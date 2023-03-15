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Посол ЮАР заявил о достижении целей в военных учениях с Россией и Китаем - РИА Новости, 15.03.2023
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05:39 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/ucheniya-1857921863.html
Посол ЮАР заявил о достижении целей в военных учениях с Россией и Китаем
Посол ЮАР заявил о достижении целей в военных учениях с Россией и Китаем - РИА Новости, 15.03.2023
Посол ЮАР заявил о достижении целей в военных учениях с Россией и Китаем
Военно-морские учения ЮАР, России и Китая прошли без проблем и вмешательства со стороны и достигли поставленных целей, несмотря на критику Запада, заявил РИА... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T05:39
2023-03-15T05:39
юар
россия
китай
мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)
жозеп боррель
сергей лавров
евросоюз
брикс
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Военно-морские учения ЮАР, России и Китая прошли без проблем и вмешательства со стороны и достигли поставленных целей, несмотря на критику Запада, заявил РИА Новости посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука. Совместные военно-морские учения в Индийском океане проходили с 17 по 27 февраля. "Военные учения прошли хорошо, мы достигли наших целей. Они прошли без какого-то вмешательства. Были некоторые крики и жалобы, но я считаю, что ни одна третья страна не может критиковать учения. Это решение трех независимых стран – ЮАР, Китая и России, – они приняли решение провести учения. И это не впервые: на всех континентах происходят учения – с США, с Францией, с Нигерией, Бразилией, это в порядке вещей", – сказал посол. Он добавил, что учения, скорее всего, будут продолжены. "Они проводились и раньше, проводятся сейчас, и я думаю, будут проводиться и дальше", – добавил посол. Минобороны Китая ранее заявило, что маневры поспособствуют дальнейшему продвижению сотрудничества в области обороны и безопасности между странами БРИКС. МИД Украины раскритиковал власти ЮАР за проведение учений, упрекнув в "перенимании опыта российской военной машины". Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя учения, заявил, что "каждая страна имеет право на собственную внешнюю политику", но в ЕС это не приветствуют. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не понимает, почему военные учения вместе с китайскими и южноафриканскими партнерами могут вызывать "смешанную реакцию" у общества, ведь учения США у берегов Китая не вызывают ни у кого вопросов.
https://ria.ru/20230310/selenga-2023-1856903118.html
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юар, россия, китай, мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, брикс, мид украины
ЮАР, Россия, Китай, Мзувукиле Макетука (посол ЮАР в РФ и Белоруссии), Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Евросоюз, БРИКС, МИД Украины
Посол ЮАР заявил о достижении целей в военных учениях с Россией и Китаем

Посол ЮАР в России Макетука: военные учения Москвы, Пекина и Претории достигли целей

© AP Photo / Zha Chunming/XinhuaРоссийско-китайские учения
Российско-китайские учения - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© AP Photo / Zha Chunming/Xinhua
Российско-китайские учения. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Военно-морские учения ЮАР, России и Китая прошли без проблем и вмешательства со стороны и достигли поставленных целей, несмотря на критику Запада, заявил РИА Новости посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука.
Совместные военно-морские учения в Индийском океане проходили с 17 по 27 февраля.
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"Военные учения прошли хорошо, мы достигли наших целей. Они прошли без какого-то вмешательства. Были некоторые крики и жалобы, но я считаю, что ни одна третья страна не может критиковать учения. Это решение трех независимых стран – ЮАР, Китая и России, – они приняли решение провести учения. И это не впервые: на всех континентах происходят учения – с США, с Францией, с Нигерией, Бразилией, это в порядке вещей", – сказал посол.
Он добавил, что учения, скорее всего, будут продолжены.
"Они проводились и раньше, проводятся сейчас, и я думаю, будут проводиться и дальше", – добавил посол.
Минобороны Китая ранее заявило, что маневры поспособствуют дальнейшему продвижению сотрудничества в области обороны и безопасности между странами БРИКС.
МИД Украины раскритиковал власти ЮАР за проведение учений, упрекнув в "перенимании опыта российской военной машины". Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя учения, заявил, что "каждая страна имеет право на собственную внешнюю политику", но в ЕС это не приветствуют.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не понимает, почему военные учения вместе с китайскими и южноафриканскими партнерами могут вызывать "смешанную реакцию" у общества, ведь учения США у берегов Китая не вызывают ни у кого вопросов.
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ЮАРРоссияКитайМзувукиле Макетука (посол ЮАР в РФ и Белоруссии)Жозеп БоррельСергей ЛавровЕвросоюзБРИКСМИД Украины
 
 
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