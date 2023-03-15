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В Петербурге школьница умерла на уроке физкультуры - РИА Новости, 15.03.2023
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22:10 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/shkolnitsa-1858161206.html
В Петербурге школьница умерла на уроке физкультуры
В Петербурге школьница умерла на уроке физкультуры - РИА Новости, 15.03.2023
В Петербурге школьница умерла на уроке физкультуры
Председатель СК России поручил представить доклад по обстоятельствам смерти школьницы из Санкт-Петербурга, которая скончалась на одном из уроков, сообщает... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T22:10
2023-03-15T22:10
происшествия
санкт-петербург
россия
выборгский район
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар - РИА Новости. Председатель СК России поручил представить доклад по обстоятельствам смерти школьницы из Санкт-Петербурга, которая скончалась на одном из уроков, сообщает пресс-служба следкома. Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проводится проверка по факту смерти школьницы во время урока в одной из школ Выборгского района. "Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ по Санкт-Петербургу представить доклад о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах", - сообщает пресс-служба. По данным местных СМИ, школьница почувствовала себя плохо на уроке физкультуры, врачи скорой помощи зафиксировали смерть девочки. СК назначил необходимые экспертизы, опрашиваются очевидцы произошедшего, добавляют в пресс-службе ведомства.
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санкт-петербург
россия
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происшествия, санкт-петербург, россия, выборгский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Выборгский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге школьница умерла на уроке физкультуры

СК проверяет обстоятельства смерти школьницы на уроке физкультуры в Петербурге

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар - РИА Новости. Председатель СК России поручил представить доклад по обстоятельствам смерти школьницы из Санкт-Петербурга, которая скончалась на одном из уроков, сообщает пресс-служба следкома.
Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проводится проверка по факту смерти школьницы во время урока в одной из школ Выборгского района.
"Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ по Санкт-Петербургу представить доклад о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах", - сообщает пресс-служба.
По данным местных СМИ, школьница почувствовала себя плохо на уроке физкультуры, врачи скорой помощи зафиксировали смерть девочки.
СК назначил необходимые экспертизы, опрашиваются очевидцы произошедшего, добавляют в пресс-службе ведомства.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияВыборгский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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