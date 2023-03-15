https://ria.ru/20230315/shkolnitsa-1858161206.html

В Петербурге школьница умерла на уроке физкультуры

В Петербурге школьница умерла на уроке физкультуры - РИА Новости, 15.03.2023

В Петербурге школьница умерла на уроке физкультуры

Председатель СК России поручил представить доклад по обстоятельствам смерти школьницы из Санкт-Петербурга, которая скончалась на одном из уроков, сообщает... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T22:10

2023-03-15T22:10

2023-03-15T22:10

происшествия

санкт-петербург

россия

выборгский район

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар - РИА Новости. Председатель СК России поручил представить доклад по обстоятельствам смерти школьницы из Санкт-Петербурга, которая скончалась на одном из уроков, сообщает пресс-служба следкома. Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проводится проверка по факту смерти школьницы во время урока в одной из школ Выборгского района. "Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ по Санкт-Петербургу представить доклад о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах", - сообщает пресс-служба. По данным местных СМИ, школьница почувствовала себя плохо на уроке физкультуры, врачи скорой помощи зафиксировали смерть девочки. СК назначил необходимые экспертизы, опрашиваются очевидцы произошедшего, добавляют в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20230216/rebenok-1852369411.html

санкт-петербург

россия

выборгский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, россия, выборгский район, следственный комитет россии (ск рф)