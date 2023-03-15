Рейтинг@Mail.ru
Зимбабве предложило России запустить совместное предприятие - РИА Новости, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:05 15.03.2023 (обновлено: 09:08 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/zimbabve-1857928714.html
Зимбабве предложило России запустить совместное предприятие
Зимбабве предложило России запустить совместное предприятие - РИА Новости, 15.03.2023
Зимбабве предложило России запустить совместное предприятие
Зимбабве предлагает России запустить совместное производство в области металлургии для потенциального экспорта продукции на мировые рынки, заявил в интервью РИА РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T08:05
2023-03-15T09:08
экономика
зимбабве
россия
свердловская область
кристофер мутсвангва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/34487/26/344872684_0:0:2851:1605_1920x0_80_0_0_e1e6339ae445d8d1415d25397d53beff.jpg
ХАРАРЕ, 15 мар – РИА Новости. Зимбабве предлагает России запустить совместное производство в области металлургии для потенциального экспорта продукции на мировые рынки, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва.Он отметил, что ранее делегация из Свердловской области посетила Зимбабве с визитом, в ходе которого обсуждалась возможность совместных проектов в сфере металлургии."Мы хотим создать такое совместное предприятие, и мы приглашаем Россию, Свердловскую область, запустить производство в нашей специальной экономической зоне, чтобы в дальнейшем экспортировать продукцию на мировые рынки", - сказал он.Мутсвангва пояснил, что Зимбабве в данный момент работает над перезапуском сталелитейной индустрии и строит завод в провинции Мидлендс, где сосредоточены крупнейшие в стране запасы железной руды.Он подчеркнул, что Зимбабве хочет позаимствовать российский опыт, чтобы стать ключевым игроком в производстве стали."Мы хотим производить оборудование для нефтегазовой отрасли – трубы, различное оборудование, помимо этого электрические провода, строительную технику. Зимбабве намерена стать игроком на рынке зеленой энергетики, а так как у нас есть большие залежи лития, мы могли бы производить комплектующие для электромобилей. Масштаб потенциального сотрудничества с Россией очень широкий", - добавил Мутсвангва.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20230315/briks-1857923686.html
https://ria.ru/20221207/politika-1837007009.html
зимбабве
россия
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/34487/26/344872684_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_442847e2924d45fbf1b30cfb2f2afd0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, зимбабве, россия, свердловская область, кристофер мутсвангва
Экономика, Зимбабве, Россия, Свердловская область, Кристофер Мутсвангва
Зимбабве предложило России запустить совместное предприятие

Зимбабве предложило России запустить совместное производство в сфере металлургии

© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкВид на город Хараре
Вид на город Хараре - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
Вид на город Хараре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРАРЕ, 15 мар – РИА Новости. Зимбабве предлагает России запустить совместное производство в области металлургии для потенциального экспорта продукции на мировые рынки, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва.
Он отметил, что ранее делегация из Свердловской области посетила Зимбабве с визитом, в ходе которого обсуждалась возможность совместных проектов в сфере металлургии.
Флаги стран-участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Зимбабве хочет стать членом БРИКС, заявил спикер правящей партии
06:36
"Мы хотим создать такое совместное предприятие, и мы приглашаем Россию, Свердловскую область, запустить производство в нашей специальной экономической зоне, чтобы в дальнейшем экспортировать продукцию на мировые рынки", - сказал он.
«
"Можно основать совместное предприятие, а можно и построить завод, который будет на 100% принадлежать компаниям из Екатеринбурга. Зимбабве может стать отправной точкой для экспорта их продукции в другие страны Африки", - добавил политик.
Мутсвангва пояснил, что Зимбабве в данный момент работает над перезапуском сталелитейной индустрии и строит завод в провинции Мидлендс, где сосредоточены крупнейшие в стране запасы железной руды.
«
"Завод готов уже на 60%. В этом году мы рассчитываем приступить к производству стали, среди наших инвесторов есть крупнейшая в мире металлургическая компания. У нас есть все необходимые ресурсы для производства стали, они расположены как раз в провинции Мидлендс – более 500 км, где сосредоточены залежи железной руды превосходного качества, одной из лучших в мире. У нас также есть залежи коксующегося угля на западе Зимбабве, все это нужно для производства стали", - отметил политик.
Он подчеркнул, что Зимбабве хочет позаимствовать российский опыт, чтобы стать ключевым игроком в производстве стали.
"Мы хотим производить оборудование для нефтегазовой отрасли – трубы, различное оборудование, помимо этого электрические провода, строительную технику. Зимбабве намерена стать игроком на рынке зеленой энергетики, а так как у нас есть большие залежи лития, мы могли бы производить комплектующие для электромобилей. Масштаб потенциального сотрудничества с Россией очень широкий", - добавил Мутсвангва.
Читайте полный текст интервью >>
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Матвиенко заявила, что независимая политика Зимбабве заслуживает уважения
7 декабря 2022, 16:59
 
ЭкономикаЗимбабвеРоссияСвердловская областьКристофер Мутсвангва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала