https://ria.ru/20230315/tarantino-1857918269.html

СМИ: Тарантино завершил работу над сценарием для своего последнего фильма

СМИ: Тарантино завершил работу над сценарием для своего последнего фильма - РИА Новости, 15.03.2023

СМИ: Тарантино завершил работу над сценарием для своего последнего фильма

Американский режиссер Квентин Тарантино завершил работу над сценарием к своему новому и, возможно, последнему фильму, пишет издание Hollywood Reporter со... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T03:51

2023-03-15T03:51

2023-03-15T05:25

культура

лос-анджелес

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Американский режиссер Квентин Тарантино завершил работу над сценарием к своему новому и, возможно, последнему фильму, пишет издание Hollywood Reporter со ссылкой на источники.Новый сценарий получил название "Кинокритик" (The Movie Critic). Источники издания сообщили, что действие происходит в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе. Большая часть сценария остается неизвестной. Съемки фильма, как отмечает Hollywood Reporter, начнутся осенью 2023 года.Издание подчеркивает, что "Квентин Тарантино вернулся в последний раз". Отмечается, что режиссер "хотел бы снять 10 фильмов или уйти на пенсию к тому времени, когда ему исполнится 60". Автор обращает внимание, что на данный момент на счету у Тарантино девять кинокартин (если считать два фильма "Убить Билла" за один). При этом в этом году режиссеру исполняется 60 лет."Источники сообщают, что режиссер фильмов "Однажды в Голливуде" и "Криминальное чтиво" написал сценарий, который он планирует экранизировать этой осенью", - говорится в сообщении издания.Уточняется, что будущий фильм может быть посвящен одной из самых влиятельных кинокритиков "всех времен" Полин Кейл (1919-2001).

https://ria.ru/20221117/tarantino-1832139257.html

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лос-анджелес, квентин тарантино