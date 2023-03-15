https://ria.ru/20230315/shoygu-1858152957.html

Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона

Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона - РИА Новости, 15.03.2023

Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона

Министр обороны России Сергей Шойгу поговорил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщили в российском военном ведомстве. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T20:58

2023-03-15T20:58

2023-03-15T23:03

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поговорил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщили в российском военном ведомстве.Уточняется, что беседа состоялась по инициативе Вашингтона.Шойгу подчеркнул, что причиной происшествия стало несоблюдение Соединенным Штатами заявленной зоны ограничения полетов, установленной в связи с проведением специальной военной операции. Кроме того, он указал на усиление разведывательной деятельности Вашингтона против интересов Москвы. По словам Шойгу, полеты американских беспилотников у побережья Крыма носят провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне.В Минобороны отметили, что Москва не заинтересована в таком развитии событий, но на подобные шаги будет и впредь реагировать соразмерно. Тем не менее, как подчеркнули в ведомстве, крупнейшие ядерные державы должны действовать максимально ответственно, в том числе сохраняя военные каналы связи для обсуждения любых кризисных ситуаций.Остин, в свою очередь, сообщил российскому коллеге, что США продолжат полеты над международными водами. После разговора глава Пентагона заявил на пресс-конференции, что великие державы должны подавать пример транспарентности и коммуникабельности. Он повторил, что США будут летать там, где им это позволяет международное право, и призвал российскую военную авиацию действовать "безопасно и профессионально".Ранее Минобороны сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным ведомства, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя.Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Министерстве обороны.

https://ria.ru/20230315/dron-1857983882.html

https://ria.ru/20230315/vks-1858074116.html

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министерство обороны сша, россия, сша, в мире, ллойд остин, сергей шойгу, вашингтон (штат)