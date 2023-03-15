https://ria.ru/20230315/zimbabve-1857928714.html
Зимбабве предложило России запустить совместное предприятие
Зимбабве предложило России запустить совместное предприятие - РИА Новости, 15.03.2023
Зимбабве предложило России запустить совместное предприятие
Зимбабве предлагает России запустить совместное производство в области металлургии для потенциального экспорта продукции на мировые рынки, заявил в интервью РИА РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T08:05
2023-03-15T08:05
2023-03-15T09:08
экономика
зимбабве
россия
свердловская область
кристофер мутсвангва
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ХАРАРЕ, 15 мар – РИА Новости. Зимбабве предлагает России запустить совместное производство в области металлургии для потенциального экспорта продукции на мировые рынки, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва.Он отметил, что ранее делегация из Свердловской области посетила Зимбабве с визитом, в ходе которого обсуждалась возможность совместных проектов в сфере металлургии."Мы хотим создать такое совместное предприятие, и мы приглашаем Россию, Свердловскую область, запустить производство в нашей специальной экономической зоне, чтобы в дальнейшем экспортировать продукцию на мировые рынки", - сказал он.Мутсвангва пояснил, что Зимбабве в данный момент работает над перезапуском сталелитейной индустрии и строит завод в провинции Мидлендс, где сосредоточены крупнейшие в стране запасы железной руды.Он подчеркнул, что Зимбабве хочет позаимствовать российский опыт, чтобы стать ключевым игроком в производстве стали."Мы хотим производить оборудование для нефтегазовой отрасли – трубы, различное оборудование, помимо этого электрические провода, строительную технику. Зимбабве намерена стать игроком на рынке зеленой энергетики, а так как у нас есть большие залежи лития, мы могли бы производить комплектующие для электромобилей. Масштаб потенциального сотрудничества с Россией очень широкий", - добавил Мутсвангва.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20230315/briks-1857923686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, зимбабве, россия, свердловская область, кристофер мутсвангва
Экономика, Зимбабве, Россия, Свердловская область, Кристофер Мутсвангва
Зимбабве предложило России запустить совместное предприятие
Зимбабве предложило России запустить совместное производство в сфере металлургии
ХАРАРЕ, 15 мар – РИА Новости. Зимбабве предлагает России запустить совместное производство в области металлургии для потенциального экспорта продукции на мировые рынки, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва.
Он отметил, что ранее делегация из Свердловской области
посетила Зимбабве с визитом, в ходе которого обсуждалась возможность совместных проектов в сфере металлургии.
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"Мы хотим создать такое совместное предприятие, и мы приглашаем Россию, Свердловскую область, запустить производство в нашей специальной экономической зоне, чтобы в дальнейшем экспортировать продукцию на мировые рынки", - сказал он.
«
"Можно основать совместное предприятие, а можно и построить завод, который будет на 100% принадлежать компаниям из Екатеринбурга. Зимбабве может стать отправной точкой для экспорта их продукции в другие страны Африки", - добавил политик.
Мутсвангва пояснил, что Зимбабве в данный момент работает над перезапуском сталелитейной индустрии и строит завод в провинции Мидлендс, где сосредоточены крупнейшие в стране запасы железной руды.
«
"Завод готов уже на 60%. В этом году мы рассчитываем приступить к производству стали, среди наших инвесторов есть крупнейшая в мире металлургическая компания. У нас есть все необходимые ресурсы для производства стали, они расположены как раз в провинции Мидлендс – более 500 км, где сосредоточены залежи железной руды превосходного качества, одной из лучших в мире. У нас также есть залежи коксующегося угля на западе Зимбабве, все это нужно для производства стали", - отметил политик.
Он подчеркнул, что Зимбабве хочет позаимствовать российский опыт, чтобы стать ключевым игроком в производстве стали.
"Мы хотим производить оборудование для нефтегазовой отрасли – трубы, различное оборудование, помимо этого электрические провода, строительную технику. Зимбабве намерена стать игроком на рынке зеленой энергетики, а так как у нас есть большие залежи лития, мы могли бы производить комплектующие для электромобилей. Масштаб потенциального сотрудничества с Россией очень широкий", - добавил Мутсвангва.
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