказал он.
"Другая сфера – это добыча лития. Зимбабве входит в пятерку стран, обладающих крупнейшими залежами лития. А постепенный переход от углеводородного топлива к электрическому транспорту как раз позволит нам развивать сотрудничество с Россией, которая является крупнейшим игроком в энергетике в мире", - добавил политик.
Читайте полный текст интервью >>
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ЭкономикаЗимбабвеРоссияАлросаКристофер Мутсвангва
 
 
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