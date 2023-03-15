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Американского военного возмутило намерение Запада в отношении России - РИА Новости, 15.03.2023
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09:39 15.03.2023 (обновлено: 10:27 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/zapad-1857942928.html
Американского военного возмутило намерение Запада в отношении России
Американского военного возмутило намерение Запада в отношении России - РИА Новости, 15.03.2023
Американского военного возмутило намерение Запада в отношении России
Американский военный Ноктис Дрейвен раскритиковал заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли о том, что цель ее правительства — смена власти в... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T09:39
2023-03-15T10:27
в мире
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Американский военный Ноктис Дрейвен раскритиковал заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли о том, что цель ее правительства — смена власти в России.Он утверждает, что вместо прямых столкновений Запад действует внутри неугодных ему стран и провоцирует беспорядки, бедствия и восстания, намереваясь таким образом настроить народ против своего лидера, чтобы потом заменить его своей марионеткой.Дрейвен также заявлял, что Москва и Киев могли бы жить в мире и согласии, если бы не коварный план Запада не допустить этого.
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в мире, россия, мелани жоли, twitter, канада, сша
В мире, Россия, Мелани Жоли, Twitter, Канада, США
Американского военного возмутило намерение Запада в отношении России

Ветеран ВС США Дрейвен: Запад знает, что не сможет победить Россию на поле боя

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Американский военный Ноктис Дрейвен раскритиковал заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли о том, что цель ее правительства — смена власти в России.
«

"Запад знает, что военное поражение России — это не вариант, потому что Запад не может победить Россию на поле боя. Он будет делать то, что делает всегда — пытаться нападать из тени", — написал он в Twitter.

Он утверждает, что вместо прямых столкновений Запад действует внутри неугодных ему стран и провоцирует беспорядки, бедствия и восстания, намереваясь таким образом настроить народ против своего лидера, чтобы потом заменить его своей марионеткой.
«

"Чтобы лучше понять это, представьте себе великого воина, которого невозможно победить в бою, поэтому скрытый тенью и плащом убийца подсыпает яд в его напиток", — подытожил военный.

Дрейвен также заявлял, что Москва и Киев могли бы жить в мире и согласии, если бы не коварный план Запада не допустить этого.
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