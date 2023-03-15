https://ria.ru/20230315/spetsoperatsiya-1858167657.html

Спецоперация, 15 марта: Шойгу провел переговоры с главой Пентагона

Спецоперация, 15 марта: Шойгу провел переговоры с главой Пентагона - РИА Новости, 15.03.2023

Спецоперация, 15 марта: Шойгу провел переговоры с главой Пентагона

В среду продолжилось обсуждение инцидента с американским беспилотником в воздушном пространстве Черного моря: глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любые... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T23:10

2023-03-15T23:10

2023-03-15T23:27

специальная военная операция на украине

россия

сша

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ллойд остин

сергей лавров

министерство обороны сша

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В среду продолжилось обсуждение инцидента с американским беспилотником в воздушном пространстве Черного моря: глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любые инциденты, которые провоцируют столкновение двух ядерных держав, всегда дают очень серьёзные риски, США не могут этого не понимать. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев добавил, что США используют все средства в конфликте на Украине, инцидент с беспилотником показал это. Позже глава Пентагона Ллойд Остин по телефону обсудил инцидент с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и подчеркнул, что США продолжат полеты над международными водами. Ход операцииГруппировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южнодонецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 75 военных, диверсионно-разведывательную группу, а также 8 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России. Российский истребитель сбил в Запорожской области украинский военный вертолет Ми-8. Кроме того, российские системы ПВО за сутки сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха", а также семь украинских дронов в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской области. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении более 35 украинских военных, пять автомобилей и гаубицу Д-30. "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 160 украинских военных и 14 единиц техники, включая одну буксируемую американскую гаубицу M777 и самоходную гаубицу М109 Paladin, а также три склада украинской армии в ДНР, добавили в Минобороны РФ. Российские военные уничтожили в ДНР три радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 300 военнослужащих. Атака украинских войск в Пологовском районе Запорожской области отбита, часть боевиков уничтожена, часть отошла на исходные позиции, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Инцидент с беспилотником США Россия подробно знает и понимает, какие цели у разведывательной деятельности США в Черном море, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он добавил, что США ведут очень активную разведывательную деятельность в Черном море, используя все технологические средства. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США игнорируют тот факт, что после начала спецоперации РФ на Украине прибрежные районы Чёрного моря имеют ограниченный статус для полетов, это выглядит как провокация. Позже стало известно, что шеф Пентагона Ллойд Остин провел разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, обсуждался инцидент с беспилотником. После разговора с Шойгу Остин заявил, что великие державы должны подавать пример транспарентности и коммуникабельности. При этом Остин заявил Шойгу в свете инцидента с БПЛА над Черным морем, что США продолжат полеты над международными водами. Он также заявил, что США оставляют Зеленскому самому решать, как быть с Артемовском, но потеря города не будет означать поражение Киева. США не ищут конфликта с Россией, заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли на вопрос о том, является ли происшествие с БПЛА над Черным морем "актом войны". Он добавил, что намерен переговорить с российским коллегой Валерием Герасимовым. Подводные силы ВМФ России способны поднять упавший в Черное море американский беспилотник MQ-9 Reaper, однако безопасность этой операции должна быть обеспечена с учетом риска удара со стороны Украины, заявил РИА Новости командующий Черноморским флотом РФ (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться на заявление Минобороны России о том, что физического контакта российского истребителя с беспилотником США не было, вооружения не применялись. В Вашингтоне меньше всего бы хотели эскалации ситуации на Украине в конфликт между США и Россией, заявил координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби. Асад поддержал спецоперациюПрезидент РФ Владимир Путин принял сирийского лидера Башара Асада в Москве, тот выразил поддержку Москве в спецоперации на Украине. Он также добавил, что ситуация в мире нуждается в стабилизации. Очередное заседание контактной группы по поддержке Украины со стороны стран НАТО и их союзников в формате "Рамштайн" началось в онлайн-формате, заявил в среду украинский министр обороны Алексей Резников. Правительство Словакии в среду отложило решение вопроса о возможной передаче Украине истребителей МиГ-29, сообщил телеканал ТА3 со ссылкой на главу минобороны Ярослава Надя. Израиль одобрил лицензии на экспорт для возможной продажи Украине систем противодействия беспилотникам, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских и украинских неназванных официальных лиц. Дипломаты Украины ведут переговоры с элитами Швейцарии о поставках необходимого Украине оружия, несмотря на принятый закон о нейтралитете Швейцарии, заявил в среду член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия. Девять западных стран обязались суммарно передать Украине более 150 танков Leopard немецкого производства, сообщил шеф Пентагона. Швеция передает Украине 10 танков Leopard, Норвегия - 2 системы ПВО NASAMS, добавил он. Владимир Зеленский в среду подписал указы об увольнении глав областных военных администраций - Одесской, Хмельницкой и подконтрольной Киеву Луганской областной госадминистрации.

https://ria.ru/20230315/ssha-1858085871.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230315/stsenariy-1858066529.html

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Наталья Макарова

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