https://ria.ru/20230315/zimbabve-1857928714.html

Зимбабве предложило России запустить совместное предприятие

Зимбабве предложило России запустить совместное предприятие - РИА Новости, 15.03.2023

Зимбабве предложило России запустить совместное предприятие

Зимбабве предлагает России запустить совместное производство в области металлургии для потенциального экспорта продукции на мировые рынки, заявил в интервью РИА РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T08:05

2023-03-15T08:05

2023-03-15T09:08

экономика

зимбабве

россия

свердловская область

кристофер мутсвангва

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ХАРАРЕ, 15 мар – РИА Новости. Зимбабве предлагает России запустить совместное производство в области металлургии для потенциального экспорта продукции на мировые рынки, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва.Он отметил, что ранее делегация из Свердловской области посетила Зимбабве с визитом, в ходе которого обсуждалась возможность совместных проектов в сфере металлургии."Мы хотим создать такое совместное предприятие, и мы приглашаем Россию, Свердловскую область, запустить производство в нашей специальной экономической зоне, чтобы в дальнейшем экспортировать продукцию на мировые рынки", - сказал он.Мутсвангва пояснил, что Зимбабве в данный момент работает над перезапуском сталелитейной индустрии и строит завод в провинции Мидлендс, где сосредоточены крупнейшие в стране запасы железной руды.Он подчеркнул, что Зимбабве хочет позаимствовать российский опыт, чтобы стать ключевым игроком в производстве стали."Мы хотим производить оборудование для нефтегазовой отрасли – трубы, различное оборудование, помимо этого электрические провода, строительную технику. Зимбабве намерена стать игроком на рынке зеленой энергетики, а так как у нас есть большие залежи лития, мы могли бы производить комплектующие для электромобилей. Масштаб потенциального сотрудничества с Россией очень широкий", - добавил Мутсвангва.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230315/briks-1857923686.html

https://ria.ru/20221207/politika-1837007009.html

зимбабве

россия

свердловская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, зимбабве, россия, свердловская область, кристофер мутсвангва