Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона
Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Остином по инициативе американской стороны
Министр обороны России Сергей Шойгу . Архивное фото
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поговорил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщили в российском военном ведомстве.
Уточняется, что беседа состоялась по инициативе Вашингтона.
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"Основное внимание было уделено обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента с крушением беспилотного летательного аппарата США 14 марта в Черном море", — рассказали в Минобороны.
Шойгу подчеркнул, что причиной происшествия стало несоблюдение Соединенным Штатами заявленной зоны ограничения полетов, установленной в связи с проведением специальной военной операции. Кроме того, он указал на усиление разведывательной деятельности Вашингтона против интересов Москвы. По словам Шойгу, полеты американских беспилотников у побережья Крыма носят провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне.
В Минобороны отметили, что Москва не заинтересована в таком развитии событий, но на подобные шаги будет и впредь реагировать соразмерно. Тем не менее, как подчеркнули в ведомстве, крупнейшие ядерные державы должны действовать максимально ответственно, в том числе сохраняя военные каналы связи для обсуждения любых кризисных ситуаций.
Остин, в свою очередь, сообщил российскому коллеге, что США продолжат полеты над международными водами. После разговора глава Пентагона заявил на пресс-конференции, что великие державы должны подавать пример транспарентности и коммуникабельности. Он повторил, что США будут летать там, где им это позволяет международное право, и призвал российскую военную авиацию действовать "безопасно и профессионально".
Ранее Минобороны сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным ведомства, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя.
Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Министерстве обороны.