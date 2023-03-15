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Госдума приняла закон о правилах отдыха на охраняемых природных территориях
Госдума приняла закон о правилах отдыха на охраняемых природных территориях - РИА Новости, 15.03.2023
Госдума приняла закон о правилах отдыха на охраняемых природных территориях
Госдума приняла закон об основных принципах рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), внесенный группой депутатов. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T11:03
2023-03-15T11:03
2023-03-15T11:03
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Госдума приняла закон об основных принципах рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), внесенный группой депутатов. Законопроект закрепляет, например, такие понятия, как индивидуальный подход, использование экологичного транспорта и оборудования, вовлечение в работу местных жителей. При этом правительство РФ, региональные и местные органы власти будут вправе устанавливать особенности на ООПТ соответствующего уровня, а также перечни некапитальных строений, сооружений и объектов благоустройства, допускаемых к созданию на таких территориях.Вся работа в нацпарках будет осуществляться с учетом предельно допустимых рекреационных нагрузок. Они должны рассчитываться для каждого заповедника отдельно и утверждаться профильным федеральным органом. При этом сохраняются действующие запреты на осуществление деятельности, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам, включая запрет капстроительства.
https://ria.ru/20230301/teriberka-1854857373.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, госдума рф
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Госдума РФ
Госдума приняла закон о правилах отдыха на охраняемых природных территориях
Госдума приняла закон о правилах отдыха и туризма на охраняемых природных территориях
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Госдума приняла закон об основных принципах рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), внесенный группой депутатов.
Законопроект закрепляет, например, такие понятия, как индивидуальный подход, использование экологичного транспорта и оборудования, вовлечение в работу местных жителей.
При этом правительство РФ
, региональные и местные органы власти будут вправе устанавливать особенности на ООПТ соответствующего уровня, а также перечни некапитальных строений, сооружений и объектов благоустройства, допускаемых к созданию на таких территориях.
Вся работа в нацпарках будет осуществляться с учетом предельно допустимых рекреационных нагрузок. Они должны рассчитываться для каждого заповедника отдельно и утверждаться профильным федеральным органом. При этом сохраняются действующие запреты на осуществление деятельности, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам, включая запрет капстроительства.
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