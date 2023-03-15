https://ria.ru/20230315/yakutsk-1858025445.html

Железняк: более 80 экспертов обсудят в Якутске вопросы климата

Железняк: более 80 экспертов обсудят в Якутске вопросы климата - РИА Новости, 15.03.2023

Железняк: более 80 экспертов обсудят в Якутске вопросы климата

Более 80 экспертов в области климата из разных стран мира примут участие в международной конференции по климату, обсудят проблемы и совместное взаимодействие в... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:10

2023-03-15T14:10

2023-03-15T14:50

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

российская академия наук

институт мерзлотоведения имени п. и. мельникова

якутск

россия

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Более 80 экспертов в области климата из разных стран мира примут участие в международной конференции по климату, обсудят проблемы и совместное взаимодействие в области вопросов изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая пройдет в Якутске с 22 по 24 марта, сказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" директор Института мерзлотоведения имени П.И. Мельникова СО РАН Михаил Железняк."Важность встречи ученых и экспертов на одной площадке, чтобы выслушать друг друга на тему климата, неоценима. На сегодня только на геокриологическую часть конференции заявлено 100 докладов и в Якутию приезжает более 80 экспертов в области климата. Такая обширная геокриологическая конференция была лишь в 1972 году", - отметил Железняк.Ученый рассказал, что рамках международной конференции ожидается серьезная деловая программа. Так, на ее площадке пройдет научно-практическая конференция "Устойчивость природных и технических систем криолитозоны в условиях изменения климата", где выступят ученые из России и зарубежных стран.Он подчеркнул важность взаимодействия по темам климата общемирового сообщества, разработке общих программ и концепций действия. По его словам, "изменить климат на земле маловероятно, хотя можно в незначительной степени повлиять на него, а вот использовать вечную мерзлоту в качестве союзника нормального жизнеобеспечения северных регионов – это реально".По его словам, очень важно объединить все усилия ученых и научиться прогнозировать действия мерзлоты, знать ее состояние, динамику, то общемировое сообщество сможет прогнозировать различные природные явления не за день-два, а намного ранее, что даст возможность недопущения природных катастроф и аварийных ситуаций.

https://ria.ru/20230315/predsedatelstvo-1858023931.html

якутск

россия

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российская академия наук, институт мерзлотоведения имени п. и. мельникова, якутск, россия