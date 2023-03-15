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Во Владивостоке не открылись некоторые пункты выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 15.03.2023
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08:23 15.03.2023 (обновлено: 09:50 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/wildberries-1857930859.html
Во Владивостоке не открылись некоторые пункты выдачи заказов Wildberries
Во Владивостоке не открылись некоторые пункты выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 15.03.2023
Во Владивостоке не открылись некоторые пункты выдачи заказов Wildberries
Некоторые пункты выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries не открылись во Владивостоке на фоне сообщений о забастовках сотрудников, рассказали РИА Новости работники и... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T08:23
2023-03-15T09:50
владивосток
wildberries
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар - РИА Новости. Некоторые пункты выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries не открылись во Владивостоке на фоне сообщений о забастовках сотрудников, рассказали РИА Новости работники и убедились сами корреспонденты агентства.При этом многие офисы в городе и регионе продолжают работу в штатном режиме. Во вторник корреспондент РИА Новости сообщал, что владельцы и представители ПВЗ осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара. В компании агентству сообщали, что информация о "забастовках" и ПВЗ Wildberries не соответствует действительности, они продолжают свою работу штатно. В компании также заявили, что не уверены в том, что присутствующие на самом деле партнеры фирмы, поскольку они не предоставили свои данные. В Wildberries поясняли, что некоторые недобросовестные покупатели или менеджеры пунктов выдачи могут подменять товары, а дополнительную защиту ввели для избежания подобных ситуаций. Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что надзорное ведомство Московской области "проверит сведения о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries". По утверждению сотрудника ПВЗ на улице Калинина во Владивостоке, "больше половины" пунктов во Владивостоке закрылись, но некоторые точки в городе продолжают выдавать заказы — например, пункт на Калинина в среду "пока работает". Подтвердить, отражает ли эта оценка текущую ситуацию, РИА Новости не может. При этом пункт выдачи на Партизанском проспекте во Владивостоке закрыт, убедилась корреспондент агентства. Дверь закрыта, но сотрудник пункта согласился поговорить с журналистом. Он отметил, что ПВЗ сегодня не выдает заказы из-за "условий работы", установленных руководством. Сроки возобновления работы зависят от действий руководства, добавил сотрудник. "Все от руководства зависит, как они что-то сделают, хоть какие-то реакции — и будет видно. (Заказы) до 2 недель (хранятся)... Думаю, все быстрее решится. Думаю, руководство не хочет терять свои деньги", — добавил он. Клиентов, которые подошли в этот пункт за заказами, не пускают внутрь, но общаются с ними через приоткрытую дверь, объясняя, что не работают. При этом ряд пунктов выдачи в Приморье продолжает функционировать в штатном режиме, отдельные сотрудники о забастовках даже не слышали. "Я ничего не знаю ни о каких забастовках, работаю здесь недавно, пункт выдает заказы посетителям как обычно", — рассказала агентству сотрудница одного из ПВЗ, пояснив, что о забастовке не читала даже в интернете, так как "там смотрит только то, что ей интересно". В течение 15 минут в этот пункт выдачи за заказами пришли четыре человека, но все, по их словам, здесь впервые, они отказались от комментариев. Сотрудница другого пункта выдачи заказов во Владивостоке на условиях анонимности заявила РИА Новости, что ее все устраивает. Пункты выдачи Wildberries в Партизанске Приморского края в среду работают штатно. В одном из них агентству рассказали, что закрываться и бастовать пока не планируют. "Из-за тяжелых условий труда Wildberries проверяют по всей России. Мы пока закрываться не планируем, как минимум в этом месяце точно", — сказала собеседница. Еще в одном пункте выдачи РИА Новости также рассказали, что закрывать его пока не планируют.
https://ria.ru/20230314/wilberries-1857867353.html
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владивосток, wildberries, приморский край
Владивосток, Wildberries, Приморский край
Во Владивостоке не открылись некоторые пункты выдачи заказов Wildberries

Во Владивостоке не открылись некоторые ПВЗ Wildberries после сообщений о забастовках

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска пункта выдачи заказов Wildberries
Вывеска пункта выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска пункта выдачи заказов Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 15 мар - РИА Новости. Некоторые пункты выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries не открылись во Владивостоке на фоне сообщений о забастовках сотрудников, рассказали РИА Новости работники и убедились сами корреспонденты агентства.
При этом многие офисы в городе и регионе продолжают работу в штатном режиме.
Во вторник корреспондент РИА Новости сообщал, что владельцы и представители ПВЗ осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара. В компании агентству сообщали, что информация о "забастовках" и ПВЗ Wildberries не соответствует действительности, они продолжают свою работу штатно. В компании также заявили, что не уверены в том, что присутствующие на самом деле партнеры фирмы, поскольку они не предоставили свои данные.
В Wildberries поясняли, что некоторые недобросовестные покупатели или менеджеры пунктов выдачи могут подменять товары, а дополнительную защиту ввели для избежания подобных ситуаций. Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что надзорное ведомство Московской области "проверит сведения о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries".
По утверждению сотрудника ПВЗ на улице Калинина во Владивостоке, "больше половины" пунктов во Владивостоке закрылись, но некоторые точки в городе продолжают выдавать заказы — например, пункт на Калинина в среду "пока работает". Подтвердить, отражает ли эта оценка текущую ситуацию, РИА Новости не может.
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При этом пункт выдачи на Партизанском проспекте во Владивостоке закрыт, убедилась корреспондент агентства. Дверь закрыта, но сотрудник пункта согласился поговорить с журналистом. Он отметил, что ПВЗ сегодня не выдает заказы из-за "условий работы", установленных руководством. Сроки возобновления работы зависят от действий руководства, добавил сотрудник.
"Все от руководства зависит, как они что-то сделают, хоть какие-то реакции — и будет видно. (Заказы) до 2 недель (хранятся)... Думаю, все быстрее решится. Думаю, руководство не хочет терять свои деньги", — добавил он.
Клиентов, которые подошли в этот пункт за заказами, не пускают внутрь, но общаются с ними через приоткрытую дверь, объясняя, что не работают.
При этом ряд пунктов выдачи в Приморье продолжает функционировать в штатном режиме, отдельные сотрудники о забастовках даже не слышали.
"Я ничего не знаю ни о каких забастовках, работаю здесь недавно, пункт выдает заказы посетителям как обычно", — рассказала агентству сотрудница одного из ПВЗ, пояснив, что о забастовке не читала даже в интернете, так как "там смотрит только то, что ей интересно".
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В течение 15 минут в этот пункт выдачи за заказами пришли четыре человека, но все, по их словам, здесь впервые, они отказались от комментариев. Сотрудница другого пункта выдачи заказов во Владивостоке на условиях анонимности заявила РИА Новости, что ее все устраивает.
Пункты выдачи Wildberries в Партизанске Приморского края в среду работают штатно. В одном из них агентству рассказали, что закрываться и бастовать пока не планируют.
"Из-за тяжелых условий труда Wildberries проверяют по всей России. Мы пока закрываться не планируем, как минимум в этом месяце точно", — сказала собеседница.
Еще в одном пункте выдачи РИА Новости также рассказали, что закрывать его пока не планируют.
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