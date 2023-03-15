https://ria.ru/20230315/serial-1858031773.html

Сыновья Пореченкова и Нагиева снялись в комедии о бесстрашных учительницах

Сыновья Пореченкова и Нагиева снялись в комедии о бесстрашных учительницах - РИА Новости, 15.03.2023

Сыновья Пореченкова и Нагиева снялись в комедии о бесстрашных учительницах

Сыновья Михаила Пореченкова и Дмитрия Нагиева снялись в комедийном сериале "Училки в законе", сообщает пресс-служба телеканала "Пятница!". РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:42

2023-03-15T14:42

2023-03-15T14:42

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Сыновья Михаила Пореченкова и Дмитрия Нагиева снялись в комедийном сериале "Училки в законе", сообщает пресс-служба телеканала "Пятница!". Это "история простых школьных учительниц из Благовещенска, которые бросают вызов не только нерадивым ученикам, но и бандитам и китайской мафии", рассказывается о проекте в пресс-релизе. В новых эпизодах следователь Яна устроится завучем. Она работает под прикрытием. В школу ее привело расследование. "Неожиданно для себя самой она стала частью коллектива: была одиночкой, а в результате всех приключений обрела друзей, которых у нее прежде не было. Среди этих отвязных, бесстрашных училок, она нашла своих", — говорит о своей героине Катерина Шпица. Сын Пореченкова — Владимир Любимцев — сыграл полицейского Диму. Парень влюблен в Яну и мечтает о взаимности. Соперник за сердце девушки — бандит Кирилл. И в отношениях с Яной у него есть корыстные цели. Образ преступника воплотил Кирилл Нагиев. Также в новых эпизодах появятся Анна Ардова, блогер Диана Астер, Михаил Горевой, Ростислав Бершауэр, Антонина Комиссарова, Анна Гуляренко, Марина Дианова и другие. Сериал будет идти по пятницам в 19.00 на телеканале "Пятница!". Ранее сообщалось о премьере панк-сказки про группу "Король и Шут".

https://ria.ru/20230315/retsenzii-1857728698.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, дмитрий нагиев, михаил пореченков, знаменитости, звезды, кино и сериалы, что посмотреть , пятница! (телеканал)