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Американского военного возмутило намерение Запада в отношении России
Американского военного возмутило намерение Запада в отношении России - РИА Новости, 15.03.2023
Американского военного возмутило намерение Запада в отношении России
Американский военный Ноктис Дрейвен раскритиковал заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли о том, что цель ее правительства — смена власти в... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T09:39
2023-03-15T09:39
2023-03-15T10:27
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Американский военный Ноктис Дрейвен раскритиковал заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли о том, что цель ее правительства — смена власти в России.Он утверждает, что вместо прямых столкновений Запад действует внутри неугодных ему стран и провоцирует беспорядки, бедствия и восстания, намереваясь таким образом настроить народ против своего лидера, чтобы потом заменить его своей марионеткой.Дрейвен также заявлял, что Москва и Киев могли бы жить в мире и согласии, если бы не коварный план Запада не допустить этого.
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в мире, россия, мелани жоли, twitter, канада, сша
В мире, Россия, Мелани Жоли, Twitter, Канада, США
Американского военного возмутило намерение Запада в отношении России
Ветеран ВС США Дрейвен: Запад знает, что не сможет победить Россию на поле боя