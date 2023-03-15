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СФ одобрил закон о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления - РИА Новости, 15.03.2023
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10:59 15.03.2023 (обновлено: 11:23 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/ukraina-1857964170.html
СФ одобрил закон о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления
СФ одобрил закон о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления - РИА Новости, 15.03.2023
СФ одобрил закон о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о прекращении для граждан РФ, имеющих гражданство Украины, этого гражданства со дня подачи заявления о... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T10:59
2023-03-15T11:23
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о прекращении для граждан РФ, имеющих гражданство Украины, этого гражданства со дня подачи заявления о нежелании в нем состоять в МВД России."Использование на практике данного механизма должно обеспечить таким гражданам РФ реализацию прав на трудоустройство в государственные и муниципальные органы, &lt;...&gt; обучение в образовательных организациях, предусматривающих допуск абитуриентов к гостайне, а также урегулирование иных вопросов, при решении которых гражданство Украины выступает ограничивающим фактором", - говорится в заключении международного комитета СФ. Отмечается, что со дня подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины гражданин РФ обязан не совершать действий, "связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины". В случае несоблюдения этого обязательства выносится заключение, по которому заявление о прекращении гражданства Украины считается недействительным."Повторно обратиться с заявлением о нежелании состоять в гражданстве Украины гражданин вправе по истечении 10 лет со дня вынесения указанного заключения", - отмечается в заключении комитета СФ."На сегодняшний день это коснется порядка 2 миллионов 170 тысяч граждан", - отметил докладчик по данному закону первый зампред конституционного комитета СФ Владимир Полетаев.
https://ria.ru/20230315/grazhdanstvo-1857922562.html
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украина, политика, россия, совет федерации рф
Украина, Политика, Россия, Совет Федерации РФ
СФ одобрил закон о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления

Совфед проголосовал за закон о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о прекращении для граждан РФ, имеющих гражданство Украины, этого гражданства со дня подачи заявления о нежелании в нем состоять в МВД России.
"Использование на практике данного механизма должно обеспечить таким гражданам РФ реализацию прав на трудоустройство в государственные и муниципальные органы, <...> обучение в образовательных организациях, предусматривающих допуск абитуриентов к гостайне, а также урегулирование иных вопросов, при решении которых гражданство Украины выступает ограничивающим фактором", - говорится в заключении международного комитета СФ. Отмечается, что со дня подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины гражданин РФ обязан не совершать действий, "связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины". В случае несоблюдения этого обязательства выносится заключение, по которому заявление о прекращении гражданства Украины считается недействительным.
"Повторно обратиться с заявлением о нежелании состоять в гражданстве Украины гражданин вправе по истечении 10 лет со дня вынесения указанного заключения", - отмечается в заключении комитета СФ.
"На сегодняшний день это коснется порядка 2 миллионов 170 тысяч граждан", - отметил докладчик по данному закону первый зампред конституционного комитета СФ Владимир Полетаев.
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