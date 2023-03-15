https://ria.ru/20230315/zapad-1857942928.html

Американского военного возмутило намерение Запада в отношении России

Американского военного возмутило намерение Запада в отношении России - РИА Новости, 15.03.2023

Американского военного возмутило намерение Запада в отношении России

Американский военный Ноктис Дрейвен раскритиковал заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли о том, что цель ее правительства — смена власти в... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T09:39

2023-03-15T09:39

2023-03-15T10:27

в мире

россия

мелани жоли

twitter

канада

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846913952_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f14953b4ee18b5990a29f2ff3ba77e11.jpg

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Американский военный Ноктис Дрейвен раскритиковал заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли о том, что цель ее правительства — смена власти в России.Он утверждает, что вместо прямых столкновений Запад действует внутри неугодных ему стран и провоцирует беспорядки, бедствия и восстания, намереваясь таким образом настроить народ против своего лидера, чтобы потом заменить его своей марионеткой.Дрейвен также заявлял, что Москва и Киев могли бы жить в мире и согласии, если бы не коварный план Запада не допустить этого.

https://ria.ru/20230315/ssha-1857937822.html

россия

канада

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, мелани жоли, twitter, канада, сша