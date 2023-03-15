https://ria.ru/20230315/serial-1858031773.html
Сыновья Пореченкова и Нагиева снялись в комедии о бесстрашных учительницах
Сыновья Пореченкова и Нагиева снялись в комедии о бесстрашных учительницах - РИА Новости, 15.03.2023
Сыновья Пореченкова и Нагиева снялись в комедии о бесстрашных учительницах
Сыновья Михаила Пореченкова и Дмитрия Нагиева снялись в комедийном сериале "Училки в законе", сообщает пресс-служба телеканала "Пятница!". РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:42
2023-03-15T14:42
2023-03-15T14:42
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Сыновья Михаила Пореченкова и Дмитрия Нагиева снялись в комедийном сериале "Училки в законе", сообщает пресс-служба телеканала "Пятница!". Это "история простых школьных учительниц из Благовещенска, которые бросают вызов не только нерадивым ученикам, но и бандитам и китайской мафии", рассказывается о проекте в пресс-релизе. В новых эпизодах следователь Яна устроится завучем. Она работает под прикрытием. В школу ее привело расследование. "Неожиданно для себя самой она стала частью коллектива: была одиночкой, а в результате всех приключений обрела друзей, которых у нее прежде не было. Среди этих отвязных, бесстрашных училок, она нашла своих", — говорит о своей героине Катерина Шпица. Сын Пореченкова — Владимир Любимцев — сыграл полицейского Диму. Парень влюблен в Яну и мечтает о взаимности. Соперник за сердце девушки — бандит Кирилл. И в отношениях с Яной у него есть корыстные цели. Образ преступника воплотил Кирилл Нагиев. Также в новых эпизодах появятся Анна Ардова, блогер Диана Астер, Михаил Горевой, Ростислав Бершауэр, Антонина Комиссарова, Анна Гуляренко, Марина Дианова и другие. Сериал будет идти по пятницам в 19.00 на телеканале "Пятница!". Ранее сообщалось о премьере панк-сказки про группу "Король и Шут".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, дмитрий нагиев, михаил пореченков, знаменитости, звезды, кино и сериалы, что посмотреть , пятница! (телеканал)
Культура, Новости культуры, Дмитрий Нагиев, Михаил Пореченков, Знаменитости, звезды, Кино и сериалы, что посмотреть , Пятница! (телеканал)
Сыновья Пореченкова и Нагиева снялись в комедии о бесстрашных учительницах
Сыновья актеров Пореченкова и Нагиева снялись в комедии "Училки в законе"
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Сыновья Михаила Пореченкова и Дмитрия Нагиева снялись в комедийном сериале "Училки в законе", сообщает пресс-служба телеканала "Пятница!".
Это "история простых школьных учительниц из Благовещенска, которые бросают вызов не только нерадивым ученикам, но и бандитам и китайской мафии", рассказывается о проекте в пресс-релизе.
В новых эпизодах следователь Яна устроится завучем. Она работает под прикрытием. В школу ее привело расследование.
"Неожиданно для себя самой она стала частью коллектива: была одиночкой, а в результате всех приключений обрела друзей, которых у нее прежде не было. Среди этих отвязных, бесстрашных училок, она нашла своих", — говорит о своей героине Катерина Шпица.
Сын Пореченкова — Владимир Любимцев — сыграл полицейского Диму. Парень влюблен в Яну и мечтает о взаимности. Соперник за сердце девушки — бандит Кирилл. И в отношениях с Яной у него есть корыстные цели. Образ преступника воплотил Кирилл Нагиев.
Также в новых эпизодах появятся Анна Ардова, блогер Диана Астер, Михаил Горевой, Ростислав Бершауэр, Антонина Комиссарова, Анна Гуляренко, Марина Дианова и другие.
Сериал будет идти по пятницам в 19.00 на телеканале "Пятница!".
Ранее сообщалось
о премьере панк-сказки про группу "Король и Шут".
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