https://ria.ru/20230315/zakonoproekt-1857800934.html

Госдума приняла закон о правилах отдыха на охраняемых природных территориях

Госдума приняла закон о правилах отдыха на охраняемых природных территориях - РИА Новости, 15.03.2023

Госдума приняла закон о правилах отдыха на охраняемых природных территориях

Госдума приняла закон об основных принципах рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), внесенный группой депутатов. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T11:03

2023-03-15T11:03

2023-03-15T11:03

туризм

туризм

новости - туризм

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153355/26/1533552636_0:133:3068:1859_1920x0_80_0_0_205eeaad39a73285a104e7750c5f2153.jpg

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Госдума приняла закон об основных принципах рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), внесенный группой депутатов. Законопроект закрепляет, например, такие понятия, как индивидуальный подход, использование экологичного транспорта и оборудования, вовлечение в работу местных жителей. При этом правительство РФ, региональные и местные органы власти будут вправе устанавливать особенности на ООПТ соответствующего уровня, а также перечни некапитальных строений, сооружений и объектов благоустройства, допускаемых к созданию на таких территориях.Вся работа в нацпарках будет осуществляться с учетом предельно допустимых рекреационных нагрузок. Они должны рассчитываться для каждого заповедника отдельно и утверждаться профильным федеральным органом. При этом сохраняются действующие запреты на осуществление деятельности, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам, включая запрет капстроительства.

https://ria.ru/20230301/teriberka-1854857373.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, госдума рф